'Black Panther: Wakanda Forever"-Trailer bietet einen Einblick in den neuen Black Panther

Marvel hat einen neuen und längeren Trailer für den kommenden Film "Black Panther" veröffentlicht : Wakanda Forever".

"Wir wissen, was du flüsterst. Sie haben ihren Beschützer verloren. Jetzt ist unsere Zeit zuzuschlagen. Zeigt ihnen, wer wir sind", sagt Angela Bassett als Königin Ramonda in dem Trailer.

Am Ende des Spots erscheint eine Frau mit unbekannter Identität in einem neuen Black Panther-Anzug.

Chadwick Boseman, der den Black Panther spielte, starb 2020 im Alter von 43 Jahren nach einem Kampf mit Darmkrebs. Fans des Films haben lange darüber spekuliert, wie der Tod des Schauspielers in der Fortsetzung, die am 11. November erscheinen soll, behandelt werden würde.

In einem Interview mit dem Empire-Magazin sagte Kevin Feige, Präsident der Marvel Studios , dass es sich viel zu früh anfühle, die Figur des verstorbenen Schauspielers T'Challa neu zu besetzen.

"Stan Lee hat immer gesagt, dass Marvel die Welt außerhalb deines Fensters repräsentiert. Und wir haben darüber gesprochen, dass, so außergewöhnlich und fantastisch unsere Charaktere und Geschichten auch sind, alles, was wir tun, ein menschliches Element hat", so Feige. "Die Welt ist immer noch damit beschäftigt, den Verlust von Chad zu verarbeiten. Und [Regisseur] Ryan [Coogler] hat das in die Geschichte einfließen lassen."

Der neue Trailer zeigt auch den offensichtlichen Bösewicht Namor und sein Unterwasserkönigreich sowie den neuen Superhelden Ironheart.

Quelle: edition.cnn.com