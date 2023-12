Billy Eichner äußert sich zum enttäuschenden Kinostart von 'Bros'

Der Komiker und Schauspieler teilte auf Twitter seine Enttäuschung über die Besucherzahlen und seinen Stolz auf den Film, eine romantische Komödie, mit.

"Letzte Nacht habe ich mich reingeschlichen und saß im hinteren Teil eines ausverkauften Kinos und spielte BROS in LA. Das Publikum brüllte von Anfang bis Ende vor Lachen, brach am Ende in Applaus aus, und einige wischten sich die Tränen ab, als sie hinausgingen", begann Eichner am Sonntag eine Reihe von Tweets. "Es war wirklich magisch. Really. Ich bin SEHR stolz auf diesen Film."

Eichner ist Co-Autor und Hauptdarsteller des Films, der ersten schwulen Liebeskomödie, die von einem großen Studio produziert und vertrieben wird und einen breiten Kinostart hat. Es ist auch der erste Film mit einer kompletten LGBTQ+-Besetzung.

"Trotz glühender Kritiken, großartiger Rotten Tomatoes-Bewertungen, einem A CinemaScore usw. sind Heterosexuelle, vor allem in bestimmten Teilen des Landes, einfach nicht zu Bros. gekommen, und das ist enttäuschend, aber so ist es eben", schrieb Eichner.

Er ermutigte jeden, "der kein homophober Spinner ist", sich den Film anzusehen.

"Ihr werdet einen Riesenspaß haben!", schrieb er.

Der Film landete auf dem vierten Platz und spielte am Eröffnungswochenende 4,8 Millionen Dollar ein. Er lief landesweit in 3.350 Kinos an.

Quelle: edition.cnn.com