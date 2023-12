Beyoncé zeigt einen ersten Blick auf den Konzertfilm "Renaissance" in einem neuen Trailer

An diesem Thanksgiving-Tag sind wir dankbar für Beyoncé, die am Donnerstagmorgen während der Macy Day Parade auf NBC einen neuen Trailer für "Renaissance: A Film by Beyoncé" während der NBC-Übertragung der Macy's Day Parade am Donnerstagmorgen.