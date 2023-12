Ben Affleck könnte in der "Aquaman"-Fortsetzung wieder als Batman zu sehen sein

Zumindest die Männer, die sie auf der Leinwand dargestellt haben, sind wieder zusammen. Jason Momoa postete ein Bild von sich mit Ben Affleck auf seinem verifizierten Instagram-Account.

"WB studio tours just explored the backlot alright. busted on set all great things coming AQUAMAN 2 all my aloha j", heißt es in der Bildunterschrift.

Das heizte die Spekulationen an, dass Affleck in der Tat seine Rolle als Bruce Wayne/Batman gegen Momoas Arthur Curry/Aquaman in der kommenden Fortsetzung "Aquaman und das verlorene Königreich" antreten wird.

Momoa teilte auch ein Video auf seinen Instastories, das eine Reisegruppe zeigt, die auf das "Aquaman"-Set stößt, und scherzte: "Nun, wir haben versucht, es geheim zu halten."

Quelle: edition.cnn.com