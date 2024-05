Bei einem jungen Patienten mit Zwangsstörungen führte die Tiefenhirnstimulation zu Erleichterung, als neue Gehirnkarten erstellt wurden, die die Wirksamkeit der Therapie veränderten.

Hum, 24, möchte nach einer Behandlung mit gezielter tiefer Hirnstimulation wieder frei laufen. Dies ist ein bedeutender Erfolg für sie, da sie mit einer schweren Zwangsstörung zu kämpfen hatte, die zeitweise zu Selbstverletzungen führte und ihre Fähigkeit zu essen und zu trinken beeinträchtigte. Sie war besessen von der Vorstellung, dass ihr Essen verunreinigt sei, was sie zu der Überzeugung brachte, dass sich ungesunde Substanzen in ihrem Essen befänden. Obwohl Hum erkannte, wie unlogisch diese Überzeugungen waren, konnte sie sich aufgrund der ständigen Zweifel, die sie plagten, auf nichts anderes konzentrieren.

Infolgedessen schwankten ihre Herzfrequenz und ihr Blutdruck so stark, dass sie einen Rollstuhl brauchte, um sich fortzubewegen, und intravenös Flüssigkeit zugeführt werden musste, um sie zu erhalten. Um sie zu ernähren, legten die Ärzte ihr eine Sonde an, die durch die Nase in den Magen geführt wurde. Nach der Behandlung hat sie große Fortschritte gemacht und ihren High-School-Abschluss erworben, mit dem sie stolz auf einem Foto posiert. Sie verletzt sich nicht mehr selbst und kann normal essen und trinken, ohne dass aufdringliche Gedanken ihr Leben beherrschen.

Hum's Behandlung wurde durch die laufende Forschung auf dem Gebiet der Neurologie und Psychiatrie ermöglicht. Die tiefe Hirnstimulation (DBS), ein Gerät, das einem Hirnschrittmacher ähnelt, hat ihr geholfen, ihr Leben zu ändern. Ursprünglich wurde es zur Behandlung von Bewegungsstörungen wie der Parkinsonschen Krankheit und Dystonie entwickelt. Inzwischen wurde das Verfahren jedoch auch auf Stimmungsstörungen, einschließlich Depressionen, und neurologische Erkrankungen wie das Tourette-Syndrom ausgeweitet.

Bei dieser Behandlung wird mit Hilfe von zwei Elektroden ein winziger Bestandteil des Gehirns, der so genannte Nucleus subthalamicus, angesprochen, eine Struktur ähnlich einer Kontaktlinse mit über einer halben Million Nervenzellen. Dieser Knotenpunkt befindet sich im Kern des Gehirns und reguliert die Signale, die zwischen den äußeren und den inneren Schichten übertragen werden. Dr. Andreas Horn, Neurologe am Massachusetts General Hospital, vergleicht ihn mit einer Schalttafel.

Bei der Tiefenhirnstimulation werden diese Elektroden in der Nähe dieses Bereichs implantiert und die Einstellungen über einen implantierten Impulsgenerator auf der Brust verändert. Nach einer zweiwöchigen Wartezeit, in der der Körper heilen muss, wird die Behandlung zum ersten Mal eingeschaltet, und es werden spezielle Parameter eingestellt, um eine optimale Erfahrung für den Patienten zu ermöglichen.

Hum, der die DBS-Behandlung im Jahr 2021 erhielt, erlebte anfangs gemischte Ergebnisse. Nachdem sie zufriedenstellende Einstellungen gefunden hatte, die für eine gewisse Zeit funktionierten, kehrte sie allmählich in ihren vorherigen Zustand zurück. Auch wenn die DBS-Behandlung das Leben verändern kann, ist sie nicht bei allen Patienten gleich erfolgreich, und die Forscher versuchen ständig herauszufinden, warum.

Um eine Antwort zu finden, analysierten Horn und ein multinationales Forscherteam die Daten von über 530 Elektroden, die mehr als 200 Menschen mit Parkinson, Dystonie, Tourette-Syndrom und Zwangsstörungen implantiert wurden. Durch die Analyse der Besserung bei jedem Patienten und der genauen Platzierung der Stimulatoren in ihrem Gehirn konnten sie Gehirnkarten erstellen, die die von den einzelnen Erkrankungen betroffenen Hirnbereiche darstellen.

Horn und sein Team passten dann die Tiefenhirnstimulatoren von drei Patienten auf der Grundlage dieser genau lokalisierten Ziele an, darunter auch Hum. Anweisung: Formulieren Sie diesen Text so um, dass der ursprüngliche Ton und das Wesentliche erhalten bleiben, er sich aber wie eine umschriebene Version liest.

Auch wenn die Studie noch in den Kinderschuhen steckt, könnten diese Gehirnkarten zu effektiveren Stimulatoren für Menschen führen, die an diesen vier Krankheiten leiden. Die Forscher sind optimistisch, dass sie in der Lage sein werden, die optimalen Hirnregionen zu identifizieren, die sie ansprechen können, und so zu einer wesentlichen Verbesserung des Zustands ihrer Patienten beitragen können.

Die neue Hoffnung, die Hum dank dieser neuartigen Methode gewonnen hat, spiegelt sich in ihrer Aussage wider: "Ich habe das Gefühl, dass meine Zwangsstörung früher das Ruder des Schiffes in der Hand hatte, und jetzt ist sie eher ein Passagier - sie ist immer noch da, aber sie kontrolliert mein Leben nicht mehr.

Mithilfe dieser von Horns Team entwickelten Gehirnkarten und einer speziellen Form der Magnetresonanztomographie, der so genannten Diffusionsbildgebung, können die Experten die Fasern, die am ehesten eine Veränderung bewirken, beobachten und gezielt ansteuern. Jede DBS-Elektrode verfügt über mehrere Kontaktpunkte zur Stimulierung verschiedener Hirnregionen, so dass eine Wiederholung der positiven Auswirkungen der Studie in einer größeren Patientengruppe unbedingt erforderlich ist. Im Moment ist es ermutigend, dass die "Landkarten" bei Patienten wie Hum zu so positiven Ergebnissen führen, die es ihnen ermöglichen, in ein normales Leben zurückzukehren und ein gesteigertes Wohlbefinden zu erfahren.

Vor ein paar Monaten teilte Hum mit, dass sich ihre Behandlung deutlich verbessert hatte. Wie Hum berichtet, erlebte sie eine bemerkenswerte Veränderung, nachdem sie im August die Einstellungen ihres Geräts angepasst hatte.

"Es half mir, mich zu konzentrieren", sagte Hum. Jetzt fällt es ihr in den Therapiesitzungen leichter, und sie hat die Fähigkeit entwickelt, zwischen ihren zwanghaften Gedanken und ihren Handlungen zu unterscheiden. Für Hum ist es einfacher geworden, einen Gedanken als Manifestation einer Zwangsstörung zu erkennen, und sie entscheidet sich jetzt, keine Rituale zu begehen.

Außerdem kann sie die meisten Speisen und Getränke ohne Einschränkungen zu sich nehmen.

Anfangs wünschte sich Hum nur die Chance, ein normales Leben zu führen. Doch ihr Ehrgeiz ist gewachsen. Sie sehnt sich danach, ein College zu besuchen, auf eigenen Füßen zu stehen und eine feste Anstellung zu finden. Und wie sieht es mit Beziehungen aus? "Ist es für mich möglich, eine dauerhafte Bindung einzugehen, wie einen Freund?

Sie ist den Fachleuten, die ihr auf diesem Weg geholfen haben, sehr dankbar.

"Ich hatte alle Hoffnung verloren", sagt Hum. "Ich habe keine Zukunft mehr für mich gesehen. Aber diese Behandlung hat wieder Licht in mein Leben gebracht."

Es ist also offensichtlich, dass die tiefe Hirnstimulation ihr nicht nur ein neues Leben ermöglicht hat, sondern auch ihren Wunsch, all die Schönheit und Freude des Lebens zu erleben, neu entfacht hat.

