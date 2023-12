Demonstration - Bauern protestieren gegen Sparpläne: Traktoren sorgen für Staus

Tausende Landwirte demonstrierten am Donnerstag erneut mit einer langen Reihe von Traktoren, um gegen geplante Steuererleichterungen zu protestieren. Nach Angaben der Polizei waren in dieser Nacht 2.000 Traktoren unterwegs. Die Polizei appellierte an die Menschen auf dem X-Bahnsteig, das Fahren in Stuttgart zu vermeiden oder die Landeshauptstadt zu meiden. Als der Traktor ankam, herrschte auf der Central Federal Highway ein längerer Stau, und die Polizei rechnete damit, dass er wieder einrücken würde, sobald der Traktor wegfuhr.

Vor dem Landwirtschaftsministerium äußerten Landwirte ihren Unmut mit Hupkonzerten, auf Transparenten mit der Aufschrift „Der Bauernhof brennt, die Ampeln sind aus“, „Bauer ist mein Traumberuf“ oder „Armes Deutschland! Lasst uns unsere Familien ernähren“ „Menschen kommen, um ihre Familien zu ernähren“ und verhungern. "

Agrarminister Peter Hauck (CDU) hat am Donnerstag im Landtag die Sparpläne des Ampel-Bündnisses scharf kritisiert. Hauck sagte, eine kleine Gruppe von Menschen müsse den Großteil der Ersparnisse tragen. „Man kann niemandem begreiflich machen, dass wieder diejenigen in Mitleidenschaft gezogen werden, die für unsere Ernährung sorgen.“ Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ließ keine Gerechtigkeit zu.

Jürgen Maurer, stellvertretender Vorsitzender des kantonalen Bauernverbandes, fordert: „Der Vorschlag des Bundes muss sofort und ohne Wenn und Aber aufgehoben werden.“ Den dadurch entstehenden Wettbewerbsnachteil werden die Landwirte nicht ausgleichen können. „Wir pflegen und schützen Kulturlandschaften und setzen hohe Tierschutzstandards um. All diese Leistungen müssen finanziert werden, damit Bauernfamilien ihren Lebensunterhalt bestreiten können“, sagte Maurer in einer Erklärung.

Eine Demonstration mit 160 Autos störte am Samstag den Verkehr in der Stuttgarter Innenstadt. Tausende Teilnehmer und Hunderte Traktoren äußerten am Montag in Berlin ihre Wut über die Sparpläne des Ampel-Bündnisses. Ähnliche Demonstrationen gab es auch in anderen Bundesländern.

Die Bundesregierung will Steuererleichterungen für Agrardiesel streichen und die Kfz-Steuern auf Traktoren, Mähdrescher und Erntemaschinen erhöhen.

