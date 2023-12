Agrar - Bauern demonstrieren weiter: A7 auf Traktor

Landwirte in Niedersachsen demonstrierten am Donnerstag mit ihren Traktoren gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Ein Polizeisprecher sagte, am Nachmittag habe es an den Ausfahrten Soltau Ost und Soltau Süd der Autobahn Hamburg-Hannover 7 bei Soltau (Heidekreis) zu einer Versammlung von Traktoren gekommen.

Ungeachtet der Anordnung, die Autobahn nicht zu betreten, fuhren etwa zehn Bauern mit ihren Traktoren über die Leitplanke auf die Autobahn. Ein Polizeisprecher erklärte, man prüfe, ob das Vorgehen der Bauern in den Geltungsbereich des Versammlungsrechts falle. Später am Nachmittag zog eine größere Prozession von etwa 100 Traktoren über die Bundesstraße in Richtung Soltau. Es wird davon ausgegangen, dass der Protest der Bauern zu Verkehrsbehinderungen geführt hat.

Polizeiangaben zufolge versammelten sich in Kloppenburg am Donnerstagabend mehrere Traktoren und ein LKW auf dem Parkplatz des Finanzamtes. Den Landwirten steht ein Parkplatz zur Verfügung, auf dem zahlreiche Fahrzeuge abgestellt werden. Der Kot wurde am Mittwochabend vor dem Büro der Grünen in Cloppenburg abgeladen. Die Polizei teilte mit, dass staatliche Sicherheitsbehörden eine Untersuchung eingeleitet hätten.

Die Regierung plant, die Steuerbefreiungen für Agrardiesel und Kraftfahrzeuge abzuschaffen, um Einsparungen im Bundeshaushalt zu erzielen. Durch die Sparregelung drohen den Landwirten hohe Zusatzkosten.

