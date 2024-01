Barbie Ferreira gibt bekannt, dass sie die HBO-Serie 'Euphoria' verlässt

Ferreira, die in der Serie die Rolle der Kat spielt, verkündete am Mittwoch auf ihrer Instagram-Story, dass sie vor der dritten Staffel nicht mehr zu dem HBO-Drama zurückkehren wird.

"Nach vier Jahren, in denen ich die ganz besondere und rätselhafte Figur Kat verkörpern durfte, muss ich mich mit Tränen in den Augen verabschieden", schrieb Ferreira.

Sie fuhr fort: "Ich hoffe, viele von euch konnten sich in ihr wiedererkennen, so wie ich es getan habe, und dass sie euch Freude bereitet hat, ihre Reise zu dem Charakter zu sehen, der sie heute ist. Ich habe all meine Sorgfalt und Liebe in sie gesteckt und ich hoffe, ihr konntet das spüren. Ich liebe dich, Katherine Hernandez."

Der sex-positive Charakter Kat erkundet Online-Sexarbeit und in Staffel 1 der Serie begann sie eine Beziehung mit Ethan (gespielt von Austin Abrams).

Nach einer erfolgreichen Staffel 2 wurde "Euphoria" für eine dritte Staffel verlängert. Im Mittelpunkt der Serie steht Zendayas Figur Rue, ein Teenager in einem kalifornischen Vorort, der mit Drogen und dem Verlust seines Vaters zu kämpfen hat.

HBO und CNN sind beide Teil von Warner Bros. Discovery.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com