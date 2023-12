Barack Obama teilt seine Lieblingsmusik für das Jahr 2023 mit, und es ist eine eklektische Mischung

Der ehemalige Präsident teilte am Freitag auf seinem offiziellen Instagram-Account seine Liste der Lieblingssongs des Jahres, und die war ziemlich vielseitig.

Dazu gehörten "On My Mama" von Victoria Monét, "Crazy Love" von Rita Wilson und Keith Urban, "Water" von Tyla und "La Bebé (Remix)" von Yng Lvcas & Peso Pluma.

Außerdem gab es "Cobra" von Megan Thee Stallion, "The Returner" von Allison Russell und "I Remember Everything" von Zach Bryan mit Kacey Musgraves und anderen.

Ironischerweise (oder auch nicht) hat Obama auch Beyoncés "America Has A Problem" mit dem Rapper Kendrick Lamar aufgenommen.

Oscar-Preisträger Jon Batiste schaffte es mit seinem Song "It Never Went Away" ebenfalls auf die Liste.

Als Hinweis auf mögliche Auslassungen schrieb Obama in der Bildunterschrift zu der Liste: "Lassen Sie mich wissen, ob es Künstler oder Songs gibt, die ich mir ansehen sollte".

Es ist mittlerweile eine jährliche Tradition, dass Obama seine Lieblingsbücher, -filme und -musik des Jahres vorstellt. Er wählt auch saisonale Titel aus, wie seine Sommer-Playlists.

Quelle: edition.cnn.com