Apples aktueller Werbespot stößt bei den Zuschauern auf Kritik, da er ihrer Meinung nach das Ziel verfehlt.

Ein Werbevideo für das neu erschienene iPad Pro von Apple ähnelt anderen viralen Videos, in denen Gegenstände mit einer Hydraulikpresse zerstört werden. Der Werbespot, der von keinem Geringeren als Apples CEO Tim Cook in den sozialen Medien geteilt wurde, zeigt verschiedene kreative Werkzeuge wie ein Metronom, einen Vinyl-Schallplattenspieler, Farbdosen und einen Röhrenfernseher, die auf einer Metallplattform verstreut sind.

Die Kamera zoomt heraus, und eine riesige hydraulische Presse stürzt auf die Gegenstände und zermalmt sie in Sekundenschnelle. Als sich die Presse wieder erhebt, werden die Trümmer durch ein glänzendes neues iPad Pro ersetzt. Eine Off-Stimme verkündet: "Das leistungsstärkste iPad aller Zeiten ist auch das dünnste. Der Soundtrack des Spots ist "All I Ever Need Is You", ein Hit von Sonny & Cher aus dem Jahr 1972.

Die Popularität von Videos, die die Zerstörung von Alltagsgegenständen durch den Einsatz von Hydraulikpressen zeigen, hat in den letzten Jahren zugenommen, was zum Teil an ihrer fesselnden und schockierenden Art liegt. Dieser Trend scheint der Grund dafür zu sein, dass Apple seine Werbung auf diese Weise gestaltet hat. Die Absicht scheint zu sein, dass das iPad Pro so leistungsstark ist, dass es andere kreative Werkzeuge ersetzen kann.

Die Reaktionen der Betrachter waren jedoch gemischt. In einem Kommentar hieß es: "Ich bin mir nicht sicher, ob die mutwillige Zerstörung all der guten und schönen Dinge dieser Welt wirklich die Stimmung ist, die du erreichen wolltest", während ein anderer bemerkte: "Ich kann mit diesem Video überhaupt nichts anfangen. Es lässt jeglichen Respekt für kreative Geräte vermissen und verhöhnt die Schöpfer".

CNN hat versucht, Apple für eine Stellungnahme zu erreichen.

Einige Nutzer empfanden die Werbung eher als verzweifelt denn als anregend. Ein X-Nutzer erklärte: "Es ist ein kreatives Konzept und eine gute Ausführung, aber die Anzeige hat mich überraschend traurig gemacht!" Ein anderer Nutzer äußerte sich ähnlich über die Songauswahl und fügte hinzu: "In der Werbung hätte es darum gehen sollen, die Essenz all dieser Dinge und Erfahrungen einzufangen und zu würdigen, um sie in einem Gerät zu vereinen, anstatt ihnen die Seele aus dem Leib zu pressen."

Es hat bereits mehrere Fälle gegeben, in denen die Werbung von Unternehmen bei den Zuschauern nicht wie beabsichtigt ankam, wie z. B. die umstrittene Urlaubswerbung von Peloton oder die Pepsi-Werbung von Kendall Jenner. Angesichts der wachsenden Besorgnis darüber, dass die Technologie Arbeitsplätze ersetzen könnte, und der schädlichen Auswirkungen eines übermäßigen Aufenthalts in den sozialen Medien werden viele Verbraucher zunehmend skeptisch, was ihre Rolle im modernen Leben angeht.

Ein Reporter des Wall Street Journal bemerkte dazu: "Diese Anzeige bringt perfekt die Erkenntnis auf den Punkt, dass die Menschen glauben, die Technologie würde alles zerstören, was uns jemals Freude bereitet hat. Und dann wird das als etwas Gutes dargestellt." Sie fügten hinzu: "Ich habe schon lange keine so heftige Reaktion auf einen Werbespot mehr gesehen."

Es ist klar, dass die von Apple gewählte Werbemethode bei einigen Zuschauern nicht besonders gut ankam und Gefühle der Traurigkeit und der Verteidigung der Werkzeuge der Kreativen hervorrief. Die Praxis, Werkzeuge durch Technologie zu ersetzen, mag für die einen nicht so attraktiv sein, wie sie es für andere zu sein scheint.

