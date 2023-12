Anita Pointer von den Pointer Sisters stirbt im Alter von 74 Jahren

Pointer verstarb am Samstag in ihrem Haus in Los Angeles, wo sie von ihrer Familie umgeben war, sagte Neal in einer Erklärung gegenüber CNN. Die Todesursache war Krebs, sagte er.

"Während wir über den Verlust von Anita zutiefst betrübt sind, tröstet uns das Wissen, dass sie jetzt bei ihrer Tochter Jada und ihren Schwestern June und Bonnie ist und in Frieden ruht", sagte Pointers Familie in einer Erklärung. "Der Himmel ist ein liebevoller, schöner Ort mit Anita dort."

"Sie war diejenige, die uns alle so lange zusammenhielt. Ihre Liebe zu unserer Familie wird in jedem von uns weiterleben", heißt es in der Erklärung, die gleichzeitig darum bittet, die Privatsphäre der Familie "während dieser Zeit der Trauer und des Verlustes" zu respektieren.

Die vier Pointer-Schwestern begannen vor mehr als 50 Jahren in der Kirche ihrer Heimatstadt Oakland, Kalifornien, in der ihr Vater Pfarrer war, gemeinsam zu singen. Bonnie Pointer und ihre jüngste Schwester June gaben ihr professionelles Gesangsdebüt als Duo im Jahr 1969. Später schlossen sich ihnen die älteren Schwestern Anita und Ruth an, bevor sie 1973 ihr erstes gemeinsames Album herausbrachten.

Die Gruppe gewann 1974 ihren ersten Grammy Award für ihren Crossover-Hit "Fairytale". Sie sind auch für Hits wie "Slow Hand", "Neutron Dance" und "Jump" bekannt.

Die Gruppe gewann insgesamt drei Grammy Awards und hatte zwischen 1973 und 1985 13 US-Top-20-Hits.

Sandra Gonzalez von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com