Angela Bassett hielt Austin Butlers Hand während der Oscar-Verleihung für den besten Schauspieler

Nadine Babu, Geschäftsführerin von Babu Social Networks, postete auf Twitter einen Clip, in dem Bassett die Hand von Austin Butler hält, nachdem seine Nominierung für seine Rolle in "Elvis" in der Kategorie bester Schauspieler verlesen wurde.

"Angela Bassett hält die Hand von Austin Butler, während er nervös ist... das ist genau die Art von Frau, die ich mir vorgestellt habe", twitterte Babu.

Weder Bassett, die in der Kategorie beste Nebendarstellerin für ihre Leistung in "Black Panther: Wakanda Forever" nominiert war, noch Butler gewann, aber das Internet genoss ihre Kameradschaft.

Die Meinungen über Bassetts scheinbar enttäuschte Reaktion auf den Sieg von Jamie Lee Curtis in ihrer Kategorie waren geteilter.

