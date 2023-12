"Let's Dance"-Star Ekaterina "Ekat" Leonova - An Weihnachten kann sie ihre Familie nicht besuchen

Die Profitänzerin Ekaterina „Ekat“ Leonova (36) hatte kurz vor Weihnachten mit familiären Schwierigkeiten zu kämpfen.Die gebürtige Russin gab in mehreren Instagram Stories bekannt, dass sie während der Feiertage nicht wie geplant in ihr Heimatland zurückkehren könne. Der Grund: Der Flughafen ihrer Heimatstadt war vorübergehend geschlossen und sie musste Flüge verschiedener Fluggesellschaften auf komplizierte Weise kombinieren. Gemeinsam mit ihren Eltern wurde nun entschieden, dass sie in Deutschland bleiben wird.

„Ekat“ hat auch die Hochzeit seiner Schwester verpasst

Besonders traurig ist, dass ihre Schwester am 23. Dezember heiratet und sie nicht an der Hochzeit teilnehmen kann. „Ich schaffe es einfach nicht rechtzeitig“, sagt Leonova in die Kamera, „Ich habe alles versucht, aber wenn ich die Verbindung nicht schaffe, stecke ich irgendwo fest.“ Ihre Eltern haben Angst, wollen nicht, dass sie fliegt. „Das Schicksal wollte, dass ich in Deutschland bleibe. Es ist eine Schande“, fuhr Leonova fort.

Stunden später veröffentlichte sie einen Smartphone-Screenshot, der eine Stunde und 26 Minuten eines Telefongesprächs mit ihrer Mutter zeigt. „Wir haben lange telefoniert. Mama stand am Flughafen meiner Heimatstadt und ich saß an meinem Laptop“, schrieb die Tänzerin. Es ist schwierig, die verschiedenen Fluggesellschaften in so kurzer Zeit zu koordinieren. Sie muss nun ihre ursprüngliche Reise absagen. Am Abend riefen ihre Eltern erneut an und forderten sie eindringlich auf, keine „verrückten“ Reisen zu unternehmen und kein Risiko einzugehen.

Ekaterina Leonova hat keine Urlaubspläne

Sie hatte keine neuen Pläne für Weihnachten, postete aber, dass sie an diesem Abend ins Fitnessstudio ging. Wenn sie zu Hause bleiben wollte, musste sie sich zumindest auf die Feiertage vorbereiten. Sie hat in den letzten Wochen viel ungesundes Essen gegessen und hat ein schlechtes Gewissen. Nach einer kürzlichen Trainingseinheit ist jetzt alles wieder normal.

Ekaterina Leonova wuchs in Wolgograd auf, wo sie eine sehr erfolgreiche Tänzerin wurde. Ende der 1990er Jahre zog sie nach Deutschland, wo sie zunächst in Köln und Düsseldorf studierte. 2012 feierte sie mit Tanzpartner Paul Lorenz internationale Erfolge.

Seit 2013 ist sie fast jedes Jahr in der RTL-Show „Let‘s Dance“ zu sehen. Unter anderem arbeitete sie mit Paul Janke (42), Gil Ofarim (41), Ingolf Lück (65) und Pascal Hens (43). Mit den letzten drei gewann sie sogar die Tanzshow.

