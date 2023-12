Selena Gomez - Amerikanische Stars erscheinen auf zwei Vogue-Covern

Selena Gomez (31) ist derzeit überall – zum Beispiel auf den Titelseiten der japanischen und mexikanischen Vogue.

Auf dem Cover eines japanischen Modemagazins ist die Schauspielerin und Sängerin nur in einem übergroßen Mantel zu sehen, der ihr leicht über die Schultern fällt. Auf dem mexikanischen Cover trägt sie ein schwarzes Kleid, steht zwischen zwei Blumensträußen und trägt eine große Schleife im Haar.

Die Sängerin postete auf Instagram zwei Cover zusammen mit weiteren Fotos aus der Modekollektion, auf denen sie in verschiedenen Outfits posierte. Im Begleittext wies Gomez auch darauf hin, dass es eine Ehre sei, in der Sonderausgabe der japanischen Vogue zum 25-jährigen Jubiläum zu erscheinen: „Es ist eine Ehre, mit Ihnen zu feiern!“

Gomez steht derzeit sicherlich im Rampenlicht: Anfang Dezember bestätigte die Sängerin, dass sie seit sechs Monaten mit dem Musikproduzenten Benny Blanco (35) liiert sei. Vor einer Woche veröffentlichte sie auf Instagram eine Reihe von Fotos ihrer Lieblingsmomente in New York – darunter eines, auf dem sie Blanco innig küsst.

Gomez über neue Liebe: „Es wäre großartig, wenn es passieren würde“

In einem Interview mit Vogue wurde die Beziehung der beiden nicht öffentlich gemacht, Gomez sagte aber auch darüber, was sie von einem Partner erwartet: „Es ist schwer, jemanden zu finden, der einem zuhört und sich um einen kümmert.“ „Es liegt mir sehr am Herzen, aber ich weiß, wenn es passiert, ist das großartig und man möchte, dass die Beziehung gesund bleibt“, sagte sie im Interview.

Im letzten Jahrzehnt musste sich Gomez mit vielen Problemen auseinandersetzen, die im Rampenlicht und in der Öffentlichkeit standen: Ihre Beziehung mit Justin Bieber (29), die immer wieder auf und ab geht, wurde mit einer seltenen Autoimmunerkrankung wie Lupus und bipolarer Störung diagnostiziert die Notwendigkeit einer Nierentransplantation.

Auf dem neuen Album ist kein einziges trauriges Lied zu finden

Gomez ist inzwischen wieder glücklich, wie ihr neues Album SG3 beweist, an dem sie derzeit arbeitet. Das Thema sei „Freiheit“, sagte Gomez und fügte hinzu, warum sie seit 2020 keine neue Musik mehr geschrieben habe: „Ich habe nichts, worüber ich schreiben könnte, weil ich es so gewohnt bin, traurige Mädchenmusik zu schreiben.“ Gomez Say, das Es soll Spaß machen, die neue Platte anzuhören. Und fügte stolz hinzu: „Ich habe für dieses Album keinen traurigen Song geschrieben.“

