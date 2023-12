Als ein 27-jähriger Mann vorbeikam, griff ihn ein Unbekannter mit einem Messer an

Bei einem plötzlichen Messerangriff im Hamburger Stadtteil Wilstorf ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 27-Jährige war am Donnerstagabend mit seiner Freundin auf dem Heimweg, als ein unbekannter Mann an ihm vorbeikam, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen stach er ihm in den...