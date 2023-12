Alles, was Taylor Swift uns in diesem Jahr bewegt hat

Seit den Anfängen ihrer Karriere hat Swift die Schlagzeilen immer wieder in der Hand gehabt - von ihren romantischen Interessen bis hin zum Verkauf ihrer Meisterwerke und den daraus resultierenden Neuveröffentlichungen hat sie für Schlagzeilen gesorgt.

Und doch hat man das Gefühl, dass 2023 ihr bisher größtes Jahr war. Mit einer rekordverdächtigen Welttournee, einem begleitenden Konzertfilm und einer aufsehenerregenden, überschwänglichen Beziehung zu einem der besten Spieler der NFL gewinnt Swift das Jahr auf eine Weise, von der die meisten Menschen nur träumen können.

Zu allem Überfluss wurde sie vom Time-Magazin zur "Person des Jahres " ernannt - ein Titel, der für Kulturveränderer wie den ehemaligen Präsidenten Barack Obama (2008 und 2012), verfolgte Journalisten wie Jamal Khashoggi, der ermordet wurde, weil er mit der saudischen Regierung nicht einverstanden war(2018), und den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky (2022) reserviert ist. Swifts Anziehungskraft ist so stark, dass sie mit der von Staatsoberhäuptern konkurriert.

Zu Ehren eines von Swifts bisher besten Jahren werfen wir hier einen Blick auf all die Dinge, die sie uns in diesem Jahr zu Herzen genommen hat.

Die Offensive der Kansas City Chiefs

Als Swift anfing, mit dem Tight End der Chiefs, Travis Kelce, zusammen zu sein, der wohl einer der besten Spieler auf seiner Position ist, implodierte das Internet förmlich. Frisch nach der Trennung von Schauspieler Joe Alwyn wurde Swifts neue Affäre mit Kelce schnell zu einem gefundenen Fressen für die Fans, denn die Swifties gruben Kelces alte Posts auf X, früher bekannt als Twitter, aus und analysierten jede seiner Bewegungen.

Swifts Anwesenheit bei den Spielen der Chiefs wurde auch zu einem ständigen "Wo ist Waldo?", da der Star häufig fotografiert wurde, wie er seinen neuen Freund neben Leuten wie der Turnerin Simone Biles und Kelces Mutter Donna anfeuerte.

Ihre Starpower war so stark, dass der Verkauf von Kelce-Trikots um 400 % anstieg und die Preise für Chiefs-Tickets in die Höhe schossen, da die Swifties zu den Spielen rannten, in der Hoffnung, einen Blick auf sie zu erhaschen. Während der ÜbertragungenwurdenSwift undihre Anhänger zumLeidwesen einiger NFL-Fanszu einemfesten Bestandteil der Kommentare der NFL-Kommentatoren.

Es gibt nicht viel, was den Football in den USA in den Schatten stellen kann, aber dieses Jahr hat Swift genau das geschafft.

Scheinbar Ranch

Jedes Detail von Swifts Anwesenheit bei den Spielen der Chiefs wurde unter die Lupe genommen, auch was sie aß. In einem Fall bestand ihre Mahlzeit laut einem Fan-Account aus Chicken Tenders, Ketchup und "scheinbar Ranch".

Die Formulierung wurde schnell zum geflügelten Wort, und zwar so sehr, dass Heinz eine limitierte Auflage der Sauce "Ketchup and Seemingly Ranch" entwickelte - ein Augenzwinkern an die Fans und, offen gesagt, auch ein Marketingtrick.

So viel Macht zu haben, dass Ihre bevorzugten Hähnchenbeilagen von einer nationalen Marke übernommen werden? Für Swift ist das ein ganz normaler Sonntag.

Öffentliche Verkehrsmittel

Bei Swifts ausverkaufter Eras Tour waren die Fans auf Busse, U-Bahnen und Züge angewiesen, um zu den Veranstaltungsorten zu gelangen - und belebten damit das öffentliche Verkehrssystem vieler Städte.

In Chicago hat die CTA in der Woche vom 4. bis 10. Juni 5,63 Millionen Fahrten durchgeführt, die höchste Zahl seit Beginn der Pandemie. Die CTA führte den Anstieg auf die ausverkaufte Show von Swift in dieser Woche zurück. In Atlanta strömten fast 140.000 Menschen in das System der Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority, mehr als dreimal so viele wie an einem normalen Wochenende, wie CNN zuvor berichtete. Philadelphia und New Jersey verzeichneten ähnliche Zuwächse.

Auch Hotels und Restaurants profitierten, und Swifts Tournee führte zu einer Ankurbelung der lokalen Wirtschaft im ganzen Land - ein großer Gewinn für viele, da einige weiterhin eine bevorstehende Rezession befürchten. Wie das Wall Street Journal sagte: "Es ist einfach Taylornomics".

Trendige Restaurants in Manhattan

Schnelles Ausgehen zum Essen mag für manche nicht von Bedeutung sein. Aber, wie Rachel Handler in Vulture ausführte, ist Swift weder eine gewöhnliche Berühmtheit noch ein gewöhnlicher Gast aus der Mittelschicht. Und doch wurde Swift im vergangenen Herbst eine Zeit lang regelmäßig dabei fotografiert, wie sie mit einer wechselnden Gruppe von Freunden in einige der angesagtesten Restaurants und Bars in Manhattan ging.

Allerdings kann man nicht sagen, warum Swift das tat: Hatte sie einfach nichts zu essen zu Hause? Wollte sie mit ihren Freundinnen etwas trinken gehen? War ihr Privatkoch im Urlaub? Was auch immer der Grund war, es sorgte für eine kurze Aufregung in der Restaurantszene von Manhattan. Handler verfolgte Swifts Schritte durch die Stadt und fragte Emilio von Emilio's Ballato, wie es ist, wenn Swift in Ihrem Restaurant isst. Seine Antwort war einfach: "Was soll ich Ihnen sagen? Sie isst, sie zahlt und sie geht wieder." Berühmtheiten sind genau wie wir.

Die Details des Filmverleihs

Swifts Konzertfilm "Eras", der an drei Abenden während ihrer Residency im SoFi Stadium in Los Angeles im August gedreht wurde, brach an seinem Eröffnungswochenende alle Rekorde. Er spielte 96 Millionen Dollar ein und ist damit laut AMC der Film mit den höchsten Einnahmen an einem Eröffnungswochenende im Inland.

Aber das ist nicht die einzige Art und Weise, wie Swift mit ihrem Konzertfilm das Spiel verändert hat. Swift produzierte den Film selbst und vertrieb ihn direkt über AMC Theatres, anstatt über einen traditionellen Hollywood-Vertrieb. Dadurch konnte sie die üblichen Zwischenhändler der großen Hollywood-Studios ausschalten und sich und ihrem Team einen viel höheren Gewinn sichern.

Dieser Weg ist definitiv unkonventionell und könnte eine Taktik sein, die auch von anderen großen Stars angewendet wird. Beyoncé hat für ihren eigenen Film über die Renaissance-Tournee einen ähnlichen Schritt unternommen, und obwohl nur wenige die Starpower von Queen Bey und Swift haben, könnte es sich lohnen, diesen Trend zu beobachten.

Kern des Sommercamps

In "You're on Your Own, Kid" fordert Swift die Zuhörer auf, "Freundschaftsarmbänder zu machen", anstatt sich nach Liebe zu sehnen. Die Zeile wird nur einmal gesagt, aber einmal war genug: Freundschaftsarmbänder waren plötzlich überall zu finden, obwohl der Song bereits letztes Jahr veröffentlicht wurde.

Swifties stürmten ihre örtlichen Bastelläden, um Freundschaftsarmbänder als Teil ihres Eras-Tour-Looks sorgfältig zusammenzufädeln - und machten die Armbänder zu einem festen Bestandteil der Tour. Sogar Prominente trugen den Trend. Nicole Kidman erhielt einige Armbänder, als sie bei Swifts Show war, ebenso wie Jennifer Lawrence und natürlich Swift selbst.

Sogar ihr Sicherheitsbeamter war nicht immun gegen die Erinnerungsstücke. Wenn Sie diese Armbänder nächstes Jahr auf den Laufstegen sehen, seien Sie nicht überrascht.

Monopole und Ticketmaster

Ende letzten Jahres sah sich Live Nation, die Muttergesellschaft von Ticketmaster, heftiger Kritik ausgesetzt, weil sie den Vorverkauf für Swifts bevorstehende Eras Tour verpfuscht hatte, so dass Millionen von Fans entweder keine Karten kaufen konnten oder trotz Kaufs keine Tickets hatten.

Obwohl Ticketmaster und Live Nation seit langem wegen ihrer Monopolstellung beim Ticketverkauf kritisiert werden, war der Vorfall ein wichtiger Auslöser dafür, dass sich der Kongress mit dem Unternehmen befasste. Die Gesetzgeber haben den Finanzchef von Live Nation im Januar ausgequetscht, und ein Unterausschuss des Senats hat erst letzten Monat eine Vorladung an das Unternehmen gerichtet, in der Unterlagen zu den "Ticketpreisen, Gebühren und Wiederverkaufspraktiken" angefordert werden.

Die US-Regierung dazu zu bringen, einen hohen Gang einzulegen, nachdem ein Unternehmen den Kartenverkauf für Ihre bevorstehende Tournee falsch gehandhabt hat, ist keine Macht, über die viele Künstler verfügen. Egal, was passiert, Sie werden Swift zumindest teilweise dafür danken müssen.

Quelle: edition.cnn.com