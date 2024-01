Aaron Rodgers behauptet, sein "umstrittener" Impfstatus sei der "einzige Grund" gewesen, warum die Leute wollten, dass die Packers in den Playoffs verlieren

Der amtierende NFL-MVP erschien am Dienstag erneut in der "The Pat McAfee Show", um über die Niederlage gegen die San Francisco 49ers in der Divisionsrunde der Playoffs am Samstag zu sprechen, eine Niederlage, die die Saison des 37-Jährigen vorzeitig beendete und sofortige Spekulationen über seine Zukunft auslöste.

Obwohl die Packers als Favorit in die Playoffs gingen, auf heimischem Boden spielten und von einem Quarterback angeführt wurden, dem viele nachsagten, dass er seinen MVP-Status zum zweiten Mal in Folge behalten würde, kam das frühe Aus für die Packers und Rodgers überraschend.

Im November trat Rodgers - der wegen der Covid-19-Protokolle ein NFL-Spiel verpasst hatte - in der McAfee-Show auf und bestätigte, dass er nicht gegen Covid-19 geimpft ist, bevor er seine Enttäuschung über die "Hexenjagd" zum Ausdruck brachte, die ihm in den Medien gemacht wurde.

Jetzt, nach der Niederlage in den Playoffs, sagte Rodgers, es gebe "nur einen Grund", warum einige auf seine Kosten gefeiert hätten.

"Es gab eine Menge Leute, die uns aus einem einzigen Grund die Daumen gedrückt haben - wegen meines Impfstatus", sagte Rodgers gegenüber McAfee.

"Sie wollen uns verlieren sehen, damit sie sich darauf stürzen und sich daran erfreuen können, dass mein Impfstatus ein Grund dafür ist, dass wir in den Playoffs nicht erfolgreich waren."

Ich wollte nie eine spaltende, polarisierende Figur sein

Rodgers sagte, die Situation sei zwar manchmal "frustrierend" gewesen, aber er habe Verständnis für die finanzielle und psychische Belastung der Menschen in den vergangenen zwei Jahren - insbesondere für die "Angst", die die Covid-19-Pandemie seiner Meinung nach verursacht hat.

"Das größte Problem, mit dem die Menschen zu kämpfen haben, ist die Angst - Angst um die Gesundheit, Angst vor Geldverlust, Angst, die Familie nicht versorgen zu können ... und die Medien spielen dabei eine große Rolle", sagte Rodgers.

"Weil ich keine Nachrichten schaue oder manchmal nicht dieselbe Art von Mainstream-Narrativ abonniere, und weil ich mich entschieden habe, meine eigene Gesundheit und die Verantwortung für meine Gesundheit in die Hand zu nehmen, und weil ich recherchiert und nachgeforscht habe, und auch weil ich mit anderen Menschen zu tun hatte, die ähnliche Dinge getan haben, wird mir Wut entgegengeschleudert, aber ich glaube, die Wurzel ist Angst."

Rodgers sagte, er sei "isoliert" gewesen und habe keinen gegen ihn gerichteten Hass bemerkt, aber er übernahm die Verantwortung dafür, dass er während der Saison ungewollt "spaltend" gewesen sei.

"Ich bin mir bewusst, dass ich in dieser Saison durch meinen Impfstatus und meine Bereitschaft, darüber zu sprechen - über die Forschung, die ich betrieben habe, und meine eigene Meinung - spaltend gewirkt habe, und ich übernehme die Verantwortung dafür", sagte Rodgers.

"Ich wollte nie eine spaltende, polarisierende Figur in dieser Sache sein. Ich wollte die Menschen ermutigen und inspirieren, selbst zu denken und ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen ... hoffentlich habe ich die Menschen inspiriert."

Wie geht es weiter?

Rodgers sprach auch ausführlich über seine Zukunftspläne und trat damit in die Fußstapfen eines anderen altgedienten Quarterbacks, der nach einer Playoff-Niederlage seine Optionen abwägt - Tom Brady.

Nachdem Bradys Tampa Bay Buccaneers am Sonntag knapp an einem beeindruckenden Comeback gegen die Los Angeles Rams gescheitert sind, wird es laut ESPN Stats and Info das erste Mal seit 2009 sein, dass weder Rodgers noch Brady in einem Conference Championship Game dabei sein werden.

Rodgers ist in seiner 18-jährigen Karriere in Wisconsin ein Synonym für das Lambeau Field und führte die Packers 2011 zu seinem einzigen Super-Bowl-Triumph. Er gab jedoch zu, dass er sich erst einmal eine Auszeit gönnen und sich einige wichtige Fragen stellen muss, bevor er sich für eine weitere Saison mit dem Team entscheidet.

"Kannst du noch spielen? Hast du immer noch dasselbe Engagement und dieselbe Freude am Spiel, und willst du dich noch einmal auf die Schinderei einlassen?" sagte Rodgers.

"Die einzige Möglichkeit, das herauszufinden, besteht darin, eine Weile Abstand zu nehmen, den Kopf freizubekommen und über die enorme Aufgabe nachzudenken und darüber, was einem am meisten Freude bereiten würde - was zu diesem Zeitpunkt das Beste für die eigene Lebensqualität ist."

Wie Brady sagte auch Rodgers, dass er jede Entscheidung über seine Karriere mit seinen Angehörigen besprechen werde, da die Entscheidung "enorm" sei.

Der Quarterback sagte, dass alle Optionen auf dem Tisch lägen, mit Ausnahme einer freien Agentur, und schloss auch die Möglichkeit aus, sich zurückzuziehen und ein Jahr später in den Sport zurückzukehren, da ein solcher Schritt "keinen Sinn" mache.

In Anbetracht der Auswirkungen seiner Entscheidung auf die Zukunft der Packers-Spieler und -Mitarbeiter sagte Rodgers jedoch, dass er wahrscheinlich eine Entscheidung treffen werde, bevor die Free Agency am 16. März beginnt, da es "respektlos" gegenüber der Organisation wäre, dies nicht zu tun.

Trotz der Ungewissheit über seine Zukunft betonte Rodgers, dass er keine Angst vor dem Thema Rücktritt habe.

"Die Ungewissheit ist überhaupt nicht beunruhigend, es ist fast schon aufregend, darüber nachzudenken, wie das Leben in Zukunft aussehen wird.

"Es ist eine interessante Zeit, weil man mit dem Trauerprozess der Saison zu tun hat und weiß, dass dieses spezielle Team von Leuten nicht mehr dasselbe sein wird - es gibt immer Veränderungen."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com