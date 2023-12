Rendsburg-Eckernförde - 54-jähriger Mann kommt bei Brand in Einfamilienhaus ums Leben

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Kosel (Kreis Lundsburg-Eckenförde) ist am Donnerstag ein 54-jähriger Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei ist am Morgen aus unbekannter Ursache ein Feuer im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses in Missand am Schlei ausgebrochen. Feuerwehrleute retteten schließlich den Mann auf dem Dachboden, der starb. Sein bettlägeriger Vater wurde wohlbehalten gerettet. Er ist im ersten Stock. Die 78-jährige Mutter des 54-Jährigen bemerkte das Feuer, als sie vom Einkaufen nach Hause kam. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Das Ausmaß des Schadens war zunächst unklar.

