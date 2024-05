3 Gründe für das wiedererwachte Interesse der Wall Street an Roblox

In den letzten Jahren hat Roblox mit rund 70 Millionen Nutzern eine beachtliche Fangemeinde gewonnen, die sich vor allem an Teenager wendet. Die Plattform bietet eine breite Palette von Spielen wie Simulationen, Abenteuer und nutzergenerierte Inhalte. An diesem Donnerstag wird Roblox seine Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlichen, die die Fähigkeit des Unternehmens zum zukünftigen Wachstum zeigen werden.

Im letzten Quartal 2023 meldete Roblox einen Umsatz von 750 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 30 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Allerdings musste das Unternehmen einen Nettoverlust von 323,7 Millionen Dollar hinnehmen. Der Aktienkurs schwankte seit seinem Höchststand von über 130 Dollar beim Börsengang im Jahr 2021 zwischen 25 und 45 Dollar.

"Roblox hatte mit hohen Betriebskosten zu kämpfen, was es zu einer Herausforderung macht, das schnelle Wachstum aufrechtzuerhalten", kommentierte Matilda Beinat, VR/AR-Analystin bei ABI Research. Die Investoren haben in Frage gestellt, ob dieses gleichzeitige Wachstum und die Aufrechterhaltung der Kosten erreichbar sind.

Trotz dieser Herausforderungen sind Analysten und Investoren weiterhin optimistisch für Roblox. Hier sind drei Gründe dafür:

Dynamische Einnahmeströme

Seit dem Start im Jahr 2006 hat Roblox seine Wachstumsstrategie geändert. Die Plattform ermöglicht es den Nutzern, von Nutzern erstellte Spiele zu spielen oder eigene Spiele zu erstellen sowie soziale Kontakte zu knüpfen und Freundschaften zu schließen.

Roblox hat sich zum Ziel gesetzt, die Plattform innerhalb der nächsten fünf Jahre zu einer Drehscheibe für reale Verbindungen zu machen. Im vergangenen Jahr wurden täglich 19,7 Millionen neue Freundschaften geschlossen. Diese Expansion zeigt sich in den täglichen Nutzungsstatistiken der Plattform, die von aktiven Nutzern 2,5 Stunden pro Tag genutzt wird, und die Zahlen steigen weiter. Fünfzig Prozent der US-amerikanischen Teenager im Alter von 12 bis 17 Jahren nutzen Roblox monatlich, während die Plattform weltweit an Popularität gewinnt, insbesondere in Asien.

Zu den beliebtesten Spielen gehören Adopt Me! (ein Haustiersimulator), Brookhaven RP (eine virtuelle Stadt) und Tower of Hell. Die Plattform zieht vor allem ein jugendliches Publikum an, aber Roblox arbeitet auch daran, ältere Spieler zu gewinnen und zu monetarisieren.

Diese Woche kündigte Roblox an, dass es Spielern über 13 Jahren immersive Videowerbung zeigen wird. Der Aktienwert des Unternehmens stieg als Reaktion auf diese Ankündigung leicht an.

Eine neue Funktion für Entwickler-Abonnements ermöglicht es Entwicklern, ihre Abonnements durch das Freischalten einzigartiger Erlebnisse zu monetarisieren. Analysten gehen davon aus, dass dies die Nutzerbasis von Roblox über verschiedene Altersgruppen hinweg noch weiter vergrößern könnte.

Marken und Risiken

Auch Marken fühlen sich zu Roblox hingezogen. Im vierten Quartal 2023 gab es über 300 Markenaktivierungen, darunter von Ralph Lauren, Nike, Crocs und Lego. Walmart ist in das Roblox-Metaversum eingestiegen und bietet Roblox-Nutzern die Möglichkeit, physische Artikel zu kaufen und per Post zu erhalten.

Roblox muss jedoch vermeiden, dass die Nutzer durch übermäßige Werbung zurückgeworfen werden, und gleichzeitig die Markenbeteiligung aufrechterhalten. Das Unternehmen muss ein Gleichgewicht zwischen potenziellen "einfachen Einnahmen" und der Nutzererfahrung finden", so Mike Proulx, Research Director bei Forrester. "Werbung allein reicht möglicherweise nicht aus, um Marken zufriedenzustellen, die sich mit der jungen Nutzerbasis von Roblox beschäftigen wollen.

Vorteilhaftes Timing

Roblox schließt sich dem allgemeinen Trend an und hat das Potenzial von KI und XR (Virtual, Augmented oder Mixed Reality) erkannt. Im Februar 2022 führte das Unternehmen einen Echtzeit-KI-Chatbot ein, der 16 Sprachen unterstützt. Darüber hinaus plant das Unternehmen, die KI-Funktionen zu erweitern, damit mehr Nutzer zu Autoren von Inhalten werden können.

XR (Virtual, Augmented oder Mixed Reality) erfreut sich zunehmender Beliebtheit, und große Technologieunternehmen investieren in das Metaverse. "Das Wachstum von Roblox steht im Einklang mit dem anhaltenden Interesse an KI und XR", so Matilda Beinat. "Die Zukunft des Unternehmens scheint vielversprechend zu sein, vorausgesetzt, die Werbestrategien und das Timing stimmen.

Wettbewerb und Herausforderungen

Der Hauptkonkurrent von Roblox, Fortnite von Epic Games, stellt jedoch eine erhebliche Bedrohung dar. Im Februar stellten Epic und Disney Pläne für gemeinsam erstellte Fortnite-Inhalte vor, bei denen Disney-Figuren und -Franchises zum Einsatz kommen - eine Gefahr für den Marktanteil von Roblox, insbesondere bei älteren Spielern.

Epic ist in die demografische Zielgruppe von Roblox eingedrungen, wobei der Schwerpunkt auf älteren Spielern liegt. "Fortnite unternimmt einen ernsthaften Versuch, Roblox Marktanteile abzunehmen", warnte Lewis Ward, Gaming Director bei IDC. "Das ist ein entscheidender Schritt für die Konkurrenz, auch wenn das Fortnite-Publikum tendenziell älter ist."

Ähnlich wie Fortnite verfolgt Roblox den Ansatz "Belohnung für Schöpfer", um Geld zu verdienen. Im vergangenen Jahr erklärte das Unternehmen, dass Macher, die auf dem Creator Marketplace Gegenstände und Ressourcen für andere Schöpfer verkaufen, alle Einnahmen behalten können, die sie erzielen.

"Es ist offensichtlich, dass Roblox in den Jahren 2024 und 2025 auf jüngere Spieler abzielen wird", so Ward.

"Ich glaube, dass dieses Segment des Gamings weiter wachsen wird, und Roblox ist bestens gerüstet, um von diesem florierenden Trend der 'Gig Economy' zu profitieren", so Ward weiter.

