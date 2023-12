Vodcă, vitamina D și fără alimente la microunde: 25 de sfaturi surprinzătoare pentru creativitate

În prezent, răsfoiesc zilnic caiete de schițe, folosind paginile ca cea mai bună modalitate de a-mi înregistra gândurile, de a imagina viitorul și, cel mai important, de a-mi exprima ideile, pentru a mi le putea aminti mai târziu și pentru a le discuta cu echipa mea de design și cu clienții mei. Desenul este inerent artiștilor și designerilor, dar este mai mult decât o trăsătură caracteristică a creativității, este elementul de bază al comunicării pentru designeri.

Astăzi putem desena cu multe instrumente. Eu desenez pe un iPad, desenez în Adobe Illustrator, compun și schițez în Photoshop și chiar desenez, ilustrez și redau în 3D folosind diverse software-uri. Pentru mine, toate acestea înseamnă schițare.

Pe măsură ce progresăm și dezvoltăm noi tehnologii, sensul desenului, schiței și ilustrației capătă definiții cu totul noi, sensuri care uneori par să se îndepărteze de tehnica creionului pe hârtie. Dar pentru mine, nimic nu ar trebui să înlocuiască conexiunea instantanee a minții cu mâna ta și forma rezultată pe hârtie, fie ea fizică sau virtuală. Prefer ca gândurile mele să iasă în mod fluid, sincer și în momentul în care îmi vine în minte conceptul sau visul.

Viața mea în schiță

Obiceiul meu de a face schițe pe tot parcursul vieții a început la doar cinci anișori. Tatăl meu era pictor și scenograf pentru televiziune în Anglia, iar după serviciu mă scotea să desenez biserici. El m-a învățat să văd - m-a învățat perspectiva la acea vârstă - m-a învățat că pot desena orice și că pot atinge toate aspectele peisajului nostru fizic.

Nu cunoșteam încă cuvântul "design", dar începusem deja să gândesc ca un designer. Îmi amintesc că am decis că nu-mi plăcea forma ferestrelor și astfel, prin schițe, am reușit să le "remodelez". Când am plecat din Anglia spre Canada cu pachebotul Queen Elizabeth, îmi amintesc că am câștigat un concurs de desen pentru copii.

Mulți copii au desenat peisaje, familii și nave pe oceane, dar eu am desenat bagaje. Eram obsedat de ideea că părinții mei reușiseră să ne împacheteze tot apartamentul condensat în câteva lăzi și câteva valize; așa că am desenat "organizarea lucrurilor" (propriile mele idei naive despre cum să călătoresc). Ca un copil mic, am considerat conceptul că pot să-mi formez propria lume, doar prin intermediul unui creion și al hârtiei, o idee puternică, care a rămas cu mine.

În timpul adolescenței am citit cărți ale artiștilor din întreaga lume. Îmi plăceau artiștii care erau adevărați desenatori, cei care aveau o mână fluidă sau o calitate grafică puternică Eram obsedat de desenarea fețelor, a corpurilor, a ochelarilor, a pantofilor, a radiourilor, a televizoarelor și a modei.

Îmi amintesc că am citit despre Raymond Lowey când aveam 11 ani. Îmi plăceau schițele sale de mașini. De asemenea, am admirat atât de mulți artiști din toate cărțile împrăștiate prin casă: Andy Warhol, Pablo Picasso, Alexander Calder, Le Corbusier, Michelangelo, Leonardo Da Vinci, H.G. Geiger, Syd Mead, Paolo Soleri, Giorgio De Chirico, Charles Eames, Joan Miro, Yves Saint Laurent, Halston, Pierre Cardin, Verner Panton, Jean Courreges, Vasarley, Agam și atât de mulți alții. Designul, arta, arhitectura, moda, literatura, filmul erau toate la fel pentru mine; creația, frumusețea, comunicarea, cultura și experiența umană.

Desenează astăzi

Era digitală are un nou limbaj, o nouă vernaculară pe care eu o numesc "Infosthetics", estetica informației.

Premisa este utilizarea de noi instrumente pentru a dărâma granițele schiței, ilustrației, desenului și randării. Noua mișcare a tehnografiilor creează un peisaj hipertextual, hipergrafic și hipertrofic. Cred că într-o zi voi putea schița doar fluturând mâna în spațiu, folosind diferite mișcări ale semnelor mâinii pentru a schimba culorile, scara, proporțiile, greutatea liniilor etc. Pentru mine, schița este o modalitate frumoasă, simplă și imediată de a-mi comunica și disemina ideile. Este modul meu de operare.

Când eram tânăr, îmi imaginam o lume robotizată. Mi-am imaginat o lume care să fie fără cusur cu tehnologia, un loc în care să putem comunica auditiv, vizual, în timp real, oriunde și în orice loc.

Iar astăzi se pare că acea lume este aici. Cu ajutorul noilor tehnologii de astăzi, oamenii pot schița unii cu alții în timp real. Există caiete de schițe interactive în care poți înregistra un sunet pe o pagină, poți desena pe aceeași schiță cu cineva aflat în cealaltă parte a lumii. Există softuri care ne permit să desenăm în 3D.

În fiecare zi apar noi software-uri și noi interfețe care permit artiștilor, designerilor și lumii întregi să își exprime propria viziune, în moduri pe care nu le-aș fi putut visa posibile în copilăria mea.

Lumea de astăzi este chiar mai frumoasă, mai digitală, mai viscerală, mai intuitivă, mai fantasmagorică decât oricând. Când desenez acum, simt că îmbrățișez trăirea, că sărbătoresc faptul de a fi în viață, mai mult decât o linie pe hârtie sau o tușă pe un ecran tactil digital, sunt infuzat și inspirat de această estompare a fizicului și a digitalului, de o lume care are mai multe experiențe umane înălțătoare decât oricând în istorie. Acesta este motivul pentru care nu mă voi opri niciodată din schițat.

Sursa: edition.cnn.com