Poveste evidențiată

În lumea lui Charles și Ray Eames, cel mai ilustru cuplu din design

O nouă expoziție la Galeria de Artă Barbican din Londra celebrează moștenirea lui Charles și Ray Eames

Cei doi Eames au fost doi dintre cei mai influenți designeri ai secolului XX

Proiectele lor sunt reproduse până în ziua de azi, iar originalele sunt foarte valoroase

Povestea lor este, de asemenea, prezentată în The World of Charles and Ray Eames(Thames & Hudson)

Soții Eameses s-au numărat printre cei mai influenți designeri ai secolului XX, iar multe exemple de produse și mobilier dezvoltate la biroul din Los Angeles pe care l-au fondat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial sunt încă în producție și astăzi. Charles a murit în 1978, iar Ray un deceniu mai târziu, dar influența lor asupra a numeroase discipline de design a dăinuit și este susținută de activitatea Biroului Eames, care a oferit echipei de la Barbican acces la arhiva sa vastă.

The World of Charles and Ray Eames este prima expoziție britanică dedicată cuplului din 1999 și își propune să privească dincolo de modelele de mobilier care ne sunt familiare multora dintre noi ca urmare a omniprezenței lor în hoteluri, restaurante și terminale de aeroport.

"Cei mai mulți oameni le înțeleg munca prin intermediul mobilierului, dar restul producției biroului, cum ar fi filmele pe care le-au realizat și designul grafic, este cunoscut doar de persoanele cu aceste interese specifice", îmi spune curatoarea Catherine Ince, care a editat catalogul extrem de informativ împreună cu Thames & Hudson.

"Am simțit că sunt multe de spus despre aspectele mai puțin cunoscute ale activității lor, așa că am încercat să ne concentrăm pe scoaterea la lumină a unor proiecte care au fost poate temporare sau nerealizate și care au supraviețuit doar prin documentare. Această abordare ajută să arătăm gama și profunzimea muncii pe care au întreprins-o și lucrurile care i-au preocupat."

Oferind o perspectivă în profunzime asupra contribuției lor la domeniile arhitecturii, designului de mobilier și comunicării vizuale, expoziția prezintă peste 380 de lucrări, de la o carte de vizită simplă și frumoasă până la enormul con de nas din placaj turnat al unui avion militar experimental.

Fanii mobilierului nu vor fi dezamăgiți - modele la scară naturală ale primelor scaune din plastic turnat și o serie de prototipuri de scaune din placaj, fibră de sticlă și metal ocupă un loc important - dar s-a făcut un efort pentru a descrie producția diversă a Biroului Eames de-a lungul a patru decenii.

Într-adevăr, dacă există o temă dominantă în curatoriatul expoziției, aceasta este concentrarea asupra capacității biroului de a comunica idei folosind o gamă largă de tehnici și mijloace. Mai multe proiecte fotografice și de film dezvoltate pentru clienți corporativi și guvernamentali demonstrează această abordare multimedia de pionierat. Printre acestea se numără o reconstituire a filmului cu mai multe ecrane prezentat de IBM la Târgul Mondial de la New York în 1964-65, care a fost recent restaurat și digitalizat de Biblioteca Congresului din Washington D.C.

Producția arhitecturală a cuplului este reprezentată prin desene și machete, inclusiv un model la scară 1:50, comandat special, a două Case Study Houses proiectate în anii 1940. Casele au fost construite cu ajutorul unui sistem inovator de componente prefabricate, iar soții Eameses au locuit într-una dintre ele de la finalizarea ei, în 1949, până la sfârșitul vieții lor.

Interiorul dezordonat și excentric al Casei Eames este descris în fotografii și, împreună cu rafturile în care sunt expuse colecții de jucării de tablă și măști mexicane, ajută la înțelegerea gusturilor eclectice ale cuplului și a surselor de inspirație foarte variate.

Dacă lipsește ceva, este o imagine mai intimă a personalității și a vieții soților Eames în afara biroului. Ince spune că a simțit că a fost mai important să spună povestea lor prin intermediul lucrărilor și subliniază pe bună dreptate că "caracterul lor este prezent în tot ceea ce au făcut". Mai multe exemple de scrisori, notițe și cadouri pe care le-au schimbat oferă o oarecare perspectivă asupra relației lor, dar se pleacă cu sentimentul că tocmai ai vizionat un documentar solid, mai degrabă decât un film biografic plin de nervi.

Fanii Eames care vizitează expoziția se vor bucura să descopere noi aspecte ale producției multidisciplinare a duo-ului și să absoarbă bogăția de materiale inedite, în timp ce noii veniți la munca lor vor fi impresionați de ambiția și relevanța continuă a acesteia.

În timp ce scriu aceste rânduri, stau confortabil într-un scaun creat de cei doi în 1958, care întruchipează moștenirea durabilă a acestor designeri avangardiști și fundamental umaniști.

The World of Charles and Ray Eames este prezentată la Barbican Art Gallery în perioada 21 octombrie 2015 - 14 februarie 2016 .Catalogul care coincide, de laThames & Hudson, a apărutacum.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com