Liderii Congresului se apropie de un acord privind nivelurile generale de finanțare, dar amenințarea de închidere încă planează

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, și liderul majorității din Senat, Chuck Schumer, se apropie de un acord pentru a stabili nivelurile generale de finanțare pentru guvernul federal, potrivit unor surse din Congres. Dar asta nu înseamnă că va fi evitată o închidere a guvernului la sfârșitul acestei luni.

A cădea de acord asupra unui nivel general de cheltuieli este un prim pas cheie în finanțarea guvernului - iar consilierii lui Johnson și Schumer au petrecut săptămâni întregi încercând să ajungă la un acord asupra acestei cifre.

Dar odată ce se ajunge la un acord asupra acestui număr, atunci Congresul va trebui fie să adopte proiecte de lege de finanțare pentru a menține guvernul deschis până în septembrie, fie o măsură provizorie cunoscută sub numele de rezoluție continuă pentru a prelungi finanțarea și a evita o închidere.

Aici lucrurile pot deveni dificile.

Cele două părți vor trebui să cadă de acord asupra programelor federale pe care să le finanțeze - și să nu le finanțeze - și deja mulți republicani din Camera Reprezentanților solicită prevederi pentru a limita imigrația la granița de sud. În caz contrar, spun ei, ar trebui să închidă guvernul și să nu aprobe mai multe finanțări până când Casa Albă nu va fi de acord cu cererile lor.

Când legislatorii se vor întoarce săptămâna viitoare, vor avea la dispoziție doar 10 zile pentru a evita o închidere parțială a guvernului. Primul termen limită este 19 ianuarie - pentru construcțiile militare, Administrația pentru Alimente și Medicamente, agricultură, afacerile veteranilor și programele de locuințe și dezvoltare urbană. Finanțarea pentru restul guvernului expiră la 2 februarie, inclusiv pentru agenții cheie precum Pentagonul, Departamentul Muncii, Departamentul de Sănătate și Servicii Umane și Departamentul de Securitate Internă.

Johnson și Schumer au negociat dacă să stabilească niveluri de cheltuieli în concordanță cu legea bipartizană de majorare a limitei datoriei naționale din iunie anul trecut. Acel acord prevedea niveluri de finanțare de 1.590 de miliarde de dolari, cu 886 de miliarde de dolari pentru apărare. Dar acest acord s-a confruntat cu reacții negative din partea conservatorilor de linie dură din Cameră, care au cerut reduceri mai mari.

Johnson și Schumer au negociat reduceri de cheltuieli ca parte a acestui acord, potrivit unor surse din Congres.

Republicanii din Camera Reprezentanților doresc să accelereze reducerile de la IRS și să recupereze fondurile de ajutor Covid-19 necheltuite ca parte a reducerilor lor.

Vorbind miercuri cu reporterii, Schumer a părut optimist că ar putea fi evitată o închidere și că se va ajunge la un acord privind nivelurile de finanțare.

"Am făcut progrese foarte bune, bune în această privință și ne apropiem destul de mult", a spus Schumer. "Am speranța că vom putea ajunge la un acord bugetar în curând și am speranța că am putea evita acest shutdown".

Sursa: edition.cnn.com