Un sărut senzual, răsturnat - artistul care transformă fotografii găsite în imagini noi și stranii

Fotografiile formale de studio și cărțile poștale cu care lucrează Koike prezintă adesea portrete romantice lucioase ale unor cupluri anonime. Într-o astfel de carte poștală, pe care a descoperit-o în timpul unei rezidențe artistice la Napoli, o femeie întinsă, cu părul în valuri de degete din anii 1920, privește amoros la partenerul ei masculin, care se aruncă în sus pentru un sărut. Cu buzele lor înghețate la doar câțiva centimetri unul de celălalt, Koike a tăiat un singur panou care se întinde de la gură la gură și l-a răsturnat, astfel încât gura ei senzuală și despărțită devine un zâmbet caraghios pe fața lui. Inversate, buzele lui subțiri, anterior aplecate în jos, devin propriul ei zâmbet mic și complice - schimbând aparent dinamica puterii din relația lor.

Koike a intitulat noua piesă "Say Cheese", explicând pentru CNN că a vrut pur și simplu să dea lejeritate unor astfel de "expresii serioase".

"Say Cheese", din 2020. "Little by Little", din 2023.

Dar ajustarea imaginii este înșelător de simplă, mascând un proces complex, care a durat săptămâni întregi și care l-a implicat pe Koike să facă peste 100 de variații pe copii ale fotografiei înainte de a alege o direcție finală.

"Am o singură șansă de a tăia fotografia originală. Așa că, înainte de a tăia, fac întotdeauna multe, multe teste înainte", a explicat el. "Totul trebuie să fie perfect. Uneori este vorba doar de (tăierea) unei singure linii - dar pentru mine este foarte emoționant."

În alte versiuni de test ale piesei "Say Cheese", Koike a schimbat fețele cuplului sau părți ale corpului, dar în cele din urmă și-a redus montajele până la acel singur, mic detaliu, proces pe care l-a demonstrat într-un videoclip popular de pe Instagram. Rose Shoshana și Jaushua Rombaoa, care conduc Rosegallery din Santa Monica, California - care expune în prezent o selecție a lucrărilor lui Koike în cadrul expoziției de grup "Fragmented Lucidity" - au declarat pentru CNN că Koike excelează în schimbarea percepțiilor prin modificările sale.

"(El) ia imaginea stilizată, prototipică a romantismului și a pasiunii, îi înlătură romantismul și sentimentalismul și o subminează într-un joc glumeț și capricios despre conexiunea umană", au scris ei prin e-mail. "Lumea lui Kensuke este una asemănătoare, dar adiacentă, cu a noastră. Este neașteptată și plină de viață, estompând granițele dintre realitate și imaginație."

În timp ce lucrează la o imagine în mod repetat, Koike a spus că se trezește creând povești despre viețile oamenilor din portrete, deși păstrează aceste reflecții private. El le prețuiește - fotografiile cu persoane necunoscute nu sunt adesea râvnite de colecționarii de imagini de epocă, a spus el, iar identitatea lor se pierde în vânzările de bunuri și revânzările. El nu vrea ca fotografiile să "dispară", a explicat el, așa că le oferă o altă viață în studioul său.

După ce a frecventat multe dintre aceleași magazine de vechituri pe o perioadă de câteva luni, proprietarii acestora au aflat de interesul lui Koike și au început să-l contacteze pentru a-i oferi ascunzătorile lor de imagini de epocă, a adăugat el. Deși lucrează doar cu aproximativ 10 fotografii pe an, în prezent are în posesie aproximativ 50.000 de fotografii. El râde de câte a acumulat.

"Nu aș putea spune niciodată nu", a spus el.

