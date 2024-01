Park Chan-wook, regizorul filmului "Oldboy", despre noua eră a cinematografiei K-cinema

"Poate că fac genul de filme pe care le fac pentru a nu executa aceste sentimente", a declarat Park pentru CNN în Hong Kong, unde a găzduit recent un masterclass de regie la muzeul M+.

"Nu acționez niciodată, dar mă gândesc mult la asta", a adăugat el, vorbind prin intermediul unui traducător. "Mă gândesc cum voi cauza probleme acelei persoane... în ce moduri pot provoca cea mai mare durere. Asta m-a ajutat la filmele mele".

Filmele lui Park abordează laturile mai întunecate, mai tabu ale naturii umane, spunând povești de răzbunare, incest și tragedie. Lungmetrajul său din 2016, "The Handmaiden", o adaptare liberă a cărții "Fingersmith" a scriitoarei galeze Sarah Water, a cărei acțiune se petrece în anii 1930 în Coreea, în timpul ocupației coloniale japoneze, este o poveste de dragoste în mijlocul unei lumi întortocheate de control patriarhal și erotism pervers. El este cunoscut și pentru un trio de filme supranumit "Trilogia răzbunării" - "Sympathy for Mr. Vengeance", "Oldboy" și "Lady Vengeance" - precum și pentru thrillerul romantic de film noir din 2022 "Decision to Leave".

Mai recent, el și-a îndreptat mâna către povestea unui spion comunist jumătate francez, jumătate vietnamez, spusă în romanul "The Sympathizer" al lui Viet Thanh Nguyen, câștigător al Premiului Pulitzer. Adaptarea HBO, pentru care Park este co-showrunner și producător executiv alături de actorul și cineastul canadian Don McKellar, îi are în rolurile principale pe Robert Downey Jr., Sandra Oh și Hoa Xuande. Filmul relatează viața și dilemele Căpitanului, un agent dublu nord-vietnamez care este forțat să fugă în Statele Unite la sfârșitul Războiului din Vietnam și care trăiește într-o comunitate de refugiați sud-vietnamezi pe care continuă să-i spioneze. (HBO este deținută de Warner Bros. Discovery, compania mamă a CNN).

"Poate că americanii nu știu bine, dar faptul că Coreea de Sud a participat la Războiul din Vietnam este un eveniment foarte important pentru coreeni", a declarat Park, explicând ce l-a atras la acest proiect. "O țară împărțită în două, care suferă o criză ideologică severă... și care trece printr-un război, un război civil... Coreea de Sud a trecut și ea printr-o astfel de tragedie, așa că nu mi s-a părut că este povestea altcuiva".

Tot ce e vechi e din nou nou nou

Pe fondul interesului global susținut pentru cultura pop sud-coreeană din ultimul deceniu, cinematografia țării, atât cea din țară, cât și cea din diaspora, capătă un public internațional, iar regizorii săi sunt din ce în ce mai recunoscuți peste hotare. Park a declarat pentru CNN că, în opinia sa, istoria recentă tumultoasă a Coreei de Sud - tranziția de la dictatură la democrație la sfârșitul anilor 1970 și 1980 și relaxarea ulterioară a restricțiilor de cenzură - a contribuit la crearea magiei de pe ecran produsă de regizorii coreeni în ultimii ani. "Suntem oameni care au experimentat o gamă mai profundă și mai largă de emoții", a spus el. "Acest lucru în sine nu este neapărat un lucru bun, dar cred că ajută la realizarea de filme și drame."

"Acum, vă puteți întreba de ce nu s-au făcut filme bune imediat după democratizare, de ce a durat 10-20 de ani. Acest lucru se datorează faptului că generația care este obișnuită să proceseze gândurile pe baza cenzurii nu a putut declanșa brusc creativitatea imediat după ce restricțiile au fost ridicate. Ea a înflorit din punct de vedere artistic doar atunci când generația care a crescut putând să privească lucrări create într-o epocă lipsită de restricții creative a devenit regizori", a adăugat el.

Printre această nouă generație de regizori se numără Bong Joon Ho, al cărui film "Parasite" - un thriller de comedie neagră despre familia Kim, o familie săracă care încearcă să se infiltreze în viața bogatei familii Park - a oferit o privire incisivă asupra inegalității de clasă în Coreea de Sud și a câștigat patru premii Oscar, inclusiv cel mai bun film, în 2020. Între timp, "Minari", al regizorului american de origine coreeană Lee Isaac Chung, care urmărește luptele unei familii de imigranți coreeni care trăiesc în mediul rural din Arkansas, a primit șase nominalizări și un premiu Oscar (pentru Youn Yuh-jung la categoria cea mai bună actriță în rol secundar) un an mai târziu.

În toamna anului 2021, "Squid Game", al regizorului Hwang Dong-hyuk, un thriller în care sute de personaje lipsite de mijloace financiare se întrec în jocuri mortale pentru copii, a atins o coardă sensibilă în rândul telespectatorilor și a devenit cel mai vizionat serial de televiziune al Netflix până în prezent. Gigantul de streaming a declarat că datele sale de audiență au arătat că peste 60% din toți membrii Netflix au urmărit titluri coreene în 2022.

Park, care a fost desemnat cel mai bun regizor la Cannes în 2022 pentru "Decision to Leave", a declarat că Bong și Hwang "au jucat un rol mult mai important decât mine" în prezentarea televiziunii și cinematografiei coreene în lume. El consideră că el și colegii săi regizori nu au căutat să atragă în mod special publicul de peste ocean, ci au încercat să se gândească în profunzime la "care sunt emoțiile universale ale unei ființe umane" și la situațiile în care se află astăzi oamenii de pretutindeni. "Asta este ceea ce trezește simpatia oamenilor și a spectatorilor din întreaga lume", a spus el.

O temă pe care lucrările lui Park o explorează - și care rezonează atât în Coreea de Sud, cât și în străinătate - este locul și tratamentul femeilor în societate. El și Jeong Seo-Kyeong, scenarista din spatele multora dintre cele mai mari succese ale sale, colaborează frecvent pentru a crea personaje feminine complexe, convingătoare și ușor de înțeles. În "The Handmaiden", ei arată potențialul sexualității și al autonomiei unei femei, în timp ce în "Decision to Leave", Park a declarat că a dorit să submineze ideile legate de perspectivă, începând cu "privirea masculină totală" a protagonistului masculin Hae-joon înainte de a trece la cea a lui Seo-rae, protagonista feminină, în actul al doilea.

"Nu spun că partea feminină îl copleșește pe cea masculină. Este aproape ca și cum echilibrul este atins în final", a declarat Park într-un interviu anterior pentru CNN, adăugând: "Nu spun că partea feminină este cea mai importantă: "(Seo-rae) nu mai este această figură enigmatică pe care protagonistul masculin trebuie să o rezolve".

Dacă ar cataloga vreodată unul dintre filmele sale drept feminist este o cu totul altă întrebare. "Eu doar îmi exprim punctul de vedere și ceea ce cred că este corect", a spus el. "În acest sens, am fost întotdeauna un feminist și cred că fac filme (care sunt feministe)."

"Dar asta nu înseamnă că femeile portretizate în filmele mele sunt întotdeauna cele mai bune, mai eroice și mai drepte. Nu cred că asta este ceea ce face un film feminist", a adăugat el. "Femeile pot face greșeli, pot face lucruri rele și pot fi, de asemenea, nebune. Cred că un film feminist este cel care portretizează toate aceste aspecte (ale femeilor) și, de asemenea, dă viață unui personaj cât mai autonom, independent și detaliat. Asta este ceea ce cred că face un film feminist."

Pe valul coreean

Este posibil ca abilitatea stranie a lui Park și a echipei sale de a transcende barierele lingvistice, abordând în același timp teme precum răscumpărarea și justiția, să fie cea care a făcut ca filme precum "Oldboy", care a împlinit anul trecut 20 de ani de la lansare, să rămână favoritele cultului. Park crede că atracția lor nu se datorează doar valorii de șoc (gândiți-vă la celebra scenă din "Oldboy" în care protagonistul răzbunător Oh Dae-su mănâncă o caracatiță vie) sau noutății (celebra scenă de luptă dintr-un singur foc, de aproape, care a fost comparată cu un joc video), ci universalității emoțiilor umane și poveștilor clasice care dau longevitate filmelor sale.

În ultimii ani, servicii de streaming precum Netflix și Disney+ au luat act de K-cinema și au crescut investițiile. În urma succesului serialului său de spionaj supranatural "Moving" de anul trecut, Kim So-youn, de la Walt Disney Company Korea, a declarat într-o conferință de presă în septembrie că finanțarea pentru acest gen va crește de fapt "treptat", potrivit ziarului local Korea Times. La începutul anului, Netflix a anunțat că intenționează să investească 2,5 miliarde de dolari în următorii patru ani pentru a produce mai multe filme, drame și reality-show-uri coreene.

Ted Sarandos, co-directorul executiv al Netflix, a declarat la acea vreme că poveștile produse în Coreea de Sud reprezintă "spiritul cultural global", citând succesul unor emisiuni precum "Squid Game", precum și "The Glory" și "Physical: 100". La scurt timp după aceea, gigantul de streaming a anunțat că Park va co-scrie "War and Revolt" (Război și revoltă), un thriller coreean plasat la sfârșitul secolului al XVI-lea, care spune povestea a doi prieteni din copilărie deveniți adversari. Regizorul, care a terminat acum filmările la acest serial - cea mai scumpă producție a sa de până acum - a lăudat Netflix pentru că "a sprijinit viziunea (sa) fără interferențe uriașe, în ceea ce privește creativitatea".

După ce își va încheia ultimele două proiecte de televiziune, Park speră să revină pe marele ecran - având în lucru atât producții sud-coreene, cât și americane. "Am multe proiecte în pregătire și nu știu care va fi următorul, dar printre ele se numără Western, acțiune științifico-fantastică și un thriller psihologic", a spus el.

De asemenea, el a adăugat că este puțin probabil să folosească inteligența artificială pentru a-și produce filmele. "Sunt sceptic cu privire la faptul că AI ar putea face cu adevărat o piesă ingenioasă și artistică", a spus Park, adăugând că el crede că tehnologia nu poate - și nu ar trebui - să înlocuiască scenariștii și producătorii.

"Dar, poate, aș putea să o folosesc în acest fel: După ce scriu un scenariu, AI ar putea verifica dacă este similar cu un film pe care l-am văzut sau nu l-am văzut. Poate că aș putea să o folosesc pentru a verifica dacă scenariul meu seamănă involuntar cu un alt film."

Kristie Lu Stout, Jadyn Sham și Thomas Page de la CNN au contribuit la acest reportaj.

