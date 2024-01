Trupa K-pop BTS lansează un proiect artistic global

Trupa sud-coreeană a lansat "Connect, BTS", un proiect global de artă publică la care participă 22 de artiști din cinci orașe: Londra, Berlin, Buenos Aires, Seul și New York.

Una dintre instalațiile publice majore va fi creată de renumitul sculptor britanic Antony Gormley.

Proiectul lui Gormley, realizat din aproximativ 60 de metri de tuburi de aluminiu, va fi dezvăluit în luna februarie pe un chei transformat din parcul Brooklyn Bridge din New York.

"Mi s-a părut un gest foarte deschis și generos", a declarat Gormley despre patronajul trupei, în timpul lansării proiectului la Galeriile Serpentine din Londra. "Lumea artei are tendința de a vorbi de una singură. Noi, industria culturală, favorizăm bienalele, muzeele și târgurile de artă. Dar arta este un dar, are sens doar atunci când este împărtășită."

Potrivit site-ului "Connect, BTS", proiectul a fost dezvoltat de curatori internaționali care "au rezonat cu filozofia BTS" - iar o declarație sugerează că proiectul este despre conectarea oamenilor într-o lume în care oamenii se simt adesea izolați și "singuri cu dispozitivele lor".

"Ideea că, prin acest nou miceliu, într-un fel, această rețea de conectivitate cu un public tânăr cu totul nou, [construim] punți cu viitorul - sperăm că prin intermediul unei pături sensibile, deschise, pline de viață și tinere din societate - este incitantă", a declarat Gormley.

"Lumea de astăzi este una a hiperconectivității, da - dar este întotdeauna așa cum se simte?", se întreabă o declarație pe site. "Formația BTS oferă un omagiu diversității și originalității, un cântec de o atenție deosebită pentru periferie și cei trecuți cu vederea ... Connect, BTS tinde spre o experiență colectivă care ar putea fi doar începutul unei noi comunicări între artă, muzică și oameni."

Prima dintre cele cinci instalații majore a fost deschisă marți la Serpentine și prezintă o instalație digitală a artistului danez Jakob Kudsk Steensen. Intitulată "Carthasis", lucrarea poartă publicul într-o călătorie virtuală printr-o pădure imaginară pe care Steensen a scanat-o în 3D.

"Cred că acesta este un lucru nou", a declarat Hans-Ulrich Obrist, director artistic la Serpentine. "A existat un mare interes al artei contemporane pentru K-pop și un interes al K-pop pentru arta contemporană, dar aceasta este prima dată când K-pop a produs artă contemporană."

Vizitatorii pot viziona gratuit lucrarea experiențială la galeria londoneză - sau poate fi urmărită online. În timpul lansării, fanii BTS s-au adunat în fața Serpentine, un indiciu al creșterii așteptate a interesului la care se pot aștepta galeriile participante din partea fanilor dedicați ai trupei.

"Sper ca în viitor să devenim din ce în ce mai mult, un fel de creaturi spirituale, cu ajutorul tehnologiei ca modalitate de conectare cu mediile naturale", a declarat Steensen pentru BTS într-un scurt clip video postat pe site-ul proiectului.

Un alt proiect urmează să fie inaugurat miercuri la Berlin, în timp ce operele de artă din Buenos Aires și Seul vor fi dezvăluite în cursul acestei luni.

BTS a atras o bază globală de fani în ultimii ani, câștigând o serie de premii importante și stabilind recorduri în industria muzicală.

Anul trecut, trupa formată din șapte membri a devenit doar al treilea grup din ultimii 50 de ani care a avut trei albume numărul unu în topul Billboard 200 în mai puțin de 12 luni, alăturându-se astfel celor de la The Beatles și The Monkees.

Trupa este, de asemenea, cunoscută pentru faptul că folosește referințe culturale în muzica sa. Titlul albumului din 2019 al grupului, "Map of the Soul: Persona", de exemplu, face aluzie la opera psihanalistuluiCarl Jung. Fanii BTS - cunoscuți sub numele de ARMY - se uită cu atenție la videoclipurile trupei, disecând imaginile pentru a găsi posibile semnificații ascunse.

"Suntem foarte entuziasmați și foarte fericiți să facem parte din acest proiect", a declarat RM (Kim Namjoon), membru al trupei BTS, în timpul lansării, într-o videoconferință din Seul. "Am auzit atât de multe despre faptul că această lume nu are nevoie de artă, dar credem că aceasta este o mare provocare pentru noi toți, din genuri diferite, credem în partea de artă care poate ajuta la schimbarea lumii."

"Abia anul trecut am devenit un fan a ceea ce se numește artă plastică", a adăugat el. "Așa că sunt un începător. În prezent, hobby-ul meu preferat este să vizitez toate galeriile și muzeele și să văd toate marile picturi, sculpturi, arta media, chiar și doar spațiile sau clădirile foarte mari."

Deloc surprinzător, membrii trupei BTS ARMY au intrat pe Twitter pentru a lăuda noua inițiativă artistică. "Îmi place faptul că fac asta în toată lumea", a scris unul dintre ei. "Am nevoie de un avion privat ca să pot merge în toate locațiile 'connect bts'", a scris altul.

Iar membrii trupei BTS nu sunt singurele vedete K-pop care își manifestă un interes deosebit pentru artă. În 2016, T.O.P. de la Big Bang a fost invitat să fie curatorul unei licitații de artă Sotheby's care a obținut 17,4 milioane de dolari și a inclus o pictură din 1983 a regretatului artist american Jean-Michel Basquiat.

Imaginea de sus: BTS cântând la "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" în septembrie 2018.

Sursa: edition.cnn.com