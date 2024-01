Transumanismul: Faceți cunoștință cu cyborgii și biohackerii care redefinesc frumusețea

În prezent, ne putem modifica corpul în moduri inimaginabile până acum, fie că este vorba de implantarea de microcipuri, de montarea de proteze avansate sau chiar de proiectarea unor simțuri complet noi.

Așa-numiții transumaniști - persoane care caută să își îmbunătățească biologia prin îmbunătățirea corpului lor cu ajutorul tehnologiei - cred că starea noastră naturală ne inhibă experiența lumii și că putem să ne depășim capacitățile actuale prin intermediul științei.

Ideile care sunt "tehnoprogresiste" pentru unii sunt controversate pentru alții. Dar pentru fotograful David Vintiner, ele sunt cu totul altceva: frumoase.

"Frumusețea se află în produsele proiectate", a declarat Vintiner, care a petrecut ani de zile fotografiind cyborgi și modificatori corporali din viața reală pentru viitoarea sa carte, "I Want to Believe - An Exploration of Transhumanism".

Realizată în colaborare cu directorul artistic și criticul Gem Fletcher, cartea prezintă o varietate de persoane care se identifică, într-o oarecare măsură, ca fiind "transumane" - inclusiv un bărbat cu urechi bionice care simt schimbările de presiune atmosferică, o femeie care poate "simți" cutremurele care au loc în întreaga lume și tehnicieni care au dezvoltat organe fabricate în laborator.

Fletcher a făcut cunoștință pentru prima dată cu subcultura transumanistă prin intermediul London Futurist Group, o organizație care explorează modul în care tehnologia poate contracara crizele viitoare. După ce i-a întâlnit pe unii dintre membrii săi, directorul artistic stabilit la Londra l-a abordat pe Vintiner cu ideea de a-i fotografia într-o serie de portrete.

"Prima noastră ședință foto a fost cu Andrew Vladimirov, un "hacker al creierului" DIY", și-a amintit Vintiner într-un interviu telefonic. "De fiecare dată când am fotografiat pe cineva nou, am cerut recomandări și prezentări către alte persoane-cheie din cadrul mișcării."

Deși fotograful a recunoscut că afirmațiile transhumaniștilor pot părea ciudate la început, el a văzut în curând atractivitatea autoperfecționării tehnologice. "Dacă ți s-ar da ocazia, cum ți-ai proiecta propriul corp și ce ai vrea să spună despre tine?", a întrebat el.

Redefinirea experienței umane

Unul dintre subiecții lui Vintiner, James Young, a apelat la bionică după ce și-a pierdut brațul și piciorul într-un accident în 2012. Young a fost întotdeauna interesat de biotehnologie și a fost atras în mod special de estetica SF-ului. Vizualizarea modului în care corpul său ar putea fi "reconstruit", sau chiar să îndeplinească sarcini îmbunătățite cu ajutorul celei mai noi tehnologii, a devenit parte din procesul său de recuperare.

Dar, potrivit tânărului de 29 de ani, opțiunile care i-au fost prezentate de medici erau departe de a fi incitante - membre bionice din oțel standard cu manșoane de silicon de culoarea cărnii.

"Să văd ce era disponibil a fost cea mai supărătoare parte", a declarat Young într-un interviu video.

"Ceea ce poate constitui corpul uman, în ceea ce privește instrumentele și tehnologia, este un lucru atât de neclar - dacă te gândești la braț, este doar o piesă senzorială de echipament.

"Dacă ar fi cineva căruia i s-ar tăia brațul și piciorul, acela aș fi eu, pentru că sunt entuziasmat de tehnologie și de ceea ce se poate face cu ea."

Gigantul japonez al jocurilor Konami a lucrat cu sculptorul de proteze Sophie de Oliveira Barata pentru a proiecta un set de membre bionice pentru Young. Rezultatul a fost un braț și un picior realizate din fibră de carbon gri - o estetică inspirată parțial de "Metal Gear Solid" de la Konami, unul dintre jocurile video preferate ale tânărului de 22 de ani de atunci.

Dincolo de funcțiile așteptate, brațul robotizat al lui Young dispune de un port USB, un ecran pe care se afișează feed-ul său de pe Twitter și un dock retractabil care conține o dronă telecomandată. Membrele sunt controlate de senzori care convertesc impulsurile nervoase de la coloana vertebrală a lui Young în mișcări fizice.

"Protetica avansată i-a permis lui James să schimbe percepția oamenilor cu privire la dizabilitatea (sa)", a declarat Vintiner despre Young, adăugând: "Ambele au fost create pentru a schimba percepția oamenilor asupra dizabilității (sale)": "Când le arăți oamenilor fotografiile pentru prima dată, aceștia sunt șocați și deconcertați de ideile conținute. Dar dacă disecăm ideile, își dau seama că sunt foarte pragmatice".

Young spune că a fost nevoie de mai mulți ani pentru ca oamenii să aprecieze nu doar funcțiile membrelor bionice avansate, ci și estetica acestora. "Membrele bionice și electronice erau considerate înfricoșătoare, pur și simplu din cauza modului în care arătau", a spus el. "Au coincis cu ideea că "handicapul nu este sexy"."

De asemenea, el a simțit că exista un stigmat în jurul bionicilor, deoarece pacienții primeau adesea mâneci de culoarea cărnii pentru a-și ascunde membrele artificiale.

"Din punct de vedere vizual, credem că aceasta este limita corpului uman", a spus Young, referindu-se la brațul său biologic rămas. "Se deschid oportunități pentru transhumaniști, deoarece un braț bionic nu poate simți durerea sau poate fi înlocuit instantaneu dacă ai banii necesari. Are diferite abilități de a rezista la căldură și de a nu fi ars de soare."

Pe măsură ce Vintiner a continuat să fotografieze portretele, a simțit că multe dintre preconcepțiile sale au fost contestate. Procesul a ridicat, de asemenea, o întrebare profundă: Dacă tehnologia poate schimba ceea ce înseamnă să fii om, poate schimba și ceea ce înseamnă să fii frumos?

"Cea mai mare parte a lucrărilor mele (originale) se concentrează în jurul oamenilor - comportamentul, caracterul, ciudățeniile și poveștile lor", a spus el. "Dar acest proiect a dus conceptul de frumusețe la un alt nivel".

Ochiul privitorului

Impactul științei asupra înțelegerii noastre a esteticii este, pentru Vintiner, unul dintre cele mai fascinante aspecte ale transumanismului. Ceea ce a descoperit el, însă, a fost că mulți dintre cei care fac parte din această mișcare încă privesc spre standardele de frumusețe existente ca model pentru perfecțiunea "postumană".

Un alt subiect al cărții lui Fletcher și Vintiner este Sophia, un robot proiectat de oamenii de știință David Hanson și Ben Goertzel de la Hanson Robotics. Sophia este unul dintre cei mai avansați roboți umanoizi de până acum.

Vorbind pentru CNN Style în 2018, Hanson a declarat că forma Sophiei va rezona cu oamenii din întreaga lume și că aspectul ei a fost inspirat parțial de femei reale, inclusiv de soția lui Hanson și de Audrey Hepburn, precum și de statuile reginei egiptene Nefertiti.

Dar, cu ochii ei de culoare aluniță deschisă, sprâncenele perfect arcuite, genele lungi, pomeții definiți și buzele pline - aspectul Sophiei este, fără îndoială, întruchiparea unei femei caucaziene frumoase în mod convențional.

"Când l-am fotografiat pe Ben Goertzel, acesta a vocalizat faptul că nu și-a făcut timp să se gândească la felul în care arată (el însuși) - nu îl interesa", și-a amintit fotograful despre ședința foto.

Vintiner a văzut o anumită ironie: faptul că cineva care nu era preocupat de propria înfățișare ar proiecta totuși preocuparea noastră pentru frumusețe prin intermediul invenției companiei sale.

De asemenea, a servit ca o reamintire a faptului că atractivitatea poate fi mai complexă decât pot înțelege vreodată algoritmii.

"Mă tem că, dacă vom reuși să proiectăm oameni fără niciunul dintre "defectele" care apar în constituția noastră biologică, lucrurile vor fi împinse din ce în ce mai departe spre un nivel de perfecțiune pe care acum doar ni-l putem imagina." a declarat Vintiner. "Uitați-vă la modul în care chirurgia plastică a modificat percepția noastră asupra frumuseții într-un interval foarte scurt de timp.

"Dacă transhumaniștii au dreptate și noi, ca oameni, putem trăi câteva sute de ani, noțiunea noastră de frumusețe și însuși sensul a ceea ce înseamnă să fii om se va schimba dramatic."

Din cauza pandemiei de coronavirus, lansarea cărții "I Want to Believe - An Exploration of Transhumanism", precum și o campanieKickstarter și o expoziție foto care o însoțește, au fost amânate temporar.

Sursa: edition.cnn.com