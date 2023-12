"Tezaur" de eseuri inedite ale lui J.R.R. Tolkien despre Pământul de Mijloc în vara anului 2021

Colecția, intitulată "Natura Pământului de Mijloc", va "transporta cititorii înapoi în lumea din "Silmarillion", "Povești neterminate" și "Stăpânul inelelor"", a anunțat joi editorul.

Cărțile îndrăgite ale lui Tolkien, "Stăpânul inelelor" și "Hobbitul", sunt bestselleruri internaționale în peste 70 de limbi și au fost transformate în trilogii cinematografice de miliarde de dolari.

"Este binecunoscut faptul că J.R.R. Tolkien a publicat "The Hobbit" în1937 și "The Lord of the Rings" în 1954-5. Ceea ce este poate mai puțin cunoscut este faptul că el a continuat să scrie despre Middle-earth în deceniile care au urmat, chiar până în anii dinaintea morții sale, în 1973", a declarat Chris Smith, director adjunct al editurii HarperCollins, într-un comunicat.

"Pentru el, Pământul de Mijloc făcea parte dintr-o întreagă lume care trebuia explorată, iar scrierile din "The Nature of Middle-earth" dezvăluie călătoriile pe care le-a făcut în timp ce căuta să înțeleagă mai bine creația sa unică", a adăugat Smith.

Colecția va explora o serie de teme fantastice, inclusiv nemurirea și reîncarnarea elfilor și geografia decorurilor unora dintre cele mai cunoscute epopei fantastice ale lui Tolkien, a adăugat Smith.

"Această nouă colecție este o adevărată comoară care le oferă cititorilor șansa de a privi peste umărul profesorului Tolkien chiar în momentul descoperirii: iar în fiecare pagină, Pământul de Mijloc este din nou adus la o viață extraordinară", a spus el.

Colecția va fi editată de Carl F. Hostetter, unul dintre cei mai importanți experți în Tolkien, șef al Elvish Linguistic Fellowship și inginer de calculatoare la NASA.

Cartea va fi disponibilă pe 24 iunie și va fi publicată de HarperCollins în Marea Britanie și de Houghton Mifflin Harcourt în America de Nord.

Sursa: edition.cnn.com