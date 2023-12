Tabloul "Devolved Parliament" al lui Banksy se vinde la licitație cu 12,2 milioane de dolari

Anterior, cel mai mare preț pe care artistul l-a obținut la licitație a fost de 1.870.000 de dolari pentru "Keep it Spotless", o pictură de Damien Hirst pe care Banksy a actualizat-o cu o cameristă de hotel pictată cu spray. Lucrarea a fost vândută la Sotheby's New York în 2008.

"Devolved Parliament", cea mai mare pânză a lui Banksy, cu o înălțime de 3,5 metri, a fost creată în 2009 pentru expoziția Banksy vs. Bristol Museum și a fost inițial intitulată "Question Time". Înaintea reapariției sale la Muzeul Bristol cu o zi înainte de 29 martie - "Ziua Brexitului" inițială - artistul anonim a redenumit-o, precum și a refăcut câteva detalii din tablou, stingând lămpile de la Camera Comunelor și întorcând cu susul în jos o banană ținută de un cimpanzeu.

"Am făcut asta acum zece ani. Muzeul din Bristol tocmai a pus-o din nou în expoziție pentru a marca ziua Brexitului", a postat Banksy pe Instagram în martie. "'Râdeți acum, dar într-o zi nimeni nu va mai fi la conducere'", a adăugat artistul, o referire atât la tulburările actuale legate de Brexit, cât și la pictura sa din 2002, care înfățișează un rând de cimpanzei, care poartă șorțuri pe care scrie: "Râdeți acum, dar într-o zi vom fi la conducere".

Steve Lazarides, fostul agent al lui Banksy, a declarat într-un interviu telefonic că cumpărătorul tabloului "Devolved Parliament" trebuie să fi văzut în pictură mai mult decât o valoare monetară. "Trebuie să fie mai mult decât bani, altfel de ce nu ai investi în aur?". a spus Lazarides.

La o licitație anterioară a lui Banksy la Sotheby's, în octombrie 2018, celebrul artist perturbator a realizat o cascadorie elaborată: după ce "Girl with Red Balloon" a fost vândut pentru 1,4 milioane de dolari, tabloul a fost parțial redus la panglici de un tocător ascuns în ramă.

Lucrarea mărunțită a fost redenumită "Love is in the Bin", iar casa de licitații se referă acum la acest incident ca fiind "prima dată când o lucrare a fost creată în timpul unei vânzări live".

La începutul acestei săptămâni, în Croydon, în sudul Londrei, a apărut o instalație Banksy amenajată ca o sală de expoziție, care prezenta vesta anti înjunghiere purtată de superstarul grime Stormzy pentru concertul său din iulie, ca cap de afiș la Festivalul Glastonbury.

Un fluturaș postat pe Instagram al lui Banksy, intitulat "Gross Domestic Product", sugerează că în curând se va deschide o vânzare online. Pe fluturaș scrie: "Acest magazin a apărut ca urmare a unei acțiuni în justiție. O companie producătoare de felicitări încearcă să preia custodia legală a numelui Banksy de la artist, care a fost sfătuit că cea mai bună modalitate de a preveni acest lucru este să vândă propria sa gamă de produse de marcă."

Sursa: edition.cnn.com