Săptămâna modei australiene găzduiește prima sa prezentare de podium plus-size

"Provocarea din fiecare sezon, de a aduce unul, două sau trei modele peste mărimea 12 pe podiumul unei săptămâni a modei, este enormă", a spus ea la telefon din Sydney. "Timpul necesar, cantitatea de convingere pe care trebuie să o faci - este o adevărată bătălie."

Așa că Bonner, a cărei agenție Bella Management are în jur de 60 de modele cu siluetă mai mare, a luat problema în propriile mâini: Ea a organizat prima defilare dedicată exclusiv mărcilor de talie mare.

"M-am gândit: "Știți ceva, vreau să o fac eu însămi"", a povestit ea. "Și, odată ce toată lumea va vedea cât de perfect este, s-ar putea să ajute la spargerea tuturor acelor idei vechi, învechite și preconcepute despre ce este un model și cum arată o femeie."

În contextul în care edițiile recente ale Săptămânii Modei din Australia au fost criticate pentru lipsa de casting incluziv (după evenimentul de anul trecut, modelul plus-size Kate Wasley a scris pe Instagram că diversitatea a fost "inexistentă" și a îndemnat țara să "recupereze"), organizatorii au fost receptivi la idee, a spus Bonner. Ea a invitat șase etichete locale care creează haine pentru femei cu mărimi între 12 și 26 - echivalentul a 8 și 22 în mărimile din SUA - să participe la un spectacol numit "The Curve Edit".

Joi, în cartierul Eveleigh din Sydney, mărcile au trimis pe podium 84 de modele în fața a aproximativ 650 de invitați. Aproape 30 de modele Bonner, inclusiv unul dintre cele mai cunoscute modele plus-size din Australia, Robyn Lawley, au purtat articole de la costume de baie la rochii elegante.

Designerul participant Kerry Pietrobon, care a co-fondat împreună cu soțul ei, în 2012, brandul plus-size Harlow, a declarat că spectacolul a fost un memento că "moda este pentru toată lumea".

"Ca om, m-am simțit ca un cetățean de mâna a doua, a spus ea într-un interviu telefonic. "Și ca brand - ca cineva care lucrează în modă - am simțit întotdeauna că nu suntem considerați "modă"."

Harlow, pe care Pietrobon a creat-o după ce s-a luptat să găsească haine elegante care să se potrivească tipului ei de corp, a trimis 14 look-uri pe podium, inclusiv rochii maxi cu modele și haine de seară complet negre. În altă parte, marca Embody Women, care include toate mărimile, a prezentat costume structurate și rochii care "nu se feresc de o siluetă mai suplă, (ci) mai degrabă o celebrează", a explicat fondatoarea Natalie Wakeling prin e-mail.

Alte mărci prezentate în cadrul spectacolului au fost Saint Somebody, 17 Sundays, Vagary și Zaliea.

Muncă de făcut

Cu toate că așa-numitele "patru mari" săptămâni ale modei (New York, Londra, Milano și Paris) nu au dedicat încă o prezentare întreagă modei pentru persoanele cu talie mare, modelele cu forme au câștigat încet-încet vizibilitate în eșaloanele superioare ale industriei. În luna ianuarie, marca italiană Valentino a fost lăudată pentru că a prezentat tipuri de corpuri mai plinuțe la Săptămâna Haute Couture de la Paris, un eveniment cunoscut pentru utilizarea modelelor de tip "waif".

Dar, deși evenimentul de modă emblematic al Australiei a făcut progrese evidente cu distribuția din acest an, țara rămâne în urma restului industriei, potrivit fondatoarei și directorului de creație al Saint Somebody, Sophie Henderson-Smart.

"Australia este cu mult în urma prietenilor noștri din SUA, iar o parte din viziunea mea pentru noi este că putem împleti perfect moda cu dimensiuni curbe și cea cu dimensiuni normale", a declarat ea prin e-mail înainte de spectacolul de joi, unde Saint Somebody și-a prezentat noua colecție "Just as You Are". "Este pentru prima dată în istoria sa de 26 de ani când Australian Fashion Week a prezentat un designer de curbe, ca să nu mai vorbim de un întreg spectacol dedicat modei pentru curbe."

Diversitatea a fost afișată în alte părți ale evenimentului, cu două spectacole care au evidențiat munca designerilor indigeni și din Insulele din Strâmtoarea Torres. De asemenea, programul a inclus o prezentare despre moda "adaptivă" - un termen folosit pentru a descrie hainele concepute pentru persoanele cu dizabilități.

Dar, deși Bonner a salutat includerea modelelor sale, ea a spus că necesitatea unui eveniment dedicat persoanelor de talie mare demonstrează că mai sunt încă multe de făcut. Scopul, a adăugat ea, este ca toate podiumurile să fie reprezentative pentru diverse forme corporale.

"Cred că următorul pas este același care a fost întotdeauna - și pentru care am făcut presiuni încă de la început - și anume să ajutăm brandurile și designerii să înțeleagă că... suntem consumatorul de modă mainstream și am dori să fim recunoscuți și reprezentați."

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com