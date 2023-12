Sally Rooney refuză să vândă editorului israelian drepturile de publicare în ebraică pentru ultima sa carte, invocând obiecții politice

Editura Modan a publicat anterior versiuni în ebraică ale celorlalte două romane ale lui Rooney, "Oameni normali" și "Conversații cu prietenii".

Într-o declarație trimisă marți la CNN de către reprezentanții lui Rooney, autoarea s-a declarat "mândră" de faptul că cele două romane anterioare ale sale au fost traduse în ebraică, adăugând că ar fi o "onoare" să aibă cel mai recent roman al său la dispoziția cititorilor vorbitori de ebraică. Însă ea a adăugat că a ales să nu vândă, deocamdată, drepturile de traducere pentru "Beautiful World, Where Are You" unei edituri cu sediul în Israel.

Autoarea a spus că a dorit să sprijine mișcarea Boicot, Dezinvestiții, Sancțiuni (BDS), o campanie care are ca scop "să pună capăt sprijinului internațional pentru opresiunea palestinienilor de către Israel și să facă presiuni asupra Israelului pentru a respecta dreptul internațional", potrivit site-ului său.

Rooney a citat un raport publicat de Human Rights Watch (HRW) la începutul acestui an, intitulat "A Threshold Crossed: Autoritățile israeliene și crimele de apartheid și persecuție".

"Acest raport, care a venit după un raport la fel de condamnabil al celei mai importante organizații israeliene pentru drepturile omului, B'Tselem, a confirmat ceea ce grupurile palestiniene pentru drepturile omului spun de mult timp: Sistemul israelian de dominație și segregare rasială împotriva palestinienilor corespunde definiției apartheidului în conformitate cu dreptul internațional", a declarat Rooney în declarație.

Ea a precizat că mișcarea BDS este o "campanie populară, antirasistă și nonviolentă, condusă de palestinieni, care solicită boicotarea economică și culturală a companiilor și instituțiilor israeliene complice, ca răspuns la sistemul de apartheid și la alte încălcări grave ale drepturilor omului".

"Este modelată după boicotul economic și cultural care a contribuit la eliminarea apartheidului în Africa de Sud", a adăugat Rooney.

"Desigur, multe alte state, în afară de Israel, sunt vinovate de grave încălcări ale drepturilor omului. Acest lucru a fost valabil și pentru Africa de Sud în timpul campaniei împotriva apartheidului de acolo. În acest caz particular, răspund la apelul societății civile palestiniene, inclusiv al tuturor sindicatelor palestiniene importante și al sindicatelor scriitorilor."

Declarația autorului irlandez a continuat: "Înțeleg că nu toată lumea va fi de acord cu decizia mea, dar pur și simplu nu cred că ar fi corect pentru mine, în circumstanțele actuale, să accept un nou contract cu o companie israeliană care nu se distanțează în mod public de apartheid și nu susține drepturile poporului palestinian statuate de ONU."

Israelul respinge cu fermitate eticheta de apartheid. Acesta a descris afirmațiile făcute în raportul HRW ca fiind "absurde și false" și a declarat că organizația este "cunoscută ca având o agendă anti-israeliană de lungă durată".

Rooney a declarat că drepturile de traducere în limba ebraică a romanului sunt încă disponibile, adăugând: "Dacă pot găsi o modalitate de a vinde aceste drepturi care să fie conformă cu orientările de boicot instituțional ale mișcării BDS, voi fi foarte încântat și mândru să fac acest lucru. Între timp, aș dori să îmi exprim încă o dată solidaritatea cu poporul palestinian în lupta sa pentru libertate, justiție și egalitate."

Tali Tchelet, un purtător de cuvânt al Modan, a declarat marți pentru CNN: "Am primit un mesaj că Sally Rooney nu-și va publica următoarea carte în ebraică în Israel. Din păcate, nu ni s-a dat un motiv".

Tali a adăugat că corespondența cu editorul lui Rooney a avut loc în urmă cu câteva luni.

Conflictul dintre israelieni și palestinieni a dat în clocot în această vară, escaladând rapid într-una dintre cele mai grave runde de violențe dintre cele două părți din ultimii ani, cu ciocniri la Ierusalim în incinta și în jurul moscheii Aqsa și în cartierul Sheikh Jarrah, unde un grup de familii palestiniene s-a confruntat cu amenințarea de a fi expulzate din casele lor în favoarea unei organizații de coloniști evrei. Gruparea militantă Hamas, cu sediul în Gaza, a declanșat un război de 11 zile cu armata israeliană atunci când a lansat rachete asupra Ierusalimului.

Nu este prima dată când o celebritate ia poziție în această problemă.

În luna mai, Rage Against the Machine, Patti Smith și Roger Waters de la Pink Floyd s-au numărat printre sutele de muzicieni care au publicat o scrisoare deschisă de susținere a drepturilor palestinienilor și au încurajat artiștii să boicoteze spectacolele susținute în instituțiile culturale israeliene.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com