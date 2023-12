Recompensă uriașă oferită pentru toaleta de aur furată din Palatul Blenheim

Toaleta complet funcțională este o operă de artă realizată în întregime din aur de 18 carate, care a fost instalată în Palatul Blenheim, în Oxfordshire, Anglia, ca parte a unei expoziții a artistului italian Maurizio Cattelan intitulată "Victory is Not an Option", care a fost deschisă publicului pe 12 septembrie.

Fostul prim-ministru britanic Winston Churchill s-a născut la Palatul Blenheim, care este în prezent o atracție turistică.

Philip Austin de la Fine Art Specie Adjusters (FASA), compania de asigurări a palatului, a declarat pentru CNN că o recompensă de până la 100.000 de lire sterline va fi plătită dacă sunt îndeplinite anumite condiții specifice.

În primul rând, obiectul trebuie să fie returnat în condiții de siguranță, iar în al doilea rând trebuie să fi existat o arestare în cadrul anchetei.

"Trebuie să fim foarte atenți să nu-i plătim pe răufăcători", a spus el.

Poliția din Thames Valley spune că Volkswagen Golf R albastru marin nu a fost găsit, potrivit unei declarații publicate miercuri. Aceștia cred că avea plăcuțe de înmatriculare clonate în momentul furtului, care a fost raportat la ora 4:57 AM pe 14 septembrie.

Poliția a declarat că un bărbat în vârstă de 66 de ani a fost arestat sub suspiciunea de furt înainte de a fi eliberat pe cauțiune, iar un bărbat de 35 de ani a fost arestat sub suspiciunea de conspirație pentru furt și a fost eliberat în cadrul anchetei.

Ei s-au referit anterior la un "grup de infractori" care se află în spatele furtului toaletei, care nu a fost încă recuperată.

Poliția crede că hoții au folosit cel puțin două vehicule în timpul furtului. Nu au fost raportate răniri în urma infracțiunii.

"Aș dori să fac apel la orice persoană care se afla în Woodstock în momentul furtului și care ar putea recunoaște acest vehicul să ia legătura cu poliția", a declarat ofițerul de investigație, inspectorul detectiv Steven Jones.

"Lucrările de artă furate nu au fost recuperate, dar ofițerii lucrează pentru a le recupera. Oricine are informații despre locul în care se află este rugat să ia legătura cu poliția."

Opera de artă, care se numește "America", este evaluată la aproximativ 6 milioane de dolari, potrivit lui Dominic Hare, CEO al Palatului Blenheim.

Poliția a dezvăluit că asigurătorii oferă o "recompensă substanțială" pentru returnarea operei de artă.

Într-un interviu acordat în luna august publicației Times, Edward Spencer-Churchill, actualul frate vitreg al ducelui de Marlborough și fondator al Blenheim Art Foundation, a respins posibilitatea ca toaleta să fi fost furată.

"Nu va fi cel mai ușor de furat", a spus Spencer-Churchill. "În primul rând, este cu instalații sanitare și, în al doilea rând, un potențial hoț nu va avea nicio idee despre cine a folosit ultima dată toaleta sau ce a mâncat. Așa că nu, nu am de gând să o păzesc".

"America" a fost expusă pentru prima dată la Guggenheim din New York în 2016. A făcut din nou titluri în 2017, după ce Casa Albă a președintelui american Donald Trump a trimis un e-mail către Guggenheim cerând să împrumute tabloul "Peisaj cu zăpadă" din 1888 al lui Vincent Van Gogh; în schimb, curatorul instituției a oferit toaleta de aur.

Cattelan i-a descris anterior pe hoți ca fiind "mari interpreți".

El a spus la vremea respectivă: "Când în această dimineață am fost informat despre jaf, am crezut că este o farsă și mi-a luat ceva timp, după câteva verificări, să ajung la concluzia că este adevărat și că nu a fost un film suprarealist în care, în loc de bijuteriile coroanei, hoții au plecat cu o toaletă b*****", a spus el într-o declarație. "Întotdeauna mi-au plăcut filmele cu tâlhării și, în sfârșit, am jucat într-unul dintre ele".

Într-o rugăminte directă către hoți, el a adăugat: "Dragi hoți, vă rog, dacă citiți asta, spuneți-mi cât de mult vă place piesa și cum vă simțiți când faceți pipi pe aur."

