Portrete riscante și secrete de la Hollywood de la fotograful Marc Hom

Fotograful danez Marc Hom este unul dintre cei mai importanți fotografi de celebrități din lumea modei

A realizat portrete ale unor vedete precum Anne Hathaway, Johnny Depp, Cher, Alicia Vikander și Justin Timberlake.

În ultimii 25 de ani, țintele sale au fost unele dintre cele mai mari nume din domeniul artei și culturii, de la actrițe și sportivi la modele și monarhi. Numai să nu le spuneți celebrități.

"Urăsc cuvântul "celebritate"", spune el. "Cuvântul este atât de negativ și încărcat. Prefer "personalități ale lumii"."

Cea mai recentă carte a sa, "Profiles" (teNeues), este dedicată acelor personalități care au lăsat o amprentă de durată asupra carierei sale și au făcut saltul de la dădacă la prieten și colaborator, inclusiv Anne Hathaway, Alicia Vikander și David Beckham.

Capacitatea sa de a stabili și de a cultiva aceste relații intime este ceea ce Hom crede că dă viață fotografiilor sale. Subiecții săi se simt suficient de confortabil pentru a-i urma viziunea și a se implica pe deplin în proces.

"Nu poți face o fotografie grozavă dacă oamenii nu au încredere în tine. Dacă nu aveți un respect comun unul față de celălalt, este ca și cum te-ai da cu capul de perete."

Aici ne împărtășește câteva dintre cele mai frumoase povești ale sale din spatele obiectivului.

Dedicația lui Sienna Miller

"Îmi place foarte mult poza cu Sienna Miller în mașină, pentru că are acest sentiment foarte cinematografic și este totuși destul de senzuală datorită sânilor și tonului de culoare", spune el.

"Ea este una dintre acele persoane care a dat tot ce a avut cu adevărat. Nu știu dacă ar trebui să repet asta, dar în timp ce stătea în mașină, ea a spus 'Stai puțin, o secundă! Și-a ridicat cămașa și și-a atins sfârcurile pentru a le erecta și a spus 'Bine, sunt gata acum!'. Mi s-a părut destul de amuzant. Cu siguranță mi-a rămas în minte!".

Neînfricarea lui Quentin Tarantino

"Vă spun, l-am iubit. A fost incredibil. Este atât de grozav când întâlnești oameni care sunt atât de implicați în ceea ce fac, iar atunci când se angajează, sunt cu adevărat acolo 200%, iar el era într-adevăr unul dintre acei tipi. Nichole Galicia, care a jucat și în (filmul lui Tarantino) "Django Unchained", era acolo și era aproape complet goală alergând în jurul lui, așa că asta a fost sursa de inspirație.

A fost excepțional. Nu avea niciun fel de teamă, nu-i păsa. A fost extrem de sexual, dar a fost un moment atât de grozav între ei doi."

Prietenia lui Anne Hathaway

"Cu actorii, de multe ori este o situație mult mai fragilă, pentru că ei sunt acolo, dar nu trebuie să fie cu adevărat acolo. Uneori sunt acolo pentru a promova ceva, dar în anumite ocazii, da, ajungi să lucrezi cu un actor doar pentru că îți place ceea ce face celălalt.

Am cunoscut-o pe Anne Hathaway foarte devreme în cariera ei - am fotografiat-o de trei sau patru ori - și ea a continuat să facă ceea ce face, iar eu am continuat să fac ceea ce fac. Pe măsură ce trece timpul, ajungi să lucrezi cu unii dintre aceiași oameni din nou și din nou, iar apoi crești cu oamenii. De aceea am ales-o pe ea să scrie prefața cărții pentru mine."

Colaborările dintre Johnny Depp și Tim Burton

"Tim Burton și Johnny Depp s-au cunoscut devreme și (într-o fotografie) totul se rezumă la relația lor. Ei continuă să lucreze împreună - toată lumea știe!"

"Profiles" de Marc Hom, publicat de teNeues, a apărut acum.

