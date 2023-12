Pierre Cardin: Creatorul de modă în vârstă de 97 de ani cu viziuni pentru 2069

"Îmbrăcămintea mea preferată este cea pe care o inventez pentru o viață care nu există încă", spune adesea, "lumea de mâine".

Cardin a reinventat fusta mini cu siluete ascuțite, geometrice, ornamente de mărimea unei bijuterii, fermoare mari și decupaje. A realizat unitari din tricotaje, combinezoane și salopete pentru orice sex. Materialele sintetice inovatoare precum acrilicul, vinilul, paietele, Lurex și metalele strălucitoare au fost adesea prezente în creațiile sale. A lucrat cu un material numit Dynel, un material textil care putea fi modelat la cald în falduri cu modele complexe, comercializând o versiune a acestuia sub numele de Cardine.

Un designer de ansambluri, a creat căști de sticlă bombate și pălării arhitecturale în culori puternice, în bloc. A produs ținute din alte lumi și a captat imaginația publicului pentru o zi în care călătoriile în spațiu ar putea fi ceva obișnuit.

Născut în Italia, fiind cel mai mic dintre cei 10 frați, Cardin s-a mutat în Franța pe când era un copil mic, când familia sa a fugit la Saint-Étienne pentru a scăpa de fascism. În calitate de student, a avut mai multe slujbe cu jumătate de normă, inclusiv la un croitor, înainte de a pleca la Paris în 1945, cu visul de a deveni creator de modă.

Odată ajuns acolo, a lucrat pentru Casa Paquin și Elsa Schiaparelli, iar mai târziu a lucrat sub comanda lui Christian Dior în timpul epocii "New Look", înainte de a înființa propria sa casă de modă în 1950. Modelele sale elegante au găsit susținători printre persoanele înstărite din lumea mondenă și printre persoane precum prima doamnă a SUA, Jacqueline Kennedy. Între timp, pe ecran și în reviste, Jeanne Moreau, Brigitte Bardot și Mia Farrow i-au transmis talentele sale unui public popular.

Pregătirea timpurie a lui Cardin în domeniul croitoriei tradiționale i-a permis să deconstruiască cu abilitate convențiile în modelele futuriste care au devenit marca sa. Până la sfârșitul anilor 1950, a creat prima sa colecție de îmbrăcăminte pentru bărbați, realizând ulterior o colecție emblematică de costume fără guler pentru The Beatles.

Lansarea în 1964 a colecției Cosmocorps a lui Cardin, cu salopete și salopete viu colorate, a continuat să inspire uniformele unisex ale echipajului din "Star Trek". Estetica sa distinctivă a fost chiar imitată în serialul animat de televiziune "The Jetsons", când matriarhul familiei, Judy, poartă un fabulos "Pierre Martian original", cu guler înalt și corset luminos - o caracteristică care avea să se regăsească în modelele lui Cardin până în 1968, cu "robe electronique", care funcționează cu baterii.

"Pierre începuse să urmărească întreaga cursă spațială începând cu anii 1950 și aceasta a coincis cu dezvoltarea carierei sale", a declarat Matthew Yokobosky, curator al "Future Fashion", o nouă retrospectivă a carierei, axată pe piesele de couture ale lui Cardin. "Lucra la acele siluete, creând aceste fantezii. Despre Cardin se vorbește adesea în aceeași măsură cu André Courrèges, Emanuel Ungaro (și) Paco Rabanne, dar a avut aceste momente uriașe în care munca sa a definit cu adevărat un sens care se deosebea de toate celelalte."

Cu peste 170 de lucrări, expoziția se deschide în acest weekend la Brooklyn Museum. Aceasta a fost programată să coincidă cu cea de-a 50-a aniversare a aselenizării Apollo 11 - un eveniment care a modelat în mod direct munca lui Cardin.

"A mers la sediul NASA din Houston în 1969, imediat după ce au aterizat și s-au întors de pe Lună, așa că nu mai era o fantezie", a spus Yokobosky. "A probat costumul spațial al lui Neil Armstrong, (a fost) unul dintre puținii civili care au făcut acest lucru".

Chiar și la vârsta de 97 de ani, privirea lui Cardin rămâne fixată pe viitor: "În 2069, vom merge cu toții pe Lună sau pe Marte purtând ansambluri "Cosmocorps"", prezice el. "Femeile vor purta pălării cloșcă din plexiglas și haine tubulare, iar bărbații vor purta pantaloni eliptici și tunici cinetice."

La vremea respectivă, viziunile lui Cardin de la mijlocul secolului trecut prezentau un viitor categoric optimist, definit de posibilitatea progresului, a experimentului și a explorării. Privite astăzi, lucrările sale oferă un portret minunat de ciudat al necunoscutului și un analgezic binevenit pentru climatul actual de teamă.

"Ceea ce credeau oamenii că va arăta viitorul în anii '60 nu este ceea ce credem noi că va arăta viitorul astăzi, pentru că este o societate diferită, dar el a făcut un pas înainte", a declarat Yokobosky. "Poate că nu purtăm cu toții (viziunile sale) astăzi, dar Cardin a fost radical și suficient de îndrăzneț pentru a-i face pe oameni să își asume riscuri și să se întrebe: Ce altceva ar putea exista în viitor?".

"Pierre Cardin: Future Fashion" este expusă la Brooklyn Museum până pe 5 ianuarie 2020.

Sursa: edition.cnn.com