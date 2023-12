O poveste de dragoste în modă, de ambele părți ale camerei de filmat

Modelul care privește în afara camerei, lăsând privitorul să se întrebe cine sau ce, este fostul director de creație al revistei Vogue americane Grace Coddington; în spatele camerei se afla fotograful de modă și regizorul Willie Christie.

Fotografia este doar una dintre multele fotografii inedite ale lui Christie cu Coddington, imagini realizate în mare parte în anii 1970, când lucra ca editor de modă la British Vogue. Aceasta a fost o perioadă care a marcat începutul carierei lui Christie și apogeul idilei lor. Este memorat în noua carte a lui Christie, "Un stil foarte distinct: Then & Now", o colecție dinamică de lucrări care explorează arhivele sale personale, precum și lucrări editoriale, campanii și colaborări cu vedete rock 'n' roll precum David Bowie, The Rolling Stones, Pink Floyd și alții.

"În acel moment, eram foarte pasionată de haine vintage și de lucruri de acest gen, iar rochia avea un aer romantic, ceea ce îmi place. Acesta a fost, de asemenea, un lucru pe care (Christie) a fost cu adevărat foarte bună în a îl surprinde", a declarat Coddington pentru CNN într-un interviu telefonic.

"Viețile noastre au fost foarte întrepătrunse una cu cealaltă în ceea ce privește cariera lui și cariera mea... și acea fotografie îmi amintește de asta. A fost o perioadă frumoasă din viața mea", a mai spus ea.

O întâlnire drăguță în industria modei

Christie și Coddington s-au întâlnit pentru prima dată la începutul anilor 1970, în cadrul unei misiuni pentru British Vogue. Christie era pe atunci asistenta lui Clive Arrowsmith, cel mai "căutat fotograf de modă la acea vreme", iar Coddington era editor de modă junior pentru publicație, a scris Coddington în prefața cărții lui Christie.

Având buget pentru doar două camere de hotel, iar Arrowsmith dorind să împartă una cu modelul Ann Schauffuss, iubita sa de la acea vreme, Coddington își amintește că ea și Christie și-au petrecut zilele din jurul ședinței foto în mod ciudat, umblând în camera lor comună, dansând una în jurul celeilalte pentru intimitate și pentru a se îmbrăca separat în baie.

Prima lor întâlnire a avut loc de fapt câțiva ani mai târziu, când Coddington avea nevoie de o parteneră pentru un bal de caritate la care primise două bilete - Christie era singurul bărbat cu smoching pe care ea și asistenta ei, Patricia McRoberts (fosta iubită a lui Christie) îl cunoșteau la momentul respectiv, a spus ea.

Doar câteva săptămâni mai târziu, s-au mutat împreună.

Christie își amintește prima dată când l-a fotografiat pe Coddington - o ședință foto pentru ziarul londonez "The Evening Standard" în 1973. Publicația dorea să scrie un articol despre Coddington, lucru cu care ea a fost de acord, dar numai dacă Christie făcea fotografiile.

"Eram plin de neliniște înainte de acea ședință foto, pentru că, deși locuiam împreună, faptul că trebuia să o fotografiez pentru prima dată mă cam umplea de anxietate", a declarat Christie pentru CNN. "Pentru că acest lucru ar fi putut deveni un mare defect în relația noastră - ea ar fi putut să se gândească: "Oh, Doamne, dacă nu poate să mă fotografieze, nu mai pot sta cu el"."

Din fericire, ședința foto a fost un succes răsunător. Din acel moment, Coddington și Christie au fost o echipă de neoprit, dezvoltând idei pentru ședințele foto personale, dar și pentru comenzi editoriale - Coddington făcând styling în timp ce Christie vizualiza. În Coddington, Christie și-a găsit "colaboratorul perfect" și "prima muză", a declarat pentru CNN.

Prima lor colaborare cu Vogue a avut loc în 1974, odată cu crearea unei scene de club de noapte din anii 1940, în care modelul Marie Helvin a fost pus în scenă ca o cântăreață de cabaret, purtând o colecție de rochii de seară pline de farmec. (Pianistul ei, între timp, a fost coafeza fotografiei, coafată în costumul alb Saint Laurent al lui Christie).

Romantismul în film

Coddington și-a amintit de weekendurile pe care cei doi le petreceau frecvent la casa mamei lui Christie din Wantage, Anglia, ascunsă de agitația marelui oraș Londra. Cu o ocazie specială, chiar înainte de Crăciunul din 1975, au făcut o drumeție până în Berkshire Downs - Coddington cu acea rochie de epocă și pălăria cu boruri largi, iar Christie cărându-și aparatul de fotografiat, un generator Honda și o singură lumină de studio.

În imaginea cu Coddington stând pe câmp, Christie căuta să spună o poveste de dragoste, inspirată din filmele vechi alb-negru pe care le urmărea des, cum ar fi o adaptare a clasicului literar "Wuthering Heights". Estetica pe care a sperat să o recreeze cu "Mureșul și dealurile, toate pustii și singure", a explicat Christie. "Și știți, femeile sunt respinse și bărbații sunt murdari".

În partea laterală a lui Coddington se află un stâlp de semnalizare din lemn perfect imperfect pe care Christie l-a "asamblat rapid", o recuzită pentru a adăuga acel aspect vintage și aspectul de poveste al piesei, a spus el. Cu Coddington luminat de o singură lumină de studio, un fundal de nori furtunoși chintesențial britanici a adăugat un "pumn de dramatism", a spus el.

"Există o nostalgie acolo, pentru că romantismul este pierderea, câștigarea, pierderea. Oamenii se întâlnesc și se despart, iar apoi există o dragoste neîmpărtășită", a spus Christie.

Coddington și Christie s-au căsătorit în 1976, într-o "nuntă minunată la malul mării, în Derval, Franța", și-a amintit Christie. Cu toate acestea, ei s-au despărțit în 1978, Coddington rămânând cu "inima frântă", a spus ea. Christie începuse să se concentreze asupra carierei sale în film, punând totul în filmarea de reclame, în regia de videoclipuri muzicale și în scrierea de scenarii - și a existat o altă femeie, a recunoscut Christie.

Coddington s-a mutat în Statele Unite pentru a lucra pentru Calvin Klein, iar mai târziu a devenit director de creație al revistei American Vogue în 1988. Ulterior, s-a căsătorit cu actualul ei partener, Didier Maligein; Christie s-a căsătorit cu actuala sa parteneră, Amanda Nimmo, în 1991, și au împreună doi copii.

Ilustrația de pe coperta cărții "Un stil foarte distinctiv: Then & Now"

Deși Christie este stabilit în Anglia în prezent, își face adesea timp să o viziteze pe Coddington în timpul călătoriilor la New York. Pe 19 octombrie, Coddington și Christie au vorbit împreună despre noua carte a lui Christie la Fashion Institute of Technology din New York.

"Ar trebui să vă întreb dacă ați fost vreodată uimit de vreunul dintre modelele sau actorii pe care i-ați fotografiat", l-a întrebat Coddington pe Christie în timpul discuției.

"Ei bine, eu am fost de tine", a răspuns Christie.

"Willie Christie: un stil foarte distinctiv: Then & Now" este disponibil acum .

Sursa: edition.cnn.com