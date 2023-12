O fotografă spune povestea familiei sale despre partea întunecată a visului american

Când au debarcat la aeroport, familia a fost întâmpinată de Eli, un prieten american grăsuț, mult mai în vârstă, prieten al mamei lor, care i-a adus în casa lui din Santa Barbara, pe coasta de coastă. Călătoria, i s-a spus lui Markosian, trebuia să fie o vacanță. Dar după ce Svetlana și Eli s-au căsătorit mai puțin de un an mai târziu (au rămas așa timp de nouă ani), Santa Barbara a devenit acasă.

"Când am venit în America în anii '90, mi s-a părut un vis absolut să fiu aici. (Mama mea) s-a îndrăgostit de faptul că era americană, a îmbrățișat acest lucru", și-a amintit Markosian într-un interviu telefonic. "Nu sunt sigură că mama mea lăsa ceva în urmă. Totul fusese deja luat".

Chiar înainte de a locui acolo, Markosian fusese conștient de o anumită versiune a Santa Barbara. Telenovela americană cu același nume din anii 1980 a fost prima emisiune de televiziune de acest gen care a fost difuzată în Rusia post-sovietică, iar mama ei s-a numărat printre milioanele de ruși care au făcut din "Santa Barbara" un succes, evadând într-o lume care se simțea incitantă, exotică și îndepărtată de a lor.

După prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991, Svetlana, economistă, și soțul ei, Arsen, inginer - armeni care au emigrat la Moscova pentru a-și termina doctoratele și s-au despărțit înainte ca Markosian să se nască - trăiau în sărăcie, pe fondul șomajului generalizat și al hiperinflației. Arsen vindea păpuși Matryoshka în Piața Roșie și vindea rochii Barbie făcute în casă prin Moscova pentru a se descurca. Svetlana l-a ajutat cu afacerea sa cu Barbie de contrabandă și a așteptat la cozi pentru a primi ajutoare pentru a-și hrăni familia.

Dar în ianuarie 2017, când Markosian avea 27 de ani, această narațiune a fost întreruptă. Pe măsură ce președintele Trump, proaspăt urcat în funcție, a promulgat prima sa interdicție de călătorie, Markosian, care pe atunci lucra ca fotojurnalist pentru publicații precum National Geographic și New Yorker, a început să o preseze pe mama ei cu privire la propria lor poveste de imigrație.

"Am început pur și simplu să vorbesc despre asta și să încerc să înțeleg: Cum am reușit să facem asta? Cum am reușit să venim în America? Și am văzut că [mama mea avea] această dorință reală de a-mi spune și această disponibilitate de a dezvălui ceva ce mi se părea atât de rușinos, atât de greu de spus. Și cam așa s-a întâmplat", a spus Markosian.

În realitate, Svetlana, îndrăgostită de viziunea Americii pe care o văzuse la televizor, l-a întâlnit pe Eli printr-un anunț pe care îl pusese să circule în ziarele și revistele americane prin intermediul unei agenții rusești care făcea legătura între femeile sovietice și bărbații americani - o rută populară pentru femeile care doreau să emigreze la acea vreme. Propunerea ei era simplă: "Sunt o tânără femeie din Moscova și aș dori să întâlnesc un bărbat amabil care să-mi arate America." Primul ei soț habar nu avea nicio idee că ea dorea să se mute și a fost luat prin surprindere atunci când a zburat în cealaltă parte a lumii cu copiii lui și a întrerupt comunicarea. (Când avea 22 de ani, Markosian și fratele ei i-au dat de urma tatălui ei în timpul unei călătorii în Armenia. El se întorsese la Erevan, capitala, unde familia locuise când Markosian era copil).

Markosian a fost uimită. "Îți ții părinții pe un piedestal și cred că, pentru mine, a existat această furie, (acest sentiment) că aceasta nu poate fi povestea noastră. De ce nu am știut mai multe despre asta? De ce nu am fost inclusă în această decizie?", a spus ea. "Nu este vorba doar de noi venind în America și trăind o viață americană. Este vorba despre noi venind în America, păstrând acest secret despre unde suntem timp de 20 de ani și despre faptul că nu l-am văzut pe tatăl meu timp de 20 de ani. Este abandonarea completă a trecutului nostru pentru acest vis".

Pentru a o ajuta să proceseze această revelație și să învețe să empatizeze cu decizia mamei sale de a-și abandona viața din Moscova, Markosian și-a propus să reconstituie călătoria familiei sale în fața camerei de filmat, prin intermediul unui scurtmetraj și a unei serii de fotografii care îl însoțește, intitulată "Santa Barbara". Filmat din perspectiva mamei sale, în cadrul proiectului, ea a audiat sute de actori pentru a-i interpreta pe membrii familiei sale (a examinat 384 de femei înainte de a găsi un actor care să o interpreteze pe Svetlana, cineva "care să înțeleagă ce înseamnă să renunți la tot pentru această singură decizie") și a filmat în locații din California, precum și în fostul apartament al familiei din Erevan . (Actualii chiriași i-au permis să închirieze spațiul.) Ana Imnadze, actrița care o interpretează pe Svetlana, poartă chiar piese din garderoba mamei sale; Armen Margaryan, care îl interpretează pe Arsen, poartă ceasul tatălui său.

"Am început să o văd ca pe o poveste și să încerc să divorțez de propria mea viață", a spus ea. "Trebuia să fie o operă de ficțiune, aproape, pentru ca eu să o accept, să o procesez, să mă îndrăgostesc de ea. Pentru că, altfel, mi s-a părut prea, prea dureros."

Fotografiile care alcătuiesc "Santa Barbara" sunt un amestec atent de cinematic și personal, fantezie și realitate. Există scene domestice înrămate dramatic, iluminate în mod umoristic (făcând un semn cu capul la Americana întunecată a lui Gregory Crewdson și David Lynch), și instantanee supraexpuse, inclusiv una care îl arată pe "tatăl" ei ținând în mână un tort de ziua ei, o natură moartă cu țigări și un telefon rotativ roșu cireș, care pare împrumutat dintr-un album de familie.

În mod similar, Markosian a declarat că filmul care însoțește lucrarea, care durează aproximativ 15 minute, "se bazează pe toate aceste formate diferite pentru a înțelege un capitol din viața familiei mele". Momente recreate din Rusia și California sunt intercalate cu videoclipuri Super 8 și fotografii din copilăria lui Markosian, precum și cu teste de scenariu ale actorilor care au dat probe de audiție. Mare parte din dialoguri sunt organice: În diferite momente, Svetlana este interogată de sosia ei, îmbrăcată ca și cum ar fi mai tânără, la masa de cină; iar Markosian și Svetlana au propriul lor schimb de replici în voice-over.

Inițial, Markosian intenționa ca proiectul să aibă un scenariu. A recrutat-o chiar pe una dintre scriitoarele originale din "Santa Barbara", Lynda Myles, pentru a scrie un scenariu și a oferit familiei sale posibilitatea de a-l edita. În parte, aceasta a fost o modalitate de a-și atenua propria anxietate de a spune o poveste în care se simțea ca un actor secundar.

"Cea mai grea parte a acestui proiect a fost să mă obișnuiesc cu faptul că eu eram naratorul", a spus ea "Uneori stau cu acest gând și mă gândesc: de ce eu? Eram cea mai tânără persoană din încăpere; nu am avut cu adevărat un cuvânt de spus în niciuna dintre deciziile care s-au luat. De ce sunt eu cea care se află în locul în care trebuie să spună această poveste? "A fost o memorie colectivă și fiecare dintre noi a avut propria versiune."

Dar găsirea unei versiuni a evenimentelor cu care familia ei să fie de acord - de la nuanțele relației dintre Arsen și Svetlana, la realitățile vieții în California - s-a dovedit a fi imposibilă. I-a adus scenariul lui Myles tatălui ei în Armenia, oferindu-i ocazia de a-și injecta propria perspectivă, dar când s-a întors în California, mama ei a sfârșit prin a tăia cuvintele lui și a le înlocui cu ale ei. Procesul s-a repetat atunci când i-a înmânat scenariul fratelui ei.

"Întregul lucru este disputat (dar) cred că am ajuns la un loc de înțelegere că nu vom fi niciodată cu adevărat de acord cu nimic din toate acestea. (Diferențele nu erau) atât de dramatice încât să nu pot scoate un proiect, dar suficient de mari încât să încep să înțeleg cât de fascinantă este memoria și că, dacă mă aplecam asupra griului, dacă mă aplecam asupra fiecărei perspective, ajungeam la o versiune mai apropiată de adevăr decât această versiune pe care o numeam a mea", a declarat Markosian. "M-am uitat la scenariu (după ce toată lumea și-a adăugat notele) și a devenit o operă de artă în sine."

În noiembrie 2020, Markosian a lansat "Santa Barbara " ca monografie de debut cu Aperture. În această vară, ea va expune fotografiile și va debuta cu filmul finalizat la Muzeul de Artă Modernă din San Francisco, împărtășind lumii o versiune a visului american al familiei sale. Există, de asemenea, planuri de a o transforma într-o expoziție imersivă la Centrul Internațional de Fotografie din New York, în septembrie.

"Îmi amintesc cât de special a fost să vin în America și nu am luat niciodată acest lucru ca fiind de la sine înțeles. Doar că a venit cu un sacrificiu foarte mare pentru noi toți", a spus ea. "Această a doua șansă de a-ți aminti și de a recrea o parte din viața ta este un dar absolut și cred că asta mi-a oferit arta."

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com