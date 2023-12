NBA All-Star 'Melo' Anthony lansează o colecție de streetwear la Săptămâna Modei de la New York

Prezentate în cadrul unui podium digital 3D în cadrul Săptămânii Modei de la New York, cele șapte modele, reunite sub tema colecției "Un viitor negru", s-au plimbat ca niște avataruri printr-un spațiu negru într-un scurt videoclip online. Topurile marchează lansarea noii inițiative a lui Anthony, programul Stayme7o Propel, pentru susținerea creativității negrilor, care este o extensie a brandului său de îmbrăcăminte și stil de viață Stayme7o.

"Programul Propel vine într-un moment perfect", a declarat Anthony prin telefon, referindu-se la recenta ascensiune a mișcărilor pentru justiție socială. "Toată lumea încearcă să își dea seama ce urmează sau ce să facă. (Ideea unui) viitor negru a fost ușor de gândit, pentru că acesta este modul nostru de a da înapoi, aducând oamenii înainte."

În timp ce detaliile noii inițiative sunt încă în curs de elaborare, el a spus că moda va fi doar prima sa întruchipare. Scopul său este de a crea posibilități pentru o varietate de lucrători creativi de culoare, pentru "comunitatea de culoare defavorizată și defavorizată", care s-ar putea lovi de piedici financiare sau de altă natură, care le-ar putea împiedica cariera să progreseze. Viziunea sa mai largă se bazează pe modelul "incubatorului", a spus el, iar Anthony este interesat să sprijine "mințile creative care au o viziune și diferite proiecte... poate fi vorba de proiectarea de case, de mobilier" sau de orice altceva care ajută la "reimaginarea spațiilor creative, a peisajului cultural, cu diversitate". Și începem cu industria modei".

De asemenea, este disponibil acum și un hanorac Melo x Jordan, care are faimosul swoosh Jordan în față și "A Black Future" scris pe spate, conceput împreună cu brandul de atletism și încălțăminte omonim al lui Michael Jordan, și care este vândut în tandem cu colecția capsulă. Anthony a mai colaborat anterior cu brandul lui Jordan, inclusiv la un pantof de sport Rag & Bone în ediție limitată, și a fost primul atlet care a obținut un pantof cu semnătura Jordan Brand.

Atunci când și-a ales colaboratorii, Anthony a spus că a dorit să implice oameni pe care îi susținea deja. "Am încercat să îi ajutăm dacă "aveau nevoie de mai multe resurse sau de mai multă sensibilizare sau pur și simplu de multă voce, așa că am vrut să începem cu asta, să ne ghidăm după asta." Echipa norocoasă este formată din brandurile de îmbrăcăminte de stradă Barriers Worldwide, Does It Even Matter (DIEM) și Tier NYC, Shakira Javonni, care realizează modele personalizate, brandul Demestik, care are în vedere sustenabilitatea, brandul de îmbrăcăminte bărbătească personalizată Brooklyn Circus și colectivul culinar și de design Ghetto Gastro.

Excepția notabilă este, bineînțeles, Michael Jordan, care a promis recent 100 de milioane de dolari pentru inițiativele Black Lives Matter și este un susținător al programului Propel și colaborator și partener al Stayme7o.

"Cred că este admirabil ca orice personalitate publică să ia atitudine și să își folosească platforma ca instrument pentru a demonta opresiunea sistemică", a declarat John Gray, cofondator al Ghetto Gastro, despre motivul pentru care este important ca sportivii să își folosească platforma pentru a face o declarație sau a acționa. Tricoul cu mânecă lungă al colectivului cu sediul în Bronx prezintă un citat al feministei Audre Lorde, "Revolution is not a onetime event" (Revoluția nu este un eveniment unic) pe față și cuvântul "Revolt" mâzgălit pe spate.

"Cultura neagră influențează cultura globală, ne afirmăm puterea în prezent și depunem eforturi pentru un viitor echitabil și împuternicit", a adăugat Gray.

Deși a spus că "sportivii au vorbit întotdeauna" - de la boxerii Jack Johnson și Muhammad Ali până la baschetbalistul Bill Russell - li s-a spus, de asemenea, "să tacă și să tacă și să facă ceea ce fac și să joace mingea", a spus Anthony.

"Cred că, în momentul de față, sportivii își dau seama de puterea vocii noastre și de puterea de a ajunge la noi".

Anthony a făcut incursiuni anterioare în modă, inclusiv un spectacol la Săptămâna Modei de la New York în 2018, care a fost inspirat de camuflaj, și în 2019, când a făcut un parteneriat cu designerul sud-african Laduma Ngxokolo pentru a crea o colecție axată pe imprimeuri.

Imaginea de sus: Un hanorac conceput de Jordan Brand în tandem cu colecția capsulă a lui "Melo" Anthony

Sursa: edition.cnn.com