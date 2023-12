Moment de reculegere la prima prezentare Chanel fără Karl Lagerfeld

Show-ul toamnă-iarnă 2019, la care au participat personalități precum Anna Wintour, Kristen Stewart, Naomi Campbell, Claudia Schiffer și Monica Bellucci, a început cu un minut de reculegere. Apoi, vocea lui Lagerfeld a răsunat în sală, meditând asupra modului în care a reînnoit dorința Chanel și împărtășind primele amintiri din perioada în care a lucrat la brand.

O felicitare ilustrată lăsată pe fiecare scaun de la spectacol prezenta un desen cu Lagerfeld și fondatoarea Chanel, Coco Chanel, cu cuvintele "The beat goes on..." scrise deasupra capetelor lor.

Lagerfeld, care a murit pe 19 februarie la vârsta de 85 de ani, a fost director artistic al Chanel din 1983, când directorul general Alain Wertheimer i-a dat "carte albă" pentru a reinventa brandul.

"Datorită geniului său creativ, generozității și intuiției sale excepționale, Karl Lagerfeld a fost înaintea timpului său, ceea ce a contribuit în mare măsură la succesul Casei Chanel în întreaga lume", a declarat Wertheimer într-o declarație după moartea sa.

Un final grandios

Scenografia spectacolului i-a transportat pe invitați de la Grand Palais din Paris într-un sat alpin, cu case înzăpezite pe fundalul unor vârfuri de munte, în ceea ce ar fi putut fi un semn de recunoaștere a rădăcinilor germane ale lui Lagerfeld.

Colecția a fost concepută în colaborare cu succesoarea lui Lagerfeld, Virginie Viard, director al Fashion Creation Studio al Chanel și mâna dreaptă a lui Lagerfeld timp de peste 30 de ani.

Modelele, printre care favoritele lui Lagerfeld, Cara Delevingne și Kaia Gerber, au prezentat o paradă a semnăturilor brandului, cu o mulțime de tweeduri umflate, imprimeuri houndstooth într-o varietate de culori și accesorii cu perle.

Silueta predominantă a fost supradimensionată, cu pantaloni evazați, paltoane lungi, jachete puffer și revere dramatice, accesorizate cu cizme de iarnă blănoase. În mijlocul paletei de culori mai ales întunecate, au existat o serie de look-uri delicate, toate albe, inclusiv o fustă mini din pene, modelată de Penelope Cruz.

Karl Lagerfeld's Chanel

Spectacolul a culminat cu o ovație în lacrimi, prelungită, în timp ce modelele au pășit pe podium pe melodia "Heroes" a lui David Bowie. Nimeni nu a ieșit din culise pentru a face o ultimă reverență.

Amintirea unui lider pierdut

Celelalte mărci de lux ale lui Lagerfeld au adus, de asemenea, un omagiu designerului în ultimele săptămâni. La Săptămâna Modei de la Milano, Fendi, brandul italian unde Lagerfeld a fost director artistic timp de 54 de ani, și-a încheiat show-ul toamnă-iarnă 2019 cu un segment din documentarul 2013 "Karl Lagerfeld Sketches His Life", în care acesta a schițat și descris ce a purtat în prima sa zi la brand.

Chloé, casa franceză pe care a condus-o mai întâi între 1963 și 1983, și din nou între 1992 și 1997, a oferit invitaților cărți poștale cu imagini și citate din timpul mandatului lui Lagerfeld.

"Captarea sa plină de bucurie a spiritului femeii Chloé este veșnic prețuită de noi și de toți cei care au simțit libertatea și frumusețea de a purta hainele sale", se arată în notele de prezentare.

