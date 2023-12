Maysaloun Hamoud: Regizorul palestinian despre aplauze, amenințări cu moartea și succesul pe marele ecran

Cu toate acestea, în rândul unor membri ai comunității palestiniene, a făcut obiectul unor apeluri la boicotare. Hamoud spune chiar că a primit amenințări cu moartea pe rețelele de socializare.

Filmul, care a fost lansat la începutul acestui an și este difuzat în prezent în cinematografele din Marea Britanie, prezintă în detaliu viețile a trei tinere palestiniene foarte diferite care locuiesc împreună într-un apartament din Tel Aviv.

Laila (Mouna Hawa) este o avocată cu vederi liberale. Salma (Sana Jammelieh) visează să devină DJ și se luptă să spună familiei sale creștine că este gay. Nour (Shaden Kanboura) provine dintr-un mediu musulman conservator și urmează să se căsătorească cu un logodnic autoritar.

Cu Laila și Salma în mijlocul petrecerilor palestiniene, "In Between" prezintă consumul de alcool, consumul de droguri, sexul ocazional și homosexualitatea - subiecte despre care Hamoud recunoaște că sunt rareori abordate în filmele în limba arabă.

De asemenea, filmul abordează violența sexuală, dificultățile cu care se confruntă adesea tinerii palestinieni care trăiesc în Israel și lupta dintre tradiție și modernitate, dintre tineri și bătrâni.

Orașul Umm-Al-Fahm, care are o populație majoritar arabo-israeliană și de unde personajul Nour descrie că este originară, s-a simțit ofensat de modul în care a fost caracterizat în film.

O declarație a liderilor orașului, preluată de agenția de știri AFP la începutul acestui an, a descris filmul "In Between" ca fiind "lipsit de cel mai mic element de adevăr" și a încurajat cetățenii să îl boicoteze.

CNN a vorbit cu Hamoud, stabilită la Tel Aviv, despre filmul său (care speră să fie primul dintr-o trilogie), despre reacțiile la acesta și despre motivul pentru care s-a confruntat cu subiecte atât de sensibile.

CNN: Ce ați sperat să obțineți cu acest film?

Maysaloun Hamoud: Cel mai important lucru pentru mine este să încep să vorbesc despre toate tabuurile pe care nu le putem aborda cu adevărat... (să abordez) toate subiectele care sunt un cartof fierbinte pentru societatea noastră.

CNN: Prin societatea voastră, vă referiți la societatea palestiniană?

Hamoud: Da, bineînțeles, societatea palestiniană. Dar, dacă o privim într-un cadru mai larg, este vorba și de societatea arabă. Mai mult decât atât, putem spune că aceste probleme sunt subiecte universale (pe care oamenii din întreaga lume le recunosc), de asemenea.

CNN: Care a fost răspunsul din partea altor societăți din Orientul Mijlociu?

Hamoud: Pentru societățile arabe, practic este un mare șoc. Zguduie sistemul. Bineînțeles, când critici ceva există o reacție, pentru că nimeni nu vrea să se vadă pe sine ca o față urâtă în oglindă. Filmul este o oglindă pentru noi.

CNN: Filmul prezintă consumul de droguri, homosexualitatea, sexul ocazional, consumul de alcool, violul, controlul bărbaților asupra femeilor, de ce ați dorit să abordați aceste probleme?

Hamoud: Pentru că cinematograful este o formă de artă foarte puternică. Cred că avem o responsabilitate... ca artiști, avem o responsabilitate în rândul societății noastre... de a simboliza realitatea.

CNN: Sunt unii oameni surprinși să vadă tineri palestinieni portretizați așa cum sunt - de exemplu, consumând droguri?

Hamoud: Da, a fost un șoc. A fost un (subiect de conversație) în interiorul societăților palestiniene că "nu, nu se întâmplă așa ceva, nu sunt copiii noștri ... ei nu sunt ca cei pe care îi aveți în film". Aceasta este o stare de spirit de negare, pentru că nu vrem să recunoaștem. Este un proces normal atunci când ai un șoc.

CNN: Ați fost conștient de cât de sensibile sunt unele dintre subiecte?

Hamoud: Știam că am o bombă în mâinile mele, dar nu știam cât de mare va fi. Știam că, în unele privințe, (fundamentaliștii) vor găsi puncte de vedere împotriva ei... dar chiar nu știam care va fi exact.

CNN: Puteți să-mi vorbiți despre amenințările pe care le-ați primit?

Hamoud: Au existat amenințări la adresa mea, a actrițelor, dar și a familiei mele.

În ceea ce mă privește, unul dintre lucrurile pe care nu le pot uita cu adevărat este că mi-au trimis un mesaj în care mi-au spus: "Am o întrebare pentru tine: Vrei glonțul în cap, în inimă sau între picioare?".

(Au fost) o mulțime de mesaje pe Facebook, mii. În același timp, (a existat) și o loialitate uriașă pentru film. Oamenii au început să scrie și să vorbească despre film ca și cum filmul îi reprezenta pe ei și că trebuie să lupte împotriva celor care sunt împotriva lui.

CNN: Există o scenă artistică palestiniană vibrantă sau o scenă underground?

Hamoud: Da, această scenă underground din care fac parte este din ce în ce mai mare.

Este la fel și în alte (țări și orașe) arabe, în Beirut... în Cairo, în Amman, în toate aceste locuri... avem aceeași scenă subculturală, avem același conflict, aceleași dileme. Diferențele sunt în fundal. Fiecare scenă are propriile condiții. Dar, în esență, suntem în totalitate la fel. Purtăm aceeași modă, ascultăm aceeași muzică, citim aceleași lucruri.

Este peste tot în lumea arabă. De asemenea, putem spune că filmul meu face parte dintr-un nou val cinematografic arab care a început după Primăvara Arabă.

Puteți vedea în fiecare an tot mai multe filme din lumea arabă care vorbesc despre tabuuri... cu elemente foarte asemănătoare. Din acest motiv, putem spune că este un val, care vorbește despre tabuuri fără teamă, cu mult curaj, iar vocea feminină a început să fie din ce în ce mai mult în prim plan.

CNN: Chiar dacă filmul este despre trei femei palestiniene, ați constatat că atinge o coardă sensibilă în rândul oamenilor din întreaga lume?

Hamoud: Bineînțeles, nu contează unde este proiectat filmul. Răspunsul este același. Este uimitor. Este o poveste specială, dar este universală.

În America Latină, în Orientul Îndepărtat, peste tot femeile au aceste povești.

Textul de mai sus este o versiune prescurtată a conversației CNN cu Hamoud.

