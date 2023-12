Încoronarea regelui thailandez: Papuci de casă, o umbrelă și regalul regal sacru.

Articolele elaborate, care fac parte din "regalia regală", vor juca un rol ceremonial crucial în momentul în care regele Maha Vajiralongkorn va urca oficial pe tron la mai bine de doi ani de la moartea tatălui său.

Deși monarhia țării poate fi urmărită până în secolul al XIII-lea, multe dintre ritualurile actuale de încoronare au fost stabilite în timpul domniei lui Rama I, care a fondat dinastia Chakra - epoca actuală - în 1782. Tot din această perioadă datează și o colecție de obiecte sacre care vor fi prezentate noului rege.

După ce noul rege este "purificat" cu apă sfințită, adunată din Bangkok și din fiecare dintre cele 76 de provincii ale Thailandei, el va fi prezentat cu obiectele regale în sala tronului principal al Marelui Palat, un complex opulent situat pe malul râului Chao Phraya.

"Această ceremonie regală a fost transmisă de câteva sute de ani și, în cea mai mare parte, am rămas la forma sa originală", a declarat prin telefon istoricul regal, Mom Rajawongse Suriyavudh Sukhasvasti.

"Înregistrările din epoca Sukhothai (1238-1428) menționează prezentarea regiei regale (noului rege), la fel ca în prezent".

Coroana și umbrela

Dintre obiectele sacre, unul este un simbol deosebit de comun în rândul monarhiilor din lume: o coroană de aur încrustată cu diamante și pietre prețioase.

Cunoscută oficial sub numele de Coroana Victoriei, coiful de 7,3 kilograme - de peste șapte ori mai greu decât Coroana Imperială de Stat a Reginei Elisabeta a II-a - are o formă conică, pe mai multe niveluri, similară cu cele folosite de alte familii regale din Asia de sud-est.

Obiectul datează din secolul al XVIII-lea, deși unul dintre strămoșii regelui Vajiralongkorn, Rama al IV-lea, care a domnit în Thailanda între 1851 și 1868, a atașat ulterior un diamant indian uriaș la vârful său înalt de 26 de centimetri. El a supravegheat, de asemenea, adăugarea a două clapete ornamentate care atârnă peste urechile monarhului, potrivit lui Suriyavudh, care este el însuși strănepotul lui Rama al IV-lea.

În generațiile anterioare, coroana nu era purtată niciodată, fiind în schimb așezată lângă rege în timpul încoronării. Dar contactul cu casele regale din Europa a făcut ca rolul - și importanța simbolică - a acestui obiect să evolueze treptat.

De la încoronarea regelui Rama al IV-lea, în 1851, coroana a fost purtată de monarhi în timpul ceremoniei (deși aceștia nu o mai fac niciodată). Sâmbătă, Coroana Victoriei îi va fi înmânată regelui Vajiralongkorn de către șeful brahmanilor, o figură religioasă importantă care supraveghează ritualurile de încoronare - deși se așteaptă ca acesta să își pună singur coroana pe cap.

Spre deosebire de unele monarhii europene, însă, încoronarea fizică nu marchează momentul definitiv al ritualului.

De fapt, încoronarea este considerată completă doar atunci când noului rege i se prezintă umbrela regală cu nouă niveluri. Considerată "cel mai important" dintre obiectele sacre de către Ministerul Culturii din țară, umbrela înaltă și cu straturi va fi atârnată permanent deasupra tronului regelui după aceea.

Doar Regele Vajiralongkorn va avea voie să se așeze sub ea, deoarece structura sa cu nouă niveluri este rezervată monarhilor încoronați (membrii familiei regale de rang inferior pot sta sub umbrele cu mai puține niveluri). În fiecare an, la aniversarea încoronării sale, noul rege va trebui să aducă ofrande obiectului sacru.

Există, în realitate, șapte umbrele regale cu nouă niveluri. Cele mai multe dintre ele sunt păstrate deasupra diferitelor tronuri din Marele Palat, unde sunt adăpostite permanent și celelalte obiecte sacre. Umbrelele reprezintă protecția pe care regele o va oferi poporului thailandez, servind drept "un simbol că regele are putere și prestigiu în toată țara", a declarat Suriyavudh.

Oferirea de obiecte sacre

Un simbolism similar stă la baza celorlalte obiecte prezentate în cadrul ceremoniei. Suriyavudh indică un evantai de aur, în formă de păstaie de tamarind, și sceptrul regal, care a fost inițial un baston din lemn înainte de a fi refăcut în aur în secolul al XIX-lea.

"Evantaiul regal este un simbol că el va ușura suferința oamenilor", a explicat el. "Sceptrul este un simbol că el poate fi de încredere pentru toate categoriile sociale".

Alte elemente din regalia regală, care vor fi înmânate regelui după ce acesta acceptă umbrela cu nouă niveluri, includ Sabia Victoriei, care are o lamă de 25 de centimetri și o teacă și un mâner cu bijuterii, precum și papucii regali. Confecționați din aur emailat și încrustat cu diamante, papucii ascuțiți vor fi puși direct pe picioarele regelui de către brahmanul șef.

Este posibil ca actualele articole de regalie - majoritatea create la ordinul lui Rama I - să nu aibă mai mult de 250 de ani, dar se crede că articole similare au fost folosite la încoronările din regatele istorice ale Siamului care datează de aproape șapte secole. Într-adevăr, Rama al IV-lea a comandat un luxos bici de muște (un instrument folosit pentru a lovi muștele), considerând că acesta oferă o interpretare mai exactă a înregistrărilor istorice decât evantaiul regal existent.

Deși s-au schimbat multe în Thailanda de la ultima încoronare din 1950, când regretatul rege Bhumibol Adulyadej a urcat pe tron, regalia veche de secole va continua să creeze o legătură între noul rege și monarhii din dinastiile din trecut.

Imaginea de sus: Un panou publicitar prezintă Sabia Victoriei, un element din regalia regală a Thailandei.

Mohammed Elshamy de la CNN a contribuit la acest reportaj.

Sursa: edition.cnn.com