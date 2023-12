În fotografii: Era angoasă a muzicii emo

(CNN) - Soarele apune în Badlands, în timp ce Amy Fleischer-Madden se uită prin vizorul aparatului foto, căutând printre rocile roșii și iarba din preerie o siluetă îmbrăcată în negru din cap până în picioare.

Anul este 1999, iar tânăra fotografă a fost în turneu cu Saves the Day, patru puști cu față de copii din Princeton, New Jersey, care și-au lansat recent cel de-al doilea album, "Through Being Cool". Ei nu știu încă, dar discul va deveni în cele din urmă sinonim cu "al treilea val emo", un gen nebulos care a apărut în garajele suburbane, în subsolurile bisericilor și în localurile pentru toate vârstele din America.

Atât controversată, cât și confesivă, muzica emo este o abordare mai blândă a punk-ului hardcore, cu voci răzlețe și versuri sugestive care au făcut ca alte trupe să o numească în mod derizoriu sunetul "angoasei adolescentine". Dar asta nu contează acum pentru toboșarul Bryan Newman, pe care Flesicher-Madden îl vede ghemuit pe jos, pierdut în liniștea peisajului din South Dakotan. Ea apasă pe butonul declanșatorului, știind că fotografiile candide sunt la fel de importante ca și concertul atunci când vine vorba de povestea emo-ului.

"A fost ca și cum ar fi fost: "Asta face parte din poveste la fel de mult ca și tipul de pe scenă"", a spus Fleischer-Madden despre momentele spontane care se întâmplau atât de des în timpul pauzelor dintre concerte ale trupei, fie că era vorba de o glumă prostească în camera verde sau de o fugă nebună spre duș în camera lor de motel. Multe dintre aceste imagini servesc drept ancore în noua sa carte, "Negatives: A Photographic Archive of Emo (1996-2006)". Iar acea fotografie a lui Newman rămâne favorita ei, douăzeci și ceva de ani mai târziu, a declarat Fleischer-Madden pentru CNN.

"Întreaga secțiune din mijloc (a cărții) se numește "Totul și toată lumea", iar toată acea secțiune este doar haos", a spus ea râzând. "Este vorba despre dubă, culise, dormit într-o cadă, culisele ședințelor foto, chestii de genul ăsta. Și pentru mine asta este pulpana. Ăsta e s**t bun."

Făcând o scenă

O trecere în revistă a formațiilor care au ajutat la formarea emo după ce primul val al genului muzical a apărut în anii '80 de pe scena hardcore din D.C., "Negatives" prezintă sute de imagini, extrase din arhivele lui Fleischer-Madden și din munca altor fotografi care au documentat scena. Unii dintre muzicienii prezentați sunt instantaneu recognoscibili - Death Cab For Cutie, Jimmy Eat World, Fall Out Boy - alții mai puțin. Dar fiecare trupă prezentă în carte a contribuit la influențarea scenei emo într-o anumită măsură, iar Fleischer-Madden a declarat că a devenit sarcina ei să afle unde se situează fiecare, din punct de vedere istoric și sonor, în cadrul traiectoriei emo.

"M-am întrebat lucruri de genul: "De ce a contat acea trupă? Au inspirat sunete și aspecte viitoare? Sunt înregistrările lor parte a unei moșteniri?"". a explicat Fleischer-Madden despre procesul ei. "Sunt o mulțime de trupe în carte de care nu sunt personal fanii mei, dar au contat și au influențat mișcarea".

Amy Fleisher Madden

Crescută în Miami, Fleischer-Madden a fost un membru activ al scenei punk locale la mijlocul anilor '90, organizând spectacole și scriind despre trupele în devenire pentru revista ei, Fiddler Jones. La 16 ani, a înființat casa de discuri Fiddler Records și a lansat un album al trupei The Vacant Andys, o formație condusă de Chris Carrabba de la Dashboard Confessional, înainte de a organiza turnee, de a lucra ca A&R pentru alte case de discuri și de a călători prin țară, făcând fotografii cu multe dintre trupele menționate în cartea sa.

După cum a scris Fleischer-Madden, ea a fost un "fan" în timpul celui de-al doilea val, în perioada 1996-2000, definit de trupe precum Bright Eyes, American Football, Cursive, Sunny Day Real Estate și The Get Up Kids, și un "participant" pentru cel de-al treilea val - o eră care se întinde din 2000 până în 2006 și care a inclus trupe precum Circa Survive, Say Anything și New Found Glory, precum și nume grele precum Paramore și My Chemical Romance.

Și, deși a recunoscut că există o mulțime de puriști dispuși să despice firul în patru în legătură cu decizia ei de a eticheta o anumită trupă drept "al doilea val" în loc de "al treilea" sau invers, Fleischer-Madden a declarat că a încercat să abordeze problema folosind măsuri obiective precum "vârsta membrilor trupei, modul în care se îmbracă, cum arată fotografiile și dacă sunt pe film". (Dincolo de asta, opiniile ei sunt ale ei).

"Am devenit un fel de Sherlock Holmes emo", a explicat ea, "în care am încercat să găsesc răspunsul în detalii".

Un jurnal muzical

Cel de-al treilea val al emo-ului, în ochii lui Fleischer-Madden, a văzut apariția pop-punk-ului, screamo-ului și post-hardcore-ului, subgenuri care "împărtășesc același ADN emo" și lirismul "cu inima pe mânecă", doar că făcut mai tare, mai repede și mai percutant. Și de atunci, definiția "emo" a continuat să se extindă, spre nemulțumirea fanilor mai vechi, care deplâng "mainstreamizarea" și "comercializarea" muzicii și culturii emo.

Fleischer-Madden respinge această critică, argumentând că descoperirea de muzică nouă (chiar dacă, din punct de vedere tehnic, este muzică "veche") a fost întotdeauna un ritual de trecere a adolescenților.

În mod similar, fondatorul Emo Nite, Morgan Freed - a cărui noapte de petrecere cu tematică emo a devenit un fenomen național în rândul fanilor mai tineri - s-a făcut ecoul acestui sentiment, subliniind că emo a generat în ultimii ani zeci de tendințe TikTok și un festival de muzică populară produs de LiveNation.

"Aceasta este muzica pe care să o asculți atunci când ești în suburbii, stând pe acoperiș într-o noapte de vară în fundătura ta și bând o bere", a spus el, adăugând că experiența alienantă a adolescenței este universală și atemporală - mai ales într-o lume din ce în ce mai digitală.

"Întotdeauna vor exista copii de 15 ani care vor avea nevoie să se agațe de ceva care să le fie apropiat", a spus Freed. "Iar această muzică este pentru (oamenii) care cresc ca outsideri sau nonconformiști."

Acestea fiind spuse, nu există nicio dezbatere când vine vorba de autenticitatea piesei "Negatives" a lui Fleischer-Madden. Este o carte care relatează propria ei experiență trăită în cadrul unei scene care încă mai are influență asupra culturii pop în general, la mai bine de două decenii distanță.

Negatives: A Photographic Archive of Emo (1996-2006)

Iar pentru ea, nu există loc pentru a păstra un "artefact sănătos", menit ca oamenii "să îl pună pe rafturi și să le arate părinților sau copiilor lor și să spună: "Am făcut parte din acest lucru"".

Ea și-a amintit o conversație "uimitoare" pe care a avut-o cu un tânăr de 20 de ani la recentul eveniment de carte din L.A: "El spunea: 'Nu eram suficient de bătrân pentru a vedea aceste trupe în această epocă, dar acum îmi plac toate acestea. Mă pun la curent și învăț, iar cartea ta o folosesc ca pe o carte de reguli'", a spus ea, zâmbind.

"Așa că sunt de genul: 'E uimitor'", a continuat ea. "Iar el spune: 'Este o hartă. Este o hartă pentru întreaga scenă'".

