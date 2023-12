Ghișeul unui artist japonez, vechi de zece ani, într-un bar din New York, a crescut vertiginos în valoare

Mâzgălelile sunt creația artistului japonez Yoshitomo Nara, care, în urmă cu 10 ani, a desenat cu un stilou cu vârful de pâslă pe pereții Niagara, un bar pe care îl frecventează în cartierul East Village din oraș. Tabloul lui Nara, "Knife Behind Back", a fost vândut cu 24,9 milioane de dolari la Sotheby's Hong Kong la sfârșitul săptămânii trecute, iar acum desenele sale vechi de zece ani ar putea valora sute de mii de dolari, potrivit unui reprezentant al casei Sotheby's.

Tim Blum, un manager de artiști care îl reprezintă pe Nara din 1994, spune că a fost cu Nara în 2009 la bar. Blum spune că au ieșit să sărbătorească după stresul organizării unei expoziții. După câteva pahare, Nara a scos un stilou cu vârf de pâslă.

"A dus un pix la perete și toată lumea era cam înnebunită după el. La momentul respectiv, a fost ceva neclar, pentru că nimeni nu se gândea că ar trebui să ne amintim de asta 10 ani mai târziu", a spus Blum, adăugând că "capacul nopții" a fost arestarea lui Nara de către poliția din New York după ce a desenat graffiti într-o stație de metrou.

Și a dat cu pixul pe perete. Care a fost rezultatul? O pictură murală cu figuri asemănătoare cu cele ale lui Nara chiar vizavi de tejgheaua barului. Figura cea mai apropiată de ușă poate fi văzută dansând cu o bulă pe care scrie "Hey! Ho! Let's Go!" Fraza este o aluzie la începutul piesei "Blitzkrieg Bop" a trupei punk newyorkeze The Ramones.

Lângă semnul de ieșire se află cântărețul principal al trupei create de Nara. Mesajul său pentru vizitatorii barurilor din Niagara? "Hei, NYC, ești fericit?"

Dar asta nu e tot. Nara a desenat o fată lângă baia femeilor și un băiat lângă baia bărbaților, urându-le bun venit tuturor fetelor și băieților "cool" la toaletele din Niagara.

"Este foarte tipic Nara", a spus Blum despre desene. "Sunt figuri foarte orientate spre muzică, cu siguranță a fost inspirat de muzica din bar".

O singură privire la lucrările lui Nara și spectatorii pot vedea asemănările dintre mâzgăliturile din East Village și picturile sale. De exemplu, "One Foot in the Groove" - care s-a vândut cu 1,16 milioane de dolari - conține o figură cu părul, membrele și îmbrăcămintea similare cu cele văzute în bar.

Dar, spre deosebire de picturile lui Nara, desenele din barul din East Village au fost foarte discrete, ajungând pe radarul pasionaților de artă' doar după vânzarea sa record.

Deci, cum se compară acest desen cu picturile sale de milioane de dolari?

"Imaginea în sine este destul de în concordanță cu stilul său", a declarat David Schrader, șeful vânzărilor private la Sotheby's. "Părerea mea este că valorează probabil sute de mii de dolari. Cu siguranță, atunci când un artist obține un preț de vânzare record, acesta îl ridică pe piață. Părerea mea este că există cu siguranță oameni care ar dori să dețină acest lucru sau mai multe piese individual".

Cu toate acestea, Schrader a declarat că lipsa certificării desenelor și faptul că acestea nu sunt incluse în portofoliul profesional al lui Nara ar putea afecta prețul.

"Este util să știi că oamenii au fost acolo pentru a vedea că el a creat-o și că a semnat-o, dar cele mai dorite lucrări ale lui Nara sunt figurile mari pe pânză. Pe măsură ce cobori în ceea ce privește materialele folosite, vei avea un declin destul de mare al valorii", a spus Schrader, adăugând că această artă este specifică locului și "nu a fost menită să fie vândută".

Conducerea The Niagara a refuzat să comenteze, dar un barman a declarat pentru CNN că opera de artă "face parte din bar de mult timp și va rămâne așa". Desenele sunt protejate de un strat subțire de plastic care a fost instalat de către proprietarii barului.

Nara nu dorește ca desenele să fie vândute, potrivit lui Blum.

"A fost făcut în spiritul momentului", a spus Blum. "Nara nu este interesată de niciun fel de discuție de monetarizare, dar cu siguranță merită niște bani".

Willem Roper și David Williams de la CNN au contribuit la acest reportaj.

