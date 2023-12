Frank Lloyd Wright în 5 clădiri

Iată ce ne spun cele mai memorabile cinci clădiri ale sale despre viața și activitatea sa.

1910: Casa Robie (Chicago, Illinois)

În 1909, Frank Lloyd Wright și-a părăsit soția și cei șase copii. În Europa, și-a întâlnit iubita, Martha "Mama" Cheney, care își părăsise soțul american pentru a i se alătura.

În Germania, Wright a aranjat publicarea Portofoliului Wasmuth, 100 de litografii cu lucrările sale de până atunci. Aceasta a fost o revelație pentru prima generație de arhitecți moderni europeni. Se spune că lucrările s-au oprit pentru o zi în biroul berlinez al lui Peter Behrens, unde tinerii asistenți ai arhitectului, Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius și Le Corbusier, au răsfoit o primă ediție.

Cu etajele lor cu plan deschis, acoperișurile joase, ferestrele în formă de panglică și liniile orizontale lungi, casele din preerie ale lui Wright erau distincte și moderne. Înainte ca Wright și Mama să se întoarcă în State, cea mai impresionantă dintre acestea a fost finalizată de Marion Mahony, prima asistentă a lui Wright, și de designerul de interior George Mann Niedecken pentru Frederick C. Robie, un om de afaceri din Chicago în vârstă de 28 de ani.

Cu structura sa din oțel și învelișul din cărămidă, construcția casei a fost considerată foarte avansată. Numită monument istoric național al SUA în 1963, a fost amenințată cu demolarea de două ori: în 1941 și din nou în 1957, de ambele ori de către Seminarul Teologic din Chicago, proprietarul său din 1926.

"Totul demonstrează", a spus Wright, "pericolul de a încredința ceva spiritual clerului".

Readusă în prezent la starea sa originală, Casa Robie reprezintă spiritul a ceea ce a fost o arhitectură originală și complet americană, independentă de influența europeană.

1923: Hotel Imperial (Tokyo, Japonia)

Scandalul provocat de fuga sa în Europa i-a asigurat lui Wright lipsa unor noi comenzi timp de mai mulți ani. Și mai rău, în 1914, un servitor a dat foc la Taliesin, casa din Wisconsin pe care o construise pentru mama, și a ucis-o cu un topor pe aceasta, pe copiii ei și pe mai mulți membri ai personalului în timp ce fugeau.

Comanda de a proiecta noul Hotel Imperial din Tokyo a venit ca o salvare pentru arhitect. Colecționar de o viață de stampe japoneze, Wright a vizitat orașul de mai multe ori, creând o clădire cu curte în formă de templu care îmbină temele orientale și occidentale, acestea din urmă exprimate prin fascinația sa crescândă pentru designul mayaș.

Finalizat în 1923 de către asistentul său din Tokyo, Arata Endo, acest hotel quijotesc a fost, potrivit lui Wright, "un sistem de grădini și grădini scufundate și grădini terasate, de balcoane care sunt grădini și logii care sunt, de asemenea, grădini și acoperișuri care sunt grădini".

Kameki și Nobuko Tsuchiura, doi tineri arhitecți japonezi care lucraseră la acest proiect, s-au alăturat echipei lui Wright în Wisconsin. Nobuko a fost prima femeie arhitect japoneză.

Deși atrăgător din multe puncte de vedere, Imperialul plutea pe o câmpie de noroi. În mai 1945 fusese parțial distrus de bombele incendiare ale USAAF și a fost ocupat de forțele americane din 1945 până în 1952. În anii 1960 se afundase și mai mult în pământ, iar în 1968 a fost demolat.

Dacă ar exista astăzi, acesta ar fi cu siguranță unul dintre hotelurile cult din lume.

1939: Fallingwater (comitatul Fayette, Pennsylvania)

Din cauza efectelor Marii Crize și a influenței tot mai mari a unei generații mai tinere de arhitecți moderni cu influență Bauhaus, cariera lui Wright a stagnat.

În 1934, Edgar J. Kaufmann, un bogat proprietar de magazine din Pittsburgh, l-a însărcinat pe arhitectul în vârstă de 67 de ani să proiecteze un refugiu montan de weekend cu vedere la cascada de la Bear Run, în Laurel Highlands, la 65 de mile sud-est de oraș.

Wright le-a scris lui Kaufmann și soției sale, Liliane: "Vreau să trăiți cu cascada, nu doar să o priviți".

Rezultatul a fost o casă extrem de originală și de frumoasă, amplasată direct deasupra apei care cade, care, deși era vădit modernă, aparținea peisajului. O structură îndrăzneață, frontul său de râu în consolă a cedat în momentul în care cofrajul de beton a fost îndepărtat, în timp ce umezeala care se infiltra din cascadă - accesibilă pe scări din camera de zi - a provocat mucegai, pe măsură ce luminile de pe acoperiș se scurgeau.

A fost greu, totuși, să nu te îndrăgostești de Fallingwater, însuși numele său abia ascunzându-l pe cel de "FLW". Împreună cu arhitectul său cu pelerină (Wright a fost întotdeauna un showman), a ajuns pe coperta revistei Time. Influenta revistă a descris casa rafinată ca fiind "cea mai frumoasă lucrare a arhitectului".

Steaua lui Wright era în plină ascensiune. Un muzeu din 1964 și în pericol de prăbușire până la sfârșitul secolului, Fallingwater a fost restaurată minunat pentru a încânta și inspira generațiile viitoare.

O rimă într-o cafenea de pe Route 381 din apropiere spunea: "Frank Lloyd Wright a construit o casă peste o apă care cade/ceea ce chiar nu ar fi trebuit să oughta". Cei mai mulți dintre noi ne bucurăm că a făcut-o.

1959: Muzeul Solomon R. Guggenheim (New York)

Visate la mijlocul anilor 1940, proiectele lui Wright pentru Guggenheim - singurul său muzeu - au fost în mare măsură împotriva arhitecturii europene moderne rectilinii care a dominat New York-ul și orașele din întreaga lume de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

O structură organică spiralată, asemănătoare mai degrabă cu o cochilie Nautilus, Guggenheim-ul finalizat a fost mai degrabă o declarație arhitecturală extrem de personală decât o analiză rațională a funcției exprimată într-o grilă de unghiuri de 90 de grade.

De la inaugurarea sa la șase luni după moartea lui Wright, la vârsta de 91 de ani (care nu încetase niciodată să lucreze), Guggenheim a fost iubit și detestat. Cei care l-au iubit s-au bucurat de sentimentul său de libertate și îndrăzneală, de ruptura arhitecturală radicală față de cea a muzeelor și galeriilor convenționale. Cei care îl detestau au fost împotriva designului său contrar.

Cum se putea aștepta de la curatori să atârne tablouri, sau de la vizitatori să le contemple, de-a lungul pereților unei spirale care urcă sau coboară continuu? Când curatorii au pus la îndoială plafoanele joase, Wright le-a spus să "taie tablourile în două".

Oricât de controversat ar fi fost, Guggenheim-ul l-a făcut pe Wright să se atașeze de mass-media din New York. În iunie 1956, el a apărut chiar și în popularul concurs TV "What's My Line? ".

În luna septembrie a anului următor, a fost subiectul nu o dată, ci de două ori, al emisiunii "The Mike Wallace Interview", sponsorizată de Philip Morris și realizată în nori de fum de țigară, abordând subiecte de la religie și sex la faimă și arhitectură. Wright devenise o legendă americană. A rămas, totuși, un individualist feroce, refuzând să se alăture vreodată Institutului American al Arhitecților.

1956: The Illinois (nerealizat)

În octombrie 1956, Wright și-a dezvăluit proiectul pentru The Illinois, un zgârie-nori senzațional de 1,5 km înălțime, în cadrul unei conferințe de presă la gargantuosul Hotel Sherman din Chicago. Cel mai înalt dintre toți zgârie-norii, The Illinois ar fi trebuit să se ridice din prodigioasele hectare verzi ale parcului din Chicago.

În mod contraintuitiv, sau cel puțin așa trebuie să fi părut, The Illinois a fost replica arhitectului în vârstă de 88 de ani la însăși ideea de oraș în general. După cum i-a spus lui Mike Wallace la televiziune, atunci când a fost presat cu privire la convingerile sale religioase, Wright a spus că l-a scris pe Dumnezeu cu "n" și nu cu "g". "N" era de la natură.

Proiectat pentru 130.000 de locatari, The Illinois a fost modul în care Wright a ținut sub control expansiunea orizontală a orașului american. Turnul de 528 de etaje, cu cele două heliporturi gemene și 56 de lifturi cu propulsie atomică, a rămas însă un vis, deși a dovedit că Wright devenise tot mai radical cu vârsta și că era, ca și de la prima promovare a caselor din preerie, un publicist extrem de talentat.

Wright a fost descris, în repetate rânduri, ca fiind narcisist și egoist. A fost, totuși, un arhitect excepțional de talentat și nu s-a îndoit niciodată de acest lucru, chiar și în fața pierderilor personale și a unor tragedii de-a dreptul tragice.

Întrebat de ocupația sa în fața unui tribunal, Wright a răspuns: "Cel mai mare arhitect din lume". Soția sa (a treia) l-a mustrat.

"Nu am avut de ales, Olgivanna", i-a spus el. "Am fost sub jurământ".

"Frank Lloyd Wright la 150 de ani: Unpacking the Archive" se află în perioada 12 iunie - 1 octombrie 2017 la Muzeul de Artă Modernă din New York.

Sursa: edition.cnn.com