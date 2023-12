Femeia din spatele celui mai faimos pachet de tarot din lume a fost aproape pierdută în istorie

Simbolurile enigmatice ale cărților de joc au devenit parte integrantă a culturii în muzică, artă și film, însă femeia care a cernut și pictat ilustrațiile celui mai utilizat set de cărți de joc din zilele noastre - pachetul Rider-Waite din 1909, publicat inițial de Rider & Co. - a căzut în obscuritate, umbrită de cel care i-a comandat acest lucru, Arthur Edward Waite.

Acum, la peste 70 de ani de la moartea sa, creatoarea Pamela Colman Smith a fost inclusă într-o nouă expoziție la Whitney Museum of American Art din New York, care pune în evidență mulți artiști subapreciați ai modernismului american de la începutul secolului XX, pe lângă nume celebre precum Georgia O'Keeffe și Louise Nevelson.

Smith, la fel ca multe alte femei artiste ale epocii, a fost victima "marginalizării realizărilor feminine", potrivit lui Barbara Haskell, curatorul expoziției.

Un set întreg de cărți de tarot de epocă ale lui Smith este prezentat în cadrul expoziției Whitney, alături de una dintre lucrările sale de vis în acuarelă și cerneală din 1903, intitulată "The Wave", care face parte acum din colecția permanentă a muzeului.

Smith a fost o figură fascinantă, dar misterioasă - o mistică care a făcut parte din societatea secretă ocultistă Ordinul Hermetic al Zorilor de Aur, care a împrumutat idei din Cabala și francmasonerie pentru propriul sistem de credințe spirituale axat pe magie și metafizică.Născută din părinți americani la Londra, Smith și-a petrecut o perioadă din copilărie în Jamaica și s-a stilizat în moda Indiilor de Vest, ceea ce a dus la apariția unor rapoarte contradictorii cu privire la faptul că era sau nu biracială. De asemenea, ea a fost prezentată ca o icoană queer de cult, deoarece a împărțit o casă cu o parteneră și parteneră de afaceri pe nume Nora Lake timp de mulți ani - deși Haskell spune că este "neclar" dacă relația lor era romantică.

În opera lui Smith, "ea era atrasă de un fel de viziune mistică a lumii", a declarat Haskell într-un interviu telefonic. Ea asculta muzică pentru a-și debloca subconștientul și se pare că avea sinestezie - o afecțiune neurologică care face ca persoana să vadă forme sau culori atunci când aude sunete. Smith lucra în tradiția simbolistă - care acorda prioritate imaginilor metaforice și emoționale în detrimentul celor cotidiene - într-o perioadă în care Statele Unite treceau prin schimbări industriale și societale masive imediat după începutul secolului XX.

"Arta ei plastică reprezintă într-adevăr acest moment în care oamenii își găsesc alinarea în preocupări mai spirituale, mai ales într-o perioadă în care industria pare să preia controlul, creând un sentiment de fragmentare și izolare", a explicat Haskell.

"Totalitatea ei

Când Waite a abordat-o pe Smith pentru a-i ilustra viziunea sa pentru un pachet de tarot reimaginat, aceasta avea 31 de ani și își expusese picturile în galeria din New York a celebrului fotograf Alfred Stieglitz, care a fost un susținător important al operei sale. Waite, ca și Smith, era membră a Ordinului Hermetic, dar ajunsese la nivelul de Mare Maestru. El studiase îndelung textele antice și scrisese altele noi pe tema misticismului și avea idei în jurul conceptului noilor cărți și a modului în care acestea ar trebui să fie ordonate.

Tarotul există încă de la începutul secolului al XV-lea în Italia, pornind de la cărțile de joc tradiționale. Cele 78 de cărți sunt împărțite în două grupuri numite Arcanele Majore și Arcanele Mici. Arcanele Majore prezintă personaje alegorice precum luna, soarele, nebunul și îndrăgostiții, în timp ce Arcanele Mici sunt împărțite în cărți numerotate și cu fețe în patru suite: baghete, săbii, cupe și pentacole. În timp ce pachetele anterioare aveau o natură mai puțin picturală, cele ale lui Smith sunt pline de imagini luxuriante care facilitează interpretarea lor de către cititor.

"El a fost cel care a instigat acest pachet, nu există niciun dubiu în privința asta", a spus Haskell. "Și probabil că a avut o contribuție destul de mare la Arcanele Majore".

Deși este posibil ca Waite să fi regizat conceptele pentru aceste 22 de cărți, imaginile au fost toate ale lui Smith. Și, din moment ce Waite era mai puțin interesat de Arcanele Mici, care cuprind 56 de cărți și care aveau adesea o grafică mai simplistă, precum cărțile de joc, acele idei erau "în totalitate ale ei", potrivit lui Haskell. Smith a finalizat cele 78 de imagini din studioul ei Chelsea din Londra, folosind cerneală și acuarelă.

Printre influențele lui Smith pentru aceste imagini s-au numărat ilustrațiile cu cerneală indulgentă ale artistului englez Aubrey Beardsley, picturile luminoase ale prerafaeliților, blocarea saturată a culorilor din tipăriturile tradiționale japoneze pe lemn și detaliile ornamentale ale Art Nouveau, potrivit lui Haskell.

Pentru eforturile sale, a primit un mic onorariu, dar nu și drepturile de autor. În prezent, s-a citat faptul că s-au vândut peste 100 de milioane de exemplare ale pachetului, dar Haskell avertizează că este dificil de estimat amploarea acestuia.

O carieră întreruptă

La numai trei ani de la publicarea pachetului Rider-Waite, Smith a încetat să mai facă artă, care nu fusese o perspectivă profitabilă pentru ea. Și-a montat ultima expoziție de artă, s-a convertit la catolicism și a cumpărat o casă în Cornwall după ce a moștenit niște bani în urma decesului unui membru al familiei. Ea și partenerul ei, Lake, s-au mutat în casă și și-au câștigat existența închiriind-o preoților. Smith s-a implicat, de asemenea, în mișcarea pentru sufragiul femeilor, precum și în Crucea Roșie, prioritățile ei părând să se fi schimbat.

"Pentru că a încetat să lucreze... a încetat să mai fie o prezență în lumea artei", a spus Haskell.

Când a lovit Marea Depresiune în 1929, efectele economice devastatoare au închis galerii și au îndepărtat arta americană de stilul decadent al Art Nouveau și au îndreptat-o spre "rezistența vieții de zi cu zi", a spus Haskell. Aceste schimbări seismice au relegat probabil scurta carieră a lui Smith la notele de subsol ale istoriei artei.

"Artiștii care lucrau, în cea mai mare parte, fie s-au îndreptat către stiluri mai realiste, fie au căzut în obscuritate", a explicat ea. Mulți dintre ei "nu au avut o reprezentare susținută în galerii".

În ciuda unei creșteri a interesului în ultimii ani, Smith nu este colecționată sau expusă pe scară largă în prezent, dar Haskell crede că întreaga sa producție merită revizitată și că Smith a fost emblematică pentru perioada căreia i-a aparținut.

"Ea a reprezentat această întreagă stare de spirit de la începutul secolului, care era aceea de a pătrunde în inconștient și de a exploata experiența intuitivă", a spus ea. "Să nu ne implicăm atât de mult în fapte concrete, raționale, ci să explorăm cu adevărat aceste tărâmuri mai emoționale".

"At the Dawn of a New Age: Early Twentieth-Century American Modernism" este expusă la Whitney Museum of American Art până în ianuarie 2023.

Imaginea de sus: "The Wave ", de Pamela Colman Smith(1903).

