Execut "recunoașterea facială" a clădirilor pentru a dezvălui secrete arhitecturale

Dar nu a fost întotdeauna exactă. Deși algoritmul Apple continuă să se îmbunătățească, acesta avea tendința de a găsi chipuri în obiecte - nu doar statui sau sculpturi de oameni, ci chiar și pisici sau pomi de Crăciun. Pentru mine, posibilitățile au devenit cele mai clare atunci când iPhoto a confundat un prieten uman al meu - îi voi spune Mike - cu o clădire numită Marea Moschee din Cordoba.

Se presupune că tavanul din fața moscheii semăna cu părul șaten al lui Mike. Stratificarea a două arcade vizigote se presupune că semăna cu zona dintre linia părului lui Mike și marginea frunții sale. În cele din urmă, aliniamentul aferent al arcurilor maure cu cuspide, cu zidăria lor de piatră dungată, semăna cu ochii și nasul lui Mike, suficient de mult pentru ca software-ul să creadă că o moschee din secolul al X-lea este fața unui om din secolul XXI.

În loc să văd acest lucru ca pe un eșec, mi-am dat seama că descoperisem o nouă perspectivă: Așa cum fețele oamenilor au trăsături care pot fi recunoscute de algoritmi, la fel și clădirile. Așa a început efortul meu de a realiza recunoașterea facială a clădirilor - sau, mai formal, "biometrie arhitecturală". Clădirile, ca și oamenii, ar putea avea și ele identități biometrice.

Cu fața la clădire

La sfârșitul secolului al XIX-lea, au fost construite gări în Canada și în Imperiul Otoman, în timp ce ambele țări încercau să își extindă controlul asupra teritoriului și influența regională.

În fiecare țară, o echipă centralizată de arhitecți a fost însărcinată cu proiectarea a zeci de clădiri cu aspect similar, care urmau să fie construite în întregul peisaj vast de frontieră.

Cei mai mulți dintre proiectanți nu fuseseră niciodată în locurile în care urmau să ajungă clădirile lor, așa că nu aveau nicio idee dacă existau pante abrupte, stânci mari sau alte variații ale terenului care ar fi putut duce la schimbări de design.

Atât în Canada, cât și în Imperiul Otoman, supraveghetorii de construcții de pe șantierele reale au trebuit să facă tot posibilul pentru a reconcilia planurile oficiale cu ceea ce era posibil pe teren. Având în vedere că comunicațiile erau lente și dificile, aceștia au fost adesea nevoiți să facă propriile modificări la proiectele clădirilor pentru a se adapta la topografia locală, printre alte condiții variabile.

Mai mult, oamenii care au realizat efectiv clădirile proveneau dintr-o forță de muncă multinațională în continuă schimbare. În Canada, muncitorii erau ucraineni, chinezi, scandinavi și nativi americani; în Imperiul Otoman, muncitorii erau arabi, greci și kurzi. Ei trebuiau să urmeze instrucțiuni date în limbi pe care nu le vorbeau și să înțeleagă planuri și desene etichetate în limbi pe care nu le citeau.

Drept urmare, propriile noțiuni culturale ale inginerilor și muncitorilor despre cum ar trebui să arate o clădire și cum ar trebui să fie construită au lăsat amprentele lor figurative asupra a ceea ce a fost construit și a modului în care arăta. În fiecare loc, există diferențe subtile. Ramele de lemn ale ferestrelor din unele stații sunt bizotate, unele acoperișuri au terminații, iar unele arcade rotunjite sunt înlocuite cu arcade ușor ascuțite.

Este posibil ca alte modificări de design să fi avut loc mai recent, odată cu renovări și restaurări. Între timp, timpul a uzat materialele, vremea a deteriorat structurile și, în unele cazuri, animalele și-au adăugat propriile elemente - cum ar fi cuiburile de păsări.

Oamenii din spatele fațadelor

În studiile de caz canadian și otoman, mulți oameni au avut ocazia să influențeze clădirea finală. Variațiile sunt destul de asemănătoare cu diferențele dintre fețele oamenilor - majoritatea oamenilor au doi ochi, un nas, o gură și două urechi, dar modul exact în care aceste trăsături sunt formate și unde sunt plasate poate varia.

Gândindu-mă la clădiri ca la niște obiecte cu identități biometrice, am început să folosesc o analiză similară cu cea a recunoașterii faciale pentru a găsi diferențele subtile din fiecare clădire. Eu și echipa mea am folosit scanere cu laser pentru a face măsurători 3D detaliate ale gărilor din Turcia și Canada. Am procesat datele brute pentru a crea modele computerizate ale acestor măsurători.

Aceasta, la rândul său, a dezvăluit mâinile constructorilor, evidențiind influențele geografice și multiculturale care au modelat clădirile rezultate.

Aceste dovezi au pus sub semnul întrebării presupunerile anterioare conform cărora clădirile, la fel ca o sculptură sau o pictură, sunt influențate în primul rând de o singură persoană. Munca noastră a arătat că, de fapt, clădirile încep doar cu desene, dar apoi invită contribuția unui număr mare de creatori, dintre care majoritatea nu ating niciodată statutul eroic de arhitect sau designer.

Până în prezent, nu există metode bune care să încerce măcar să identifice aceste persoane și să evidențieze alegerile lor artistice. Absența vocii lor a avut doar tendința de a susține ideea că arhitectura este făcută doar de indivizi geniali.

Pe măsură ce scanerele 3D devin din ce în ce mai comune, poate chiar elemente ale smartphone-urilor, metoda noastră va fi la îndemâna aproape oricui. Oamenii vor folosi această tehnologie pe obiecte mari, cum ar fi clădirile, dar și pe cele mici. În prezent, grupul nostru lucrează cu vârfuri paleoindiene, mai cunoscute sub numele de "vârfuri de săgeți", pentru a explora o istorie, o geografie și un set de circumstanțe foarte diferite de cele pe care le-am avut cu gările.

