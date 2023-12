El Helicoide: Minunea futuristă care acum rezumă spirala disperării din Venezuela

A devenit un "loc întunecat", unde își au sediul diferite forțe de poliție venezuelene, în special agenția de informații Sebin și PNB (poliția națională). Mai mulți deținuți au reclamat abuzuri în închisoare, despre care CNN a relatat.

Imediatismul și oroarea acestei situații tind să ascundă o condiție structurală pregnantă, care este cauza care stă la baza revoluției socialiste conduse de regretatul Hugo Chávez și a impasului politic care afectează astăzi Venezuela.

El Helicoide este un microcosmos al contradicțiilor înscrise în istoria modernă a Venezuelei. O promisiune de dezvoltare instantanee a "primei lumi" în mijlocul unor mahalale în continuă expansiune.

Cartea Spirala descendentă: El Helicoide's Descent from Mall to Prison (2018), pe care am editat-o împreună cu istoricul cultural Lisa Blackmore, prezintă istoria clădirii și a numeroaselor sale eșecuri și contradicții, împreună cu fotografii de arhivă și mărturii personale care atestă grandoarea inițială a clădirii și eventuala prăbușire.

Conceput inițial ca un showroom monumental pentru industriile emergente ale petrolului și mineralelor din țară, El Helicoide a fost construit între 1956 și 1961 și ar fi fost cel mai mare și mai modern mall din America.

A fost construit în partea central-sudică a orașului Caracas, pe un deal stâncos care a fost mai întâi ras în șapte niveluri în formă de helicoidală sau spirală. Apoi, dealul sculptat a fost turnat cu beton, creându-se două spirale întrepătrunse, cu trei kilometri și jumătate de rampe pentru vehicule, unde șoferii puteau parca în fața magazinelor pe care le alegeau. Structura de 645.834 de metri pătrați ar fi adăpostit 300 de magazine de lux, opt cinematografe, un hotel și un heliport, printre multe alte facilități pentru consumatori.

Cu un cost de 10 milioane de dolari (echivalentul a 90 de milioane de dolari în prezent), El Helicoide ar fi trebuit să fie dotat cu tehnologia vremii, inclusiv circuite închise de televiziune și lifturi austriece de mare viteză, făcute la comandă, care nu au reușit niciodată să iasă din cutii și au fost în cele din urmă jefuite. Cupola sa geodezică - prima dintre cele inspirate de celebrul proiect al lui Buckminster Fuller care a fost instalată în afara Statelor Unite - a fost depozitată timp de 20 de ani înainte de a fi montată într-unul dintre numeroasele proiecte de recuperare eșuate ale clădirii.

Menită să devină simbolul unui Caracas ultramodern și al unei Venezuele în dezvoltare rapidă, dimensiunile și forma îndrăzneață a El Helicoide au fost admirate pe scară largă: structura a fost prezentată în mod proeminent în cadrul expoziției Roads din 1961 a MoMA, dedicată autostrăzilor ca o nouă formă de arhitectură (El Helicoide combinând inițial transportul cu un centru comercial și de expoziții) și a apărut pe coperțile marilor reviste internaționale.

Cu toate acestea, în timp ce fotografiile cu modelele sale impresionante erau vedete în întreaga lume, șantierul din Caracas se oprea. După căderea dictatorului Marcos Pérez Jiménez (1952-1958), arhitecții clădirii - Jorge Romero Gutiérrez, Pedro Neuberger și Dirk Bornhorst - au fost suspectați că au primit ajutor financiar din partea regimului militar. Deși nu a fost niciodată documentată sau dovedită, această acuzație a fost folosită de viitorul guvern democratic, care a refuzat să garanteze creditele internaționale necesare pentru finalizarea structurii.

A apărut un litigiu complicat între firma de construcții, proprietarii magazinelor (o formă inedită de strângere de fonduri) și stat. Se pare că până și Nelson Rockefeller, care avea mai multe afaceri în Venezuela (în primul rând Creole Petroleum Corporation, care a fost timp de câțiva ani cel mai important producător de petrol din lume), a fost interesat să cumpere El Helicoide, dar birocrația a făcut acest lucru imposibil. Firma de construcții a dat faliment, iar toate lucrările la clădire au încetat în 1961, cu un an înainte de finalizarea acesteia. Lăsată în beton brut, au urmat ani de abandon. În 1975, structura a trecut în mâinile statului.

El Helicoide este înconjurat de barăci, cunoscute local ca barrios, și anume cele din San Agustín del Sur. La fel ca multe alte barrios care reprezintă în prezent mai mult de jumătate din mediul construit din Caracas, această comunitate a început ca barăci construite de migranții din mediul rural la mijlocul secolului al XIX-lea, crescând exponențial după descoperirea petrolului în 1918 și modernizarea industrială a Caracasului care a început la sfârșitul anilor 1930.

Construcția clădirii a coincis cu proiectele de amploare, conduse de stat, create pentru a demola astfel de ansambluri de locuințe informale din acea perioadă și a jucat un rol crucial în planificarea urbană a Caracasului de la jumătatea secolului trecut. Ca atare, forma futuristă din anii 1950 a El Helicoide a întruchipat contrastul dramatic dintre modernizarea alimentată de petrol, concepută pentru a propulsa țara de la o economie semi-feudală la o putere industrială a secolului XX, și enormele inegalități sociale pe care s-a bazat acest proces. Aceste disparități, care au ținut 80% dintre venezueleni în mizerie, au deschis calea Revoluției Bolivariene a lui Hugo Chávez.

Dacă acest autointitulat socialism și-ar fi respectat promisiunile, locuitorii din barrios ar fi beneficiat de locuințe și condiții de trai adecvate. În schimb, San Agustín del Sur este acum considerat unul dintre cele mai periculoase cartiere de mahala din Caracas. Locuitorii săi au avut de suferit în diferitele faze ale El Helicoide, începând cu momentul în care unele părți ale comunității au fost distruse pentru a face loc clădirii, continuând cu "marea ocupație" din 1979-1982, când 10 000 de persoane au locuit în clădire timp de trei ani în condiții dezastruoase, și suportând din 1985 un alt tip de amenințare, odată ce poliția de informații (pe atunci DISIP, în prezent SEBIN) a primit în mod oficial un contract de închiriere pe 15 ani pentru cele două niveluri inferioare ale clădirii, unde se află celulele deținuților.

Deși a deținut prizonieri politici încă de la începutul acestei ultime ocupații, rolul El Helicoide ca închisoare spiralată și centru de tortură a devenit vizibil în mod public după protestele masive din 2014 și 2017, când sute de studenți au fost luați și reținuți acolo în mod ilegal, unii timp de luni și chiar ani de zile.

Autoritățile venezuelene au negat de mult timp cazurile de tortură de acolo. De exemplu, în mai 2018, procurorul general al Venezuelei, Tarek Saab, vorbind cu CNN Espanol, a respins afirmațiile prizonierilor cu privire la tortură, extorcare și minori reținuți în interiorul centrului.

În acest an, pe măsură ce guvernul Maduro a fost tot mai mult încolțit de Adunarea Națională și de puterile internaționale care îi declară ilegitim cel de-al doilea mandat, represiunea guvernamentală s-a concentrat în mod brutal asupra barrios din Caracas. Locuitorii acestora, altădată mândri adepți ai unei revoluții bolivariene care le-a oferit speranță și demnitate, au fost cei mai afectați de eșecul acesteia. Ei luptă acum împotriva forțelor armate oficiale ale unui guvern care pretinde că îi protejează, în timp ce își lovesc comunitățile cu raiduri nocturne violente, departe de camerele de televiziune și de rețelele de socializare.

Cândva aclamat ca fiind o icoană a modernității rapide a Venezuelei, spirala descendentă a El Helicoide reprezintă, din păcate, prăbușirea unui vis național construit pe diviziuni sociale nesustenabile.

Nu putem decât să sperăm că atât țara, cât și clădirea se vor ridica din situația actuală și vor face față provocărilor unei țări ale cărei vaste rezerve de petrol încă dețin un potențial neîmplinit. Pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să se facă dreptate pentru prizonierii politici ai țării, dar și pentru masele de săraci din mediul urban, mereu prezente.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com