De la Taylor Swift la Barbenheimer, tendințele culturale care au definit anul 2023

O mare parte a lumii a răspuns la acest sentiment de normalitate restabilit cu o serie de cheltuieli de răzbunare care au sprijinit sectoarele creative aflate în dificultate (deși încetinirea ulterioară este deja în curs de desfășurare). Aceasta a fost în mare parte o veste bună pentru lumea artei, a modei și a culturii, care, într-un an definit de război și de perturbări tehnologice, au răspuns în moduri creative care au reflectat și au reproșat cele mai presante provocări ale societății.

Iată câteva dintre forțele care, în bine sau în rău, au captat zeitgeistul în ultimele 12 luni:

Cine conduce lumea? Fetele

Două dintre cele mai mari motoare ale economiei culturale au fost turnee efectuate de o pereche de femei de succes din domeniul muzicii: Beyoncé și Taylor Swift.

Turneul "The Eras Tour" al celei din urmă, care a făcut literalmente să se cutremure pământul, a devenit primul turneu cu încasări de peste 1 miliard de dolari. Cererea de bilete a fost atât de mare încât organizatorii etapei din Singapore, de exemplu, au raportat peste 22 de milioane de persoane care s-au înregistrat la pre-sale, în timp ce peste un milion de persoane au așteptat la coadă online.

Această frenezie globală l-a catapultat pe artistul de 34 de ani și mai mult în mega-stardom, a determinat o audiere în Congresul SUA cu privire la lipsa de concurență în industria biletelor, după ce Ticketmaster nu a mai putut procesa comenzile și chiar a schimbat industria turismului, hotelurile înregistrând o cerere crescută, iar companiile aeriene adăugând locuri suplimentare în jurul datei concertelor.

Între timp, turneul "Renaissance" al lui Beyoncé a adăugat peste 4,5 miliarde de dolari în economia americană, potrivit unei analize a cheltuielilor spectatorilor de la concerte realizată de firma de cercetare QuestionPro. Între timp, un economist de la Danske din Danemarca a acuzat-o pe vedetă că a contribuit la problemele de inflație ale Suediei, după ce decizia ei de a da startul extravaganței de 56 de concerte la Stockholm a dus la o creștere a prețurilor la hoteluri și restaurante din oraș.

'Barbenheimer' a impulsionat box office-ul

La fel ca Bey și Tay, "Barbie", de Greta Gerwig, a dezlănțuit puterea de cumpărare a femeilor, care au reprezentat aproximativ două treimi din publicul filmului. Lansarea simultană a filmului "Oppenheimer" de la Universal Pictures a dus între timp la o rivalitate majoră între studiouri (sau la o campanie publicitară reciproc avantajoasă) și la o trezire a mușchilor cinefililor americani.

Contrastul puternic dintre o interpretare feministă obraznică a lumii roz a lui Barbie și povestea dureroasă a tatălui bombei atomice a inspirat unele dintre cele mai bune meme-uri, glume și parodii ale anului, precum și provocarea "Barbenheimer", în cadrul căreia cinefilii au încercat să vizioneze succesiv cele două filme într-o singură zi. Fenomenul a transformat ambele filme în senzații virale și a creat un buzz care s-a tradus prin încasări de peste 2,3 miliarde de dolari în box office-ul global, "Barbie" devenind filmul cu cele mai mari încasări din istoria de 100 de ani a Warner Bros.

Cele mai mari conglomerate din domeniul modei au devenit mai mari

Conglomeratele controlează porțiuni uriașe din industria modei și au continuat să își întărească controlul asupra pieței de lux de 1,6 trilioane de dolari în acest an. Potrivit datelor din martie 2023 ale Savigny Luxury Index, un indice general de măsurare a pieței publicat de grupul de gestionare a averilor Savigny Partners, LVMH, Kering și Richemont dețin împreună 62% din piața modei de lux.

În această vară, Tapestry, compania mamă a Coach și Kate Spade, a fuzionat cu Capri, proprietarul Versace și Michael Kors, într-o tranzacție de 8,5 miliarde de dolari. Între timp, LVMH, care deține Louis Vuitton, Givenchy, Christian Dior și Fendi, printre multe altele, a devenit în aprilie prima companie europeană care a depășit 500 de miliarde de dolari în valoare de piață.

La celălalt capăt al pieței, realitatea gestionării unor mărci independente de modă de lux a părut din ce în ce mai sumbră, designerii autofinanțați confruntându-se cu o concurență acerbă, iar tinerele talente recunoscute în industrie se văd în imposibilitatea de a-și susține mărcile.

Furtul de artă și restituirea

În condițiile în care muzeele și colecționarii sunt supuși unei presiuni continue pentru a returna obiectele cu origini îndoielnice, restituirile de artă de profil înalt au continuat în acest an. Muzeul Rubin de Artă din New York și Muzeul Metropolitan de Artă din New York au returnat artefacte luate dintr-o mănăstire nepaleză din secolul al XI-lea (foto sus), precum și din situri arheologice din sud-estul Asiei; Galeria Națională a Australiei și familia regretatului miliardar american George Lindemann a promis să trimită înapoi obiecte jefuite în Cambodgia; iar SUA a anunțat că va returna 77 de obiecte în Yemen, pentru a numi doar câteva exemple.

Un caz notabil de rezistență a fost cel al British Museum, care a fost supus unor presiuni tot mai mari pentru a returna obiectele contestate din colecția sa considerabilă. Printre acestea se numără marmurile Partenonului, care de zeci de ani se află în centrul unei dispute diplomatice între Marea Britanie și Grecia - iar anul acesta, disputa s-a intensificat, ceea ce a dus la refuzul premierului britanic Rishi Sunak de a se întâlni cu omologul său grec (iar Regele Carol a stârnit sprâncene prin purtarea unei cravate cu steagul Greciei câteva zile mai târziu).

Muzeul a fost el însuși victima unui furt, după ce a descoperit în august că aproximativ 2.000 de piese din colecția sa lipseau (și, în unele cazuri, fuseseră oferite spre vânzare pe eBay). În prezent, se desfășoară eforturi de recuperare, muzeul făcând apel la public pentru returnarea comorilor sale.

Banii vorbesc, "luxul liniștit" șoptește

În condițiile în care multe părți ale lumii se confruntă cu o criză a costului vieții cauzată de creșterea inflației și de creșterea prețurilor la energie și alimente, poate că nu este o surpriză faptul că 2023 a fost anul "luxului liniștit". Ideea că bogăția ar trebui să șoptească, nu să strige, a fost reflectată într-un nou tip de simplitate redusă - pe podiumuri și nu numai - care a comunicat statutul fără a fi nevoie de logo-uri stridente sau de un stil care să te dea pe spate.

Emisiunea "Succession" de la HBO, care și-a încheiat cel de-al patrulea și ultimul sezon în luna mai, a contribuit la aducerea în prim-plan a tendinței de "bogăție ascunsă", protagoniștii ultra-bogați ai emisiunii optând adesea pentru un stil de bază elevat (hainele de lucru ale lui Shiv Roy și șepcile de baseball ale lui Kendall Roy au fost printre numeroasele subiecte de discuție din punct de vedere vestimentar ale emisiunii). La fel a făcut și garderoba lui Gwyneth Paltrow în sala de judecată, de profil înalt, dar fără prea mult tam-tam, care a generat, probabil, mai multe titluri decât accidentul de schi care a făcut obiectul procesului.

În curând, Prada își prezenta noua colecție de îmbrăcăminte pentru bărbați ca fiind "o regândire a lucrurilor simple", iar designerul cult Phoebe Philo își lansamult așteptata marcă omonimă cu o colecție de debut definită de o eleganță discretă. În altă parte, tendința - care nu trebuie confundată cu minimalismul - s-a extins la ceasuri, accesorii și chiar hoteluri (a se vedea noul "anti-hotel" al bijutierului Chopard în inima Parisului).

Grevele au paralizat Hollywood-ul - și covorul roșu

Timp de aproape patru luni în acest an, Hollywood-ul a intrat în grevă, actorii solicitând majorarea salariilor și a drepturilor reziduale, care s-au diminuat în era serviciilor de streaming care evită redevențele convenționale și rareori dezvăluie cât de des este vizionat conținutul. Biroul de Statistică a Muncii din SUA a raportat că actorii au câștigat în medie 27,73 dolari pe oră anul trecut și a precizat că mulți dintre ei nu sunt plătiți pe tot parcursul anului. De asemenea, scenariștii au intrat în grevă, ceea ce a dus la oprirea producțiilor de film și televiziune.

Ceremoniile de decernare a premiilor au fost reduse sau amânate, ceea ce a dus la apariția unor covoare roșii neobișnuit de discrete. Și, deși aceasta a fost o veste proastă pentru make-up artiștii și stiliștii celebrităților, care au pierdut o sursă importantă de venit, a oferit, de asemenea, influencerilor și modelelor o șansă de a intra în lumina reflectoarelor lăsată liberă de vedetele de cinema.

În noiembrie, sindicatul actorilor SAG-AFTRA a ajuns în cele din urmă la o înțelegere cu marile studiouri. Acordul, care va expira în mai 2026, include creșteri salariale, angajări pe o durată mai lungă, beneficii mai bune, garanții privind drepturile de autor și protecție împotriva utilizării de către studiouri a inteligenței artificiale - un alt punct important de conflict atât pentru actori, cât și pentru scenariști.

Inteligența artificială a continuat să îi deranjeze pe creatori

Scenariștii și actorii nu au fost singurii îngrijorați de faptul că AI le pune în pericol mijloacele de trai. Autori precum George R. R. Martin, Jodi Picoult și John Grisham s-au alăturat unui proces colectiv împotriva OpenAI, compania din spatele ChatGPT, susținând că aceasta a folosit lucrări protejate prin drepturi de autor în timp ce își antrena sistemele pentru a crea răspunsuri mai asemănătoare cu cele umane. Peste 10 000 de autori, printre care James Patterson, Roxane Gay și Margaret Atwood, au semnat, de asemenea, o scrisoare deschisă prin care solicită liderilor din industria inteligenței artificiale să obțină consimțământul autorilor atunci când le folosesc operele pentru a antrena modele lingvistice de mari dimensiuni - și să îi compenseze în mod echitabil atunci când o fac.

Între timp, artiștii vizuali au găsit modalități de a lupta împotriva utilizării operelor lor de către AI fără consimțământul lor - datorită, în parte, unor programe precum Glaze, care păcălește modelele AI să citească imaginile în mod diferit față de ochiul uman (de exemplu, o pictură în ulei ar putea arăta ca un desen în cărbune) și PhotoGuard, care le împiedică să manipuleze imaginile.

Alte domenii s-au confruntat, de asemenea, cu concurența tehnologiei emergente - în aprilie, o imagine generată de AI a câștigat chiar și un premiu Sony World Photography Award. Dar mulți creatori au îmbrățișat potențialul acestor evoluții, de la prima bandă desenată manga generată de AI din Japonia până la colecții întregi de modă concepute cu ajutorul acestei tehnologii.

NFT-urile ating noi minime

Dacă creșterea și scăderea spectaculoasă a prețurilor NFT a fost una dintre cele mai importante povești din 2022, anul acesta a oferit realități pe termen lung mai sumbre pentru pasionații de jetoane. Și, în condițiile în care volumele de tranzacționare au stagnat, unele dintre firmele și figurile din spatele acestor obiecte de colecție susținute de celebrități s-au confruntat cu un nou val de acțiuni în justiție.

În aprilie, investitorii i-au dat în judecată pe creatorii NFT-urilor Bored Ape, Yuga Labs, printre alții, pentru promovarea "înșelătoare" a token-urilor și pentru că au umflat în mod artificial prețurile acestora. (La momentul respectiv, compania a declarat pentru CNN că afirmațiile erau "complet lipsite de merit sau de bază factuală"). Starul de fotbal Cristiano Ronaldo se confruntă, de asemenea, cu un proces colectiv de 1 miliard de dolari pentru promovarea sa pe bursa de cripto-monede Binance, inclusiv vânzarea de NFT-uri ale sale. În altă ordine de idei, un juriu federal din New York a constatat că versiunile NFT ale unui artist ale celebrelor genți Birkin de la Hermes au încălcat drepturile de marcă ale casei de lux.

Cu toate acestea, având în vedere că prețurile Bitcoin au crescut în ultimele luni, unii analiști cripto și-au exprimat speranța că "iarna NFT" ar putea în sfârșit să se încheie. Dar, în ciuda unei creșteri relativ sănătoase a vânzărilor din noiembrie, este un drum lung, foarte lung înapoi - chiar și până la înălțimi mai recente.

Tiare, drepturi pentru transsexuali și agitație la Miss Universe

Indiferent ce loc - dacă credeți că are - concursul Miss Universe în epoca modernă, concursul din acest an a generat mai multe subiecte de discuție decât oricare altul din memoria recentă. Într-o victorie pentru incluziunea LGBTQ, competiția a avut pentru prima dată două femei trans pentru prima dată, după ce Marina Machete și Rikkie Kollé au fost selectate pentru a reprezenta Portugalia și, respectiv, Olanda.

Triumful s-a transformat în agitație cu doar câteva zile înainte de finala din El Salvador, când proprietarul Miss Universe, JKN Global Group, a cerut intrarea în faliment. Dar, deși compania thailandeză de distribuție media a reușit totuși să organizeze un spectacol de succes - cu rochii de seară elegante și câteva "costume naționale" încântător de bizare - ceea ce a urmat a fost și mai dramatic.

După ce Sheynnis Palacios din Nicaragua a devenit prima reprezentantă a țării care a revendicat tiara, directoarea francizei Miss Nicaragua, Karen Celebertti, a fost acuzată de conspirație și trădare. Celebertti, care, alături de soțul și fiul ei, este acuzată că este implicată într-un complot pentru răsturnarea guvernului, a demisionat ulterior. (Celebertti nu a răspuns solicitării CNN de a comenta, dar a scris pe Instagram că a lucrat în mod transparent și "cu zel și efort pentru a înălța numele patriei mele").

Ape agitate pentru casele de licitații

La licitațiile din acest an au fost puse la bătaie câteva obiecte de mare valoare, deși doar două au atins pragul consacrat de nouă cifre: O capodoperă a lui Picasso intitulată "Femme à la montre", care a fost adjudecată cu peste 139 de milioane de dolari, devenind a doua cea mai valoroasă lucrare a artistului spaniol pusă vreodată sub ciocan, și ultimul portret al lui Gustav Klimt, care a devenit cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată la o licitație europeană, când a ajuns la echivalentul a 108 milioane de dolari la Londra.

Cu toate acestea, în general, vânzările au fost slabe. Christie's, de exemplu, a raportat o scădere a vânzărilor de 2,2 miliarde de dolari de la an la an 2023, în timp ce Philips a înregistrat un declin de aproape 40% în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Giganții licitațiilor au căutat să își diversifice ofertele, mai multe vânzări importante de adidași și de memorii sportive având loc în 2023. Dar succesul lor este susținut de vânzările de artă de primă mână, care, potrivit unei analize recente realizate de Artsy, au scăzut dramatic: În acest an, primele 100 de loturi de licitație s-au vândut pentru un total de 2,4 miliarde de dolari, comparativ cu 4,1 miliarde de dolari în 2022.

La fel ca muzeele, casele de licitații s-au confruntat, de asemenea, cu un control asupra originii obiectelor care le trec prin ușile lor. În septembrie, Christie's a anulat o vânzare de bijuterii deținute de răposata miliardară Heidi Horten, după ce grupuri de apărare a evreilor și organizații pentru drepturile omului au exprimat îngrijorarea că soțul ei a acumulat averea familiei lor prin achiziționarea de afaceri evreiești care au fost vândute sub presiune în Germania nazistă.

Descoperiri surpriză

Gunoaiele unora sunt comorile altora, iar în 2023 mai mulți cumpărători norocoși au găsit pietre prețioase și au obținut profituri frumoase. Magazinele de vechituri din Marea Britanie s-au dovedit a fi deosebit de profitabile, un cuplu din Marea Britanie cumpărând o vază minusculă a unui artist japonez de ceramică pentru echivalentul a 3,30 dolari, care a fost evaluată ulterior la aproape 12.000 de dolari, în timp ce un colecționar anonim a vândut două borcane din dinastia Qing pentru peste 74.000 de dolari, după ce le cumpărase într-un lot de ceramică pentru doar 25 de dolari.

În SUA, o pasionată de antichități a văzut cum achiziția sa de 4 dolari a atras un preț de vânzare de 191.000 de dolari la licitație, după ce s-a dovedit a fi un tablou de N.C. Wyeth, pierdut de mult timp (New York Times a relatat ulterior că vânzarea a eșuat la un moment dat, înainte ca un cumpărător să îl achiziționeze pentru o sumă cu șase cifre nedezvăluită). Apoi, la începutul acestei luni, o cumpărătoare din Richmond, Virginia, a obținut un profit uriaș atunci când vaza de sticlă pe care a cumpărat-o cu 3,99 dolari de la Goodwill s-a vândut cu peste 107.000 de dolari după ce a fost identificată ca fiind opera arhitectului italian Carlo Scarpa.

Alte descoperiri din lumea artei au venit prin intermediul unor atribuții corectate - cum ar fi un tablou vândut la licitație pentru 15.000 de dolari care a ajuns la aproape 14 milioane de dolari luna aceasta după ce a fost identificat ca fiind un Rembrandt. Au existat și returnări surpriză, inclusiv un tablou furat de Van Gogh care a fost livrat unui detectiv de artă olandez într-o geantă IKEA.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com