De ce iubesc răufăcătorii din filme arhitectura modernă

Antagonistul lui Bond, asasinul Francisco Scaramanga, și-a fortificat ascunzătoarea într-un carst calcaros impunător. Când 007 intră în casa izolată, Nick Nack, omul de încredere al lui Scaramanga, apasă un întrerupător de la postul de control al casei, trimițându-l pe erou într-o vertiginoasă casă de groază luminată în roșu.

Arhitectul Chad Oppenheim, stabilit în Miami, a văzut pentru prima dată filmul și ascunzătoarea lui Scaramanga când avea șapte ani. A fost începutul unei obsesii pentru bârlogul suprem. "Fie puteam să devin un super-răufăcător și să construiesc unul dintre aceste (bârloguri), fie să devin arhitect", a spus el.

Oppenheim își explorează drumul mai întunecat pe care nu l-a străbătut în "Lair", o carte recentă a editurii Tra Publishing, care redă 15 locuințe extrem de secrete în desene arhitecturale alb-negru. Printre acestea se numără ascunzătoarea alpină nordică din "Ex Machina", casa subacvatică păianjenată din "The Spy Who Loved Me", locuința elegantă de pe Muntele Rushmore din "North By Northwest" și sinistrul sediu brutalist al Wallace Corporation din "Blade Runner 2049".

În general, vizuinile au puncte comune: Sunt imaculate, impresionante, de înaltă tehnologie, de altă lume, adesea nepractice și se bazează în mare măsură pe principiile modernismului. Cartea își pune întrebarea: De ce locuiesc băieții răi în case bune?

"Vizuinele răufăcătorilor au întotdeauna cea mai sexy arhitectură, invitându-te să fii personajul negativ", a declarat Leah Greenblatt, criticul-at-large al Entertainment Weekly, în cadrul unui panel organizat la New York pentru această carte. În afară de casa titulară din copilărie din "Skyfall", a întrebat ea, "are James Bond măcar o casă?". Oppenhenheim s-a gândit și la ideea ascunzătorii eroului - Peștera Liliacului, Fortăreața Singurătății - dar, în general, consideră că super-răufăcătorii au "un pic mai multă profunzime", a spus el.

Oppenheim și echipa sa au elaborat o rubrică pentru a stabili care ascunzători au fost selectate în final - și ce a contat ca adevărate răufăcătorii. "În primul rând, în primul rând, vizuinele trebuiau să fie aspiraționale. De asemenea, trebuiau să fie incredibil de frumoase din punct de vedere arhitectural", a explicat el. Ei au omis conacul somptuos proiectat de John Lautner al regizorului de filme porno Jackie Treehorn din "The Big Lebowski", nu l-au considerat un antagonist adevărat. Fortăreața de focuri infernale a lui Darth Vader din "Războiul Stelelor" a pierdut, de asemenea, în favoarea Stelei Morții, deoarece Oppenheim a decis că nimeni nu ar vrea cu adevărat să trăiască pe o planetă vulcanică nesustenabilă.

De asemenea, au optat pentru băieți răi care aveau viziuni mărețe pentru umanitate, nu atât de mult natura brutală a unor criminali în serie precum Hannibal Lecter. "Sunt foarte utopici, într-un fel, în sensul că ei cred că de fapt fac lucrurile corecte - ca majoritatea megalomanilor", a spus Oppenheim. Arhitectura aleasă de ei reprezintă personalitățile lor colorate. "Mulți dintre acești răufăcători fie vor să fie domni din lumea veche, fie vor să fie super hipermoderni, și nu există cu adevărat o cale de mijloc", a remarcat Greenblatt - cu excepția exteriorului high-tech, asemănător cu interiorul "Downton Abbey" al arahnidei marine a lui Karl Stromberg, a recunoscut ea.

"Lair" examinează modul în care arhitectura modernistă, futuristă și utopică a fost asociată mult timp cu amoralitatea. De-a lungul secolelor XX și XXI, casele elegante, în egală măsură minimale și extravagante, din sticlă, oțel și beton, au devenit arhetipul locuinței recluzatului idealist cu ambiții năstrușnice.

"Arhitectura domestică modernă a ajuns să fie identificată aproape exclusiv cu personaje malefice, instabile, egoiste, obsesive și conduse de plăcerea cărnii", scrie Joseph Rosa într-un eseu din carte. "Dacă ar mai fi fost în viață, acest lucru i-ar fi șocat temeinic pe pionierii modernismului, care și-au imaginat că mișcarea lor facilitează un mod de viață sănătos, onest și moral."

În timp ce viața de familie la televizor a fost cel mai adesea descrisă în decoruri confortabile, tradiționale, săpăturile moderniste au fost rezervate burlacilor rătăcitori - cum ar fi Don Draper din "Mad Men", care își părăsește casa colonială suburbană cu Betty pentru linii mai curate și un nou interes amoros în Manhattan.

Arhitectura modernă nu a fost la fel de ușor îmbrățișată de americani. În plus, subliniază Rosa, neîncrederea în tehnologie după cel de-al Doilea Război Mondial a adâncit ideea că progresul și inovația ar putea fi periculoase.

Designerii de producție fac adesea referire la formele monumentale de beton turnat ale Brutalismului sau la ideile sociale colective ale Constructivismului pentru a construi decoruri distopice. Buncărul proiectat de Ken Adams în "Dr. Strangelove" și blocurile sumbre din "Portocala mecanică" urmează această linie. În cadrul panelului, criticul de film Chris Nashawaty a comentat constructivismul: "Este o arhitectură a propagandei și, la fel ca toți acești răufăcători, dictatori sau conducători comuniști... este vorba de a convinge oamenii că există putere, gândire și putere."

Dar mulți super-răufăcători sunt atrași și de lumea naturală. Astfel de înclinații își găsesc o influență improbabilă în Frank Lloyd Wright, a cărui mișcare de arhitectură organică predica o simbioză cu mediul înconjurător. Hollywood-ul își găsește adesea ascunzătorile preferate în proiectele arhitectului și protejatului lui Wright, John Lautner: casele de observație din Hollywood Hills din "Body Double" și "Lethal Weapon 2" și ascunzătoarea din deșert din "Diamonds Are Forever". Prezența lui Wright apare din nou în "North By Northwest". Hitchcock i-a cerut arhitectului să construiască casa cocoțată în vârful Muntelui Rushmore, dar nu și-a putut permite și a construit, în schimb, un decor inspirat de lucrările arhitectului.

Exploatarea puterii naturii însăși este cea mai mare realizare a ambiției. În "The Incredibles", casa din insula vulcanică a lui Buddy Pine se mândrește cu un perete făcut din lavă. "Războiul Stelelor" Steaua Morții seamănă cu o lună, dar are puterea de a distruge lumi întregi - o idee care a fost extrasă din istorie: SUA, Uniunea Sovietică și Germania nazistă au luat în considerare potențialul unui satelit orbital mortal.

Oppenheim vede o legătură între propriile noastre comportamente distructive și impulsul ticălosului de a domina natura. "Am încercat cu adevărat să cucerim planeta. (Civilizația (noastră) a manipulat natura în avantajul său și nu facem decât să construim din ce în ce mai mult", a spus el.

Răufăcătorii reprezintă cele mai rele înclinații ale noastre, cu viziuni grandioase și distructive. Ei își folosesc ascunzătorile pentru a se retrage de umanitate, refugiindu-se în spații imaculate, în sistemele lor complicate de apărare și în intimitatea unor camere secrete sau a unui lac de crater vulcanic îndepărtat.

Dar dorințele lor sunt, în cele din urmă, foarte umane. "Aceste bârloguri își bat joc de întreaga idee de domesticitate, pentru că, într-un fel, asta este ceea ce își doresc", a declarat Nashawaty. "Ei vor aceste case mari. Ei vor ceea ce vrea toată lumea".

"Lair Radical Homes And Hideouts Of Movie Villains" este disponibil acum la Tra Publishing.

Acest articol a fost actualizat pentru a reflecta locația din film a ascunzătorii lui Scaramanga din "The Man with the Golden Gun", în loc de locația din roman.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com