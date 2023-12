Ce înseamnă să fii goth, potrivit unui membru fondator al trupei The Cure

Viața lui Tolhurst, care a cântat la tobe și la clape pe unele dintre cele mai apreciate albume de la sfârșitul anilor 1970 și anii '80, arată mult diferit acum. El este încă muzician, având în pregătire un album împreună cu contemporanii și veteranii scenei, Budgie și Jacknife Lee. Dar acum are timp să facă podcast, să urmărească concertele fiului său și să scrie o carte sau două.

Și totuși, la mai bine de 40 de ani după ce cel de-al doilea disc al trupei The Cure, "Seventeen Seconds", a consolidat statutul grupului ca furnizori talentați de sunete întunecate și sinistre, goth-ul este încă în centrul viziunii sale asupra lumii, a oamenilor pe care îi întâlnește și a muzicii cu care se conectează.

"Cred că, odată ce găsești ceva care ți se potrivește, nu vrei să îl lași în urmă - te adaptezi", a spus el într-un interviu telefonic.

Aceasta este ideea centrală a noii sale cărți, "Goth: O istorie": Goth nu este un mod de a se îmbrăca sau un gen de muzică, ci o lentilă prin care să vezi lumea. Goth este pentru toată lumea, scrie Tolhurst, și nu este o "fază" pe care cineva trebuie să o depășească.

"Viața mea în Goth a servit ca un fel de meditație comună inversă", scrie Tolhurst. "Explorând împreună întunericul cărților, filmelor, muzicii și picturilor, am evadat pentru un scurt moment pentru a înțelege mai bine locul în care ne aflam cu toții în timp și spațiu. Am continuat să plutim, dar acum (eram) un pic mai eliberați".

Ce înseamnă să fii goth

Goticul este încă frecvent zugrăvit într-un "mod comic" - machiaj puternic, atitudine meditativă, obsesie ocultă - a spus Tolhurst. Luându-l în derâdere sau concentrându-se doar pe capcanele sale estetice, oamenii care nu "înțeleg" goth-ul îl "defrișează" efectiv, a spus el. Nu este de mirare că goth-ul rezonează cu cei care se simt neînțeleși.

Realitatea goth-ului, a spus Tolhurst, este o fascinație față de "toate acele lucruri la care, ca și cultură, nu ne place să ne uităm imediat - moartea, întunericul".

"Sună paradoxal, dar este o afirmare a vieții", a spus el. "Nu trebuie să ne fie atât de frică".

Goth s-a născut din punk, scrie Tolhurst, care la rândul său a fost un răspuns la tulburările și lipsa de speranță din Anglia anilor 1970, unde șomajul era galopant, discriminarea rasială viza comunități vibrante precum Brixton din Londra, iar cei care contestau status quo-ul erau ostracizați. Tolhurst și co-fondatorii trupei The Cure, Robert Smith și Michael Dempsey, au văzut acest lucru cu ochii lor atunci când s-au aventurat în Londra în adolescență, fiind curioși, fiind martori la ciocnirile dintre poliție și cetățeni și la spectacolele irascibile ale artiștilor punk și post-punk.

Dar acolo unde punk-ul este adesea nihilist - gândiți-vă la refrenul batjocoritor al Sex Pistols din "God Save the Queen": "Nu există viitor/nu există viitor pentru voi!" - goth-ul este ceva mai romantic în evaluarea sa lucidă a stării lumii, a spus Tolhurst. Goth-ul are un fler pentru teatru, inspirându-se din artă și literatură pentru a articula teme precum dragostea distructivă și pierderea dureroasă - fără a fi obosit, dar nici învins.

O parte din ceea ce l-a atras pe Tolhurst în goth și motivul pentru care continuă să se considere goth este "filosofia sa incluzivă", a spus el. Goth-ul a fost un refugiu pentru neadaptați de toate felurile și nu a exclus pe nimeni care se vedea în el, a spus el: "Dacă spui că te bagi, te bagi".

Tolhurst scrie despre infamul Batcave, un club din centrul Londrei unde goths de toate felurile puteau să se împărtășească și să danseze pe muzica vrem ii - Bauhaus, The Cure, Siouxsie and the Banshees, trupa de început a lui Nick Cave, The Birthday Party. Atâta timp cât puteau plăti biletul de intrare și erau suficient de mari pentru a intra, erau bineveniți, scrie Tolhurst, indiferent dacă erau îmbrăcați în sacou sau în piele neagră. Și pentru că comunitatea gay era adesea ostracizată violent în Londra anilor '70 și '80, londonezii homosexuali au găsit siguranță și la Batcave, scrie Tolhurst.

Crescând în stil goth și învățând de la Siouxsie Sioux

Cea mai mare parte din "Goth" relatează educația lui Tolhurst în scenele post-punk și goth: Prinderea unui spectacol timpuriu al trupei The Clash, condusă de un Joe Strummer electrizant, care a consolidat interesul lui Tolhurst de a urma o carieră muzicală; turneul alături de Siouxsie and the Banshees, primul gust real al trupei de pe șosea; descoperirea lui Ian Curtis și a trupei sale Joy Division înainte de moartea lui Curtis prin sinucidere la vârsta de 23 de ani.

Siouxsie Sioux, în special, a fost un profesor important pentru Tolhurst și colegii săi de trupă. Pe scenă, ea se țopăia și se zbătea, ochii ei dispărând în machiajul gros și negru al ochilor. Cu toate acestea, nu tolera teatrul din partea publicului său. În carte, Tolhurst își amintește cum o privea pe Siouxsie, seară de seară, de pe marginea scenei, după ce trupa deschidea pentru ea, "călcând în picioare (degetele)" skinheads care se înghesuiau în fața scenei pentru a o batjocori pentru că era, scrie Tolhurst, "o femeie care își stăpânea complet mediul înconjurător".

Ura cu care s-a confruntat a venit și din interiorul industriei, care, potrivit lui Tolhurst, era încă foarte misogină, în special față de iconoclaști precum Siouxsie.

"Ea nu lua prizonieri, ceea ce a fost grozav", a spus el la telefon. "Dar există o ierarhie în industria muzicală, iar aceasta este plină de bătrâni care nu știau cum să se descurce cu ea."

Tolhurst îi aduce un omagiu lui Siouxsie și femeilor dinamoviste necunoscute ale muzicii gotice: Nico, ale cărei colaborări cu The Velvet Underground au dat tonul întunecat pentru femeile din rock; Julianne Reagan de la All About Eve și spiritualitatea cu care a abordat compunerea de cântece; Gitane DeMone de la Christian Death, care a continuat să meargă în turneu cu grupul hardcore în timp ce era gravide.

"Ar trebui să li se recunoască foarte mult meritul de a fi schimbat modul în care oamenii priveau femeile în muzică", a spus el. "Au fost pioniere, absolut. M-au învățat cum lumea poate fi diferită într-un mod bun."

Cum au redefinit The Cure discurile "gotice" ale formației The Cure genul muzical

Robert Smith, solistul trupei The Cure, a contestat afirmațiile potrivit cărora grupul este o formație "goth". Dar sufletul întunecat și romantic al goth-ului se regăsește în mare parte din discografia trupei, în special, a spus Tolhurst, în albumele de la al doilea până la al patrulea - "Seventeen Seconds", "Faith" și "Pornography" - trei dintre cele mai întunecate din punct de vedere sonor ale grupului și cele mai apreciate de critici. (În carte, Tolhurst oferă un indiciu util pentru a identifica un imn gotic - este "de obicei despre moarte și dragoste în același cântec").

Înregistrarea acestor albume a fost adesea tumultuoasă, scrie Tolhurst, deoarece trupa a pierdut și a câștigat noi membri. Smith și-a împărțit timpul ca chitarist de rezervă pentru Banshees, iar grupul a fost zdruncinat de moartea unor persoane dragi. Dar Tolhurst descrie acei ani ca fiind unele dintre cele mai satisfăcătoare experiențe din cariera sa muzicală. (Notă: Fanii The Cure care caută informații despre plecarea lui Tolhurst din trupă și revenirea intermitentă în trupă și despre relația sa cu Smith vor găsi mai multe răspunsuri în cartea anterioară a lui Tolhurst, "Cured: The Tale of Two Imaginary Boys").

"Întreaga rațiune de a fi a trupei The Cure se regăsește chiar în acele trei albume", a spus el. "Ele sunt în mare măsură un jurnal al vieții noastre de atunci, așa că este întotdeauna special să le asculți (pe acestea) și să te gândești la asta."

Criticii și ascultătorii care nu se potriveau cu înclinația The Cure pentru scara minoră îi întrebau adesea pe Tolhurst și pe colegii săi de trupă dacă muzica lor îi va face pe fanii lor "cu înfățișare deprimată" să cadă doar mai adânc în disperare, a spus Tolhurst.

"Aș spune: "nu, aveți partea complet greșită a bățului"", a spus el. El a dat din cap la piesa omonimă de pe "Pornography", un cântec dens și amenințător al cărui înțeles este greu de ghicit. Dar ultimele cuvinte pe care le cântă Smith - "Trebuie să lupt cu această boală/ Să găsesc un leac" - sunt despre cum să faci față, să supraviețuiești și să găsești o cale prin sumbră, a spus Tolhurst.

"Este vorba despre consolare", a spus el. "Nu trebuie să fie o consolare în culori trandafirii care are unicorni și inimi și "totul va fi bine". Recunoaște întunericul și melancolia. Și din asta vine salvarea".

Viitorul goth-ului este luminos - atât de luminos pe cât poate fi goth-ul

Goth-ul este viu și sănătos astăzi, a spus Tolhurst, chiar dacă arată și sună diferit față de cum arăta pe vremea când The Cure înregistra piese goth iconice precum "A Forest". Și el aude influența The Cure și a contemporanilor săi în această nouă generație: "Nu ar fi existat Billie Eilish" fără Siouxsie Sioux, a spus el.

Autorul și academicianul irlandez Tracy Fahey îi spune lui Tolhurst în "Goth: A History" că "goticul este un mod care răspunde la criză". Pandemia și tulburările politice au schimbat din nou lumea - iar goth-ul se va "autoregenera" în rândul celor care simt că nu se încadrează în curentul principal, a spus Tolhurst.

Tolhurst a spus că se gândește la oamenii din orașele mai mici care au găsit o comunitate în muzica The Cure și a altor grupuri - la ei se gândea când a spus că l-a convins pe un Smith sceptic să accepte includerea grupului în Rock & Roll Hall of Fame în 2019.

"Văd că toți acești oameni trăiesc în locuri mici - calea lor de ieșire am fost noi", a spus el. "Sunt foarte onorat și mândru de asta. Asta este ceea ce face ca (goth) să continue".

Sursa: edition.cnn.com