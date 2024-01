Ce dezvăluie aceste picturi impresioniste despre alăptarea în secolul al XIX-lea

Deși arta lui Manet și a discipolilor săi este cunoscută mai ales pentru peisajele însorite și scenele de petrecere a timpului liber parizian, multe dintre aceste picturi spun povești umane complicate. Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas și Berthe Morisot înfățișează alăptarea ca fiind exemplul perfect al muncii invizibile a femeilor.

În secolul al XIX-lea, alăptarea - în care femeile erau plătite pentru a alăpta copilul altcuiva - era practicată pe scară largă în Europa.

Alăptarea este o practică veche, dar în Parisul secolului al XIX-lea, pe măsură ce tot mai multe femei mergeau să lucreze în noul oraș modern proiectat de Georges-Eugène Haussmann, aceasta era o industrie în plină expansiune. Moașele rurale (în mod ideal în vârstă de 20 de ani, cu o stare de sănătate bună, cu dinți puternici și lapte alb și gros) erau angajate în mod regulat pentru a îngriji copiii femeilor din clasa de jos și de mijloc din mediul urban și erau una dintre cele mai apreciate servitoare domestice din casele burgheze.

CITEȘTE MAI MULT: Cum a devenit o operă de artă din 1989 un punct de reper în prima linie a bătăliei pentru dreptul la avort

Cu toate acestea, în urma descoperirilor științifice ale chimistului francez Louis Pasteur privind modul în care se răspândesc bacteriile, precum și a publicațiilor medicale care promovau beneficiile pentru sănătate ale laptelui matern, alăptarea maternă a început să fie favorizată în detrimentul celei umede. De asemenea, ideologiile politice catolice conservatoare și liberale au fuzionat pentru a încuraja alăptarea ca fiind un element central al feminității moderne.

Alăptarea nu a fost o temă obișnuită în impresionism, dar modul în care este tratată de Degas, Renoir și Morisot oferă o perspectivă fascinantă asupra modului în care erau percepute femeile care o practicau.

"La cursele de cai la țară" de Edgar Degas (1869)

În "La cursele de la țară" (1869) vedem o familie bogată, imaginea succesului modern, într-o trăsură de lux. Mama și doica (identificată prin ținuta și sânul expus) sunt așezate împreună, în timp ce tatăl, îmbrăcat elegant, și buldogul (o imagine a domesticității moderne) privesc amândoi direct la copil și la sân.

După cum remarcă criticul de artă Gal Ventura în studiul său enciclopedic despre alăptarea în artă, există aici legături cu sexualitatea, care stabilesc legături între doică și prostituată, o figură pe care Degas o înfățișa adesea. Ambele erau femei muncitoare care își vindeau corpul, sau mai degrabă funcțiile corporale, pentru profit, unor familii bogate. Cu toate că asistenta medicală era mai aproape de Madonna decât de o prostituată.

CITEȘTE MAI MULT: Inteligența artificială poate produce artă premiată, dar încă nu poate concura cu creativitatea umană

Ceea ce Degas evidențiază aici - prin intermediul convergenței privirii masculine, a corpului feminin la lucru și a temei petrecerii timpului liber în mediul urban - este prezența omniprezentă a capitalismului și a schimbului modern chiar și în cadrul unei picturi care are ca punct central aparent timpul liber.

"Maternitate" de Pierre-Auguste Renoir (1885)

Schimbarea către alăptarea maternă este observată într-o serie de lucrări realizate de Renoir în anii 1880, care o înfățișează pe viitoarea sa soție Aline alăptându-l pe primul lor fiu născut, Pierre. Aline era o croitoreasă de la țară și, prin urmare, faptul că o vedea alăptând la sân era mai puțin șocant pentru un public burghez încrâncenat.

În prima fotografie din această serie intitulată "Maternitate", Renoir o arată pe Aline stând pe un copac căzut, arătând foarte bine ca o țărancă cu fața roșcată, cu pălăria de paie și hainele ponosite. Ea este, de asemenea, sexualizată prin sânul ei plinuț și proeminent și prin privirea directă.

Sânii, scrie Ventura, "sunt un scandal pentru patriarhat, deoarece perturbă granița dintre maternitate și sexualitate".

Aline pare fericită, la fel ca Pierre, dar ceva nu este în regulă. Asocierea de către Renoir a soției sale care alăptează cu lumea naturală este supărătoare. Reprezentarea face ecou la afirmația feministei Simone de Beauvoir din "Al doilea sex" despre cum, sub patriarhat, prin capacitatea femeii de a alăpta și de a deveni mamă, "femeia este doar un animal domesticit de sex feminin". Natura ei senină sugerează, de asemenea, că alăptarea nu este un efort sau o "muncă".

"Sora umedă Angèle hrănind-o pe Julie Manet" de Berthe Morisot (1880)

În micul tablou al lui Berthe Morisot, "The Wet Nurse Angèle feeding Julie Manet" (1880), este cea mai evidentă legătură dintre artă, muncă și bani.

Pictat în nuanțe orbitoare de alb, roz și verde, tabloul dezvăluie figurile amestecate ale bebelușului lui Morisot și ale femeii angajate pentru a-l îngriji în casa familiei. Situația în sine este radicală - o artistă, mai degrabă decât un artist, pictează o femeie care își alăptează copilul, nu din instinct de creștere, ci pentru bani. Dar modul în care este pictat tabloul este cel care îl face atât de fascinant.

Ceea ce șochează privitorul nu este sânul gol, ci ferocitatea tușelor de pensulă care acoperă pânza neterminată, îmbinând carnea, figura, rochia și fundalul în tușe groase, inegale, care pornesc într-o multitudine de direcții. Există ceva extrem de expresiv în această pictură pe care poate doar o mamă îl poate simți.

CITEȘTE MAI MULT: Cum mi-au reamintit imaginile din câmpul de adâncime James Webb că prăpastia dintre știință și artă este artificială

Frenezia fizică a picturii comunică munca manuală. Acesta este un tablou furios despre maternitate și despre actul de a picta. Este o pictură despre munca ascunsă în crearea unui produs artistic și una în care atât laptele, cât și pictura sunt, așa cum a observat pentru prima dată istoricul de artă feminist Linda Nochlin, "produse care sunt produse sau create pentru piață, pentru profit".

Morisot a expus mai mult decât orice alt impresionist. Dependentă de mama sa și de socrii ei, soții Manet, vânzarea operelor sale de artă a fost singura ei șansă de a avea o oarecare libertate financiară. Acest lucru ar fi fost imposibil fără o doică și un soț care să o susțină. Din fericire, pentru arta modernă, ea le-a avut pe amândouă.

Claire Moran este lector în studii franceze la Universitatea Queen's din Belfast. Claire Moran a primit finanțare pentru această cercetare din partea Societății de Studii Franceze sub forma burselor de cercetare 2021 Research Prize Fellowship. Republicată sub o licență Creative Commons de la The Conversation.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com