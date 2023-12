Campionii locuințelor sociale din Franța au primit "Nobelul pentru arhitectură

Duo-ul, al cărui etos "nu demola niciodată" a dat o nouă viață arhitecturii urbane preexistente, va primi premiul Pritzker 2021 în cadrul unei ceremonii care va avea loc în cursul acestui an, au anunțat marți organizatorii.

Născuți în Franța și, respectiv, în Maroc, Lacaton și Vassal s-au întâlnit ca studenți la Bordeaux înainte de a co-funda biroul Lacaton & Vassal, cu sediul la Paris, în 1987. Împreună, au proiectat o serie de clădiri culturale și educaționale importante, inclusiv campusul de pe malul râului al Școlii de Arhitectură din Nantes, finalizat în 2009, și o ambițioasă extindere în 2012 a galeriei de artă Palais de Tokyo din Paris, care a dus la creșterea dimensiunii muzeului cu 20.000 de metri pătrați (215.000 de picioare pătrate).

Însă activitatea lor de renovare a clădirilor de locuințe sociale din Franța de după război este cea care a atras cele mai multe aplauze din partea industriei, inclusiv Premiul Global pentru Arhitectură Durabilă și prestigiosul premiu Mies van der Rohe. Manifestul lor "Plus" din 2004, scris alături de arhitectul Frédéric Druot, a făcut presiuni asupra guvernului francez pentru a renova, în loc să radă, locuințele publice din țară, cu mantra: "Nu demolați niciodată, nu îndepărtați și nu înlocuiți, adăugați, transformați și reutilizați întotdeauna!".

Abordarea a dus la întinerirea mai multor blocuri rezidențiale importante amenințate cu demolarea, deoarece politicile franceze de planificare urbană din anii 2000 au căutat să dărâme și să reconstruiască proiectele de locuințe publice îmbătrânite în loc să le îmbunătățească. În 2011, Lacaton, Vassal și Druot au finalizat transformarea Tour Bois le Prêtre, un proiect rezidențial degradat din anii 1960 din nordul Parisului. Prin înlocuirea fațadei clădirii, arhitecții nu numai că au mărit suprafața fiecărei dintre cele 96 de unități, dar au adăugat și elemente moderne, precum terase și ferestre mari.

Ulterior, trio-ul a finalizat o renovare pe scară largă a unui alt ansamblu de locuințe sociale din Bordeaux, modernizând și extinzând cele 560 de apartamente fără a-i strămuta pe rezidenții actuali. Potrivit unui comunicat de presă care anunță laureații Pritzker din 2021, lucrările lor au fost finalizate la o treime din costul demolării și reconstruirii celor trei blocuri de la zero.

Demolarea este un "act de violență

Alte proiecte de renovare la scară largă ale lui Lacaton și Vassal în Franța i-au mai văzut pe aceștia transformând o fabrică veche într-o reședință privată în Bordeaux și un atelier de construcții navale dezafectat într-o galerie și un spațiu de birouri în Dunkerque.

"Transformarea este oportunitatea de a face mai mult și mai bine cu ceea ce există deja", a declarat Lacaton într-un comunicat de presă care anunță laureații Pritzker din acest an. "Demolarea este o decizie de ușurință și pe termen scurt. Este o risipă de multe lucruri - o risipă de energie, o risipă de material și o risipă de istorie. În plus, are un impact social foarte negativ. Pentru noi, este un act de violență."

Acordat pentru prima dată celebrului modernist Philip Johnson în 1979, premiul Pritzker recunoaște activitatea unui arhitect în viață, sau a unor arhitecți, care prezintă o combinație de "talent, viziune și angajament", potrivit organizatorilor. Deși în mod tradițional a fost acordat unui singur arhitect, mai multe duo-uri au luat premiul în ultimii ani, începând cu Jacques Herzog și Pierre de Meuron în 2001.

Duo-ul japonez Ryue Nishizawa și Kazuyo Sejima au fost numiți împreună laureați Pritzker în 2010, în timp ce arhitecții irlandezi Yvonne Farrell și Shelley McNamara au primit premiul anul trecut. În 2017, arhitecții spanioli Rafael Aranda, Carme Pigem și Ramon Vilalta au devenit primul trio care a câștigat premiul.

Anunțul de marți face din Lacaton a șasea femeie care este numită laureată Pritzker, deși au existat, de asemenea, apeluri pentru ca arhitectele Denise Scott Brown și Lu Wenyu să fie recunoscute retrospectiv alături de soții și partenerii lor de design câștigători ai premiului, Robert Venturi și Wang Shu.

Juriul premiului a declarat că abordarea lui Lacaton și Vassal a revigorat "speranțele și visele moderniste de a îmbunătăți viața multora". Citația juriului a continuat: "Ei reușesc acest lucru printr-un simț puternic al spațiului și al materialelor care creează o arhitectură la fel de puternică în formele sale ca și în convingerile sale, la fel de transparentă în estetica sa ca și în etica sa."

Juriul format din 10 persoane - din care au făcut parte arhitecți, educatori și un judecător asociat al Curții Supreme a SUA, Stephen Breyer - a apreciat, de asemenea, că cei doi arhitecți au "extins noțiunea de sustenabilitate", afirmând că aceștia "refuză orice opoziție între calitatea arhitecturală, responsabilitatea față de mediu și căutarea unei societăți etice".

Președintele juriului, Alejandro Aravena, el însuși laureat al premiului Pritzker în 2016, a afirmat între timp, într-o declarație de presă, că Lacaton și Vassal sunt "radicali prin delicatețea lor și îndrăzneți prin subtilitatea lor, echilibrând o abordare respectuoasă, dar directă, a mediului construit".

Deși marea majoritate a lucrărilor realizate de Lacaton și Vassal au avut loc în Franța, aceștia au lucrat, de asemenea, la proiecte din Elveția și Senegal, unde un hotel proiectat de firma lor este în prezent în construcție.

Imaginea de sus: Proiectul de locuințe sociale Grand Parc din anii 1960, reamenajat în Bordeaux, Franța.

Sursa: edition.cnn.com